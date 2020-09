Naispappien asussa ei toteudu tasa-arvo ja se on ongelma, sanoo Meri-Anna Hintsala – Hänen perustama porukka tuo pian myyntiin pappien raskaus- ja imetystopit

Joukko aktiiveja halusi, että nais- ja miespapeilla olisi samanlainen virka-asu. Nyt he tuovat myyntiin papin kauluksella varustetut raskaus- ja imetystopit. Siinä sivussa keksittiin kaulus, jonka sairaalapappi voi ottaa hygieenisesti pois.

Poikkeuksellinen aika nostaa esiin aivan uudenlaisia tarpeita. Sellaisia, jotka pakottavat miettimään uudelleen vuosikymmeniä käytössä olleita, vanhoja ratkaisuja.

Kuten vaikkapa sitä, miksi papin pantakaulus on niin vaikea pukea ja riisua.

Tätä pohtivat sairaalapapit tänä keväänä, kun koronavirusepidemia oli vienyt maan poikkeustilaan. Sairaalassa työskentelevillä papeilla oli muuten asianmukainen suojavarustus, mutta papin tunnusmerkkinä toimiva pantakaulus oli hankalaa riisua hygieniaohjeita noudattaen.

Joukko sairaalapappeja otti yhteyttä pappien vaatteita valmistavaan osuuskuntaan nimeltä Pyhävaate ja kaikki taivaan tavarat (tuttavallisemmin Osuuskunta Pyhävaate), joka valmistaa pappien ja muun muassa diakonien vaatteita. Papit pohtivat, olisiko mahdollista saada pantakaulus, jonka voisi riisua niin, ettei kaulusta tarvitse kauheasti kosketella, ja joka ei osuisi riisuttaessa kasvoihin.

Ja olihan se: Kesän aikana osuuskunnan suunnittelijat ja ompelijat kehittivät yhdessä sairaalapappien kanssa kauluksen, jonka voi avata helposti yhdellä kädellä. Kaulus on lisäksi täyttä puuvillaa, joten sen voi halutessaan pestä 90 asteessa.

”Pappien pukeutumiseen liittyy paljon haasteita. Olemme yrittäneet ratkoa niitä parhaamme mukaan. Ajatuksemme on, että vaatteet suunnitellaan niin lähellä käyttäjiä kuin on mahdollista”, sanoo osuuskunnan perustaja Meri-Anna Hintsala. Espoon Tillinmäessä asuva Hintsala on itsekin pappi, mutta työskentelee nykyisin Vantaan seurakuntien viestintäpäällikkönä.

Käytännössä esimerkiksi papin kaulusta suunniteltaessa papeilta pyydettiin kommentteja kauluksesta suunnittelun eri vaiheissa.

”Haasteita” on varovainen ilmaisu sille, että papit pukeutuvat symboleiden, käytännön tarpeiden ja aatteiden ristipaineessa.

Joskus työpäivä voi olla 12-tuntinen, ja saman päivän aikana pitää seistä kastetilaisuudessa lämpimässä asunnossa ja värjötellä kylmällä hautausmaalla. Vaatteiden täytyy siis olla edustavia, erilaisiin tilaisuuksiin sopivia ja mukavia – ja vieläpä kaikkea tätä yhtä aikaa.

Lisäksi pappien pukeutumiseen liittyy paljon symboliikkaa ja odotuksia: Miltä papin pitää näyttää? Minkälaisia värejä pappi saa käyttää? Kuinka paljon pappi ylipäänsä saa ilmaista itseään pukeutumisellaan?

Ompelija Mari Benissan ompelee Osuuskunta Pyhävaatteen papin takkeja kotonaan Espoossa. Osuuskuntaan kuuluu useita ompelijoita, jotka tekevät vaatteita eri puolilla Suomea.­

Kirkollisissa toimituksissa, kuten kasteessa, hautaan siunaamisessa, jumalanpalveluksissa ja avioliittoon vihkimisessä, tilanne on selkeä. Näissä tilaisuuksissa papilla on yleensä päällään valkoinen, aamutakin mallinen alba sekä vyö, niskan taakse asetettava stoola ja jumalanpalveluksessa vielä kaapumainen kasukka.

Muissa virkatehtävissä ja ei-kirkollisissa tilaisuuksissa, kuten vaikka rippileirillä, pukeutuminen on vapaampaa. Tällöinkin pappien pukeutumista ohjaavat piispainkokouksen määrittelemät pukeutumisohjeet, mutta ne jättävät enemmän tulkinnanvaraa kuin muuten.

Papeilla on myös virallinen, piispainkokouksen hyväksymä virka-asu, jota piispainkokous suosittelee käyttämään virallisissa tilaisuuksissa. Osuuskunta Pyhävaatteen mielestä piispainkokouksen hyväksymään viralliseen virka-asuun liittyy kuitenkin yksi iso ongelma: miehillä ja naisilla on keskenään hyvin erilaiset virka-asut.

Naisten virka-asussa kaulus on valkoinen. Se tarkoittaa, ettei papin asulle ominainen sokeripala erotu naispapin virka-asun kauluksesta samalla tavalla kuin miespapin mustasta kauluksesta. Miespapin viralliseen juhla-asuun kuuluu myös juhlapaita, johon kiinnitetään liperit eli kaulus, jossa on kaksi pitkää suikaletta. Naisten virka-asuun liperit eivät kuulu.

Piispainkokouksen hyväksymä, virallinen naispapin virka-asu.­

Miespapin viralliseen juhla-asuun kuuluu liperit.­

”Kun naispappien virka-asua uudistettiin vuonna 2011, naispapin asu ajautui yhä kauemmas miesten asusta. Joidenkin mielestä naisten virka-asu näyttää lentoemännän asulta. Naispapin virka-asu on ihan kaunis vaate, mutta se ei ole miehille ja naisille sama. Se on sen ongelma”, Hintsala sanoo.

Vuonna 2016 perustetun osuuskunnan kantavaksi ajatukseksi muodostuikin ”sama virka, sama verka”. Osuuskunnan keskeinen tavoite on, että mies- ja naispapeilla olisi samanlaiset virka-asut.

”Tässä on taustalla aktivismia. Halusimme suunnitella asun, jossa on samat symbolit, sukupuolesta riippumatta”, Hintsala sanoo.

Hän pyysi mukaan espoolaisen ompelijan Mari Benissanin, joka on toteuttanut muun muassa artistien esiintymisasuja ja iltapukuja. Benissan ryhtyi suunnittelemaan virka-asua, jota voisivat käyttää niin nais- kuin miespapitkin. Syntyi kaksi mallia, jotka molemmat sopivat sekä naisille että miehille.

Osuuskunnan papintakit tehdään aina mittatilaustöinä asiakkaan mittojen mukaan.

”Ajatuksena oli, että molemmat mallit ovat aika klassisia. Hain niihin useampien satojen vuosien takaisia vaikutteita. Asut eivät saa olla kovin tyyliteltyjä, jotta mahdollisimman moni voisi niitä käyttää”, Benissan sanoo.

Espoon piispa Kaisamari Hintikka pukeutui Osuuskunta Pyhävaatteen papin juhla-asuun Linnan juhlissa viime joulukuussa. Kuvakaappaus Ylen lähetyksestä.­

Osuuskunnan papinvaate ammentaa vanhasta katolilaisesta kirkkovaateperinteestä. Jotkut maallikot ovat pitäneet sitä turhankin perinteisenä. Toisaalta perinteikkyys tuo vaatteeseen ajattomuutta, jota taas osa papeista pitää trendikkäänä.

”Tein kerran takin nuorelle miespapille. Hänelle takki oli nimenomaan trendiasia, jolla erottua. Hän selvästi koki vaatteen ulkonäön sellaiseksi, että se oli riittävän erilainen ja tyylikäs”, Benissan pohtii.

Papin virka-asu oli vasta alkusoittoa. Sen jälkeen Osuuskunta Pyhävaatteen valikoimiin on ilmestynyt muun muassa college- ja pellavavaatteita, paitoja, toppeja, housuja, hameita, papinkauluksia – ja kuluneen kevään myötä tietysti myös kasvomaskeja liturgisissa väreissä.

Seuraavaksi myyntiin ovat tulossa papeille tarkoitetut imetys- ja odotustopit.

”Sekin on tasa-arvokysymys. Naiset tekevät töitä raskaana, ja monet naispapit toimivat pappeina myös imetysaikanaan. Imetys- ja odotustopit helpottavat naispappien työskentelyä”, sanoo Pyhävaatteen toimitusjohtaja Anna Matilainen.

Matilainen on tekstiilisuunnittelija ja teologi. Hän on toiminut Pyhävaatteen toimitusjohtajana parin vuoden ajan. Matilaisesta pappien vaateissa symboliikka – ehkä jopa jonkinlainen pyhyys – yhdistyy käytännön kysymyksiin, kuten vaatteen istuvuuteen ja mukavuuteen.

” ”Kaulus on papin vaatteen kallein osa.”

Erityisen hyvin tämä näkyy papin tunnuksessa, kauluksen valkoisessa sokeripalassa. Se on mukana myös lähes kaikissa Osuuskunta Pyhävaatteen paidoissa, topeissa ja mekoissa.

”Vaikka paita olisi trikookangasta, pitää kauluksen olla kovempaa materiaalia, jotta siihen pystyy tekemään pantakujan sokeripalaa varten. Sitä varten pitää löytää trikookankaan kanssa samansävyistä kangasta, josta kaulus tehdään. Kauluksen kanssa ei myöskään sovi ihan mikä tahansa hiha. Sekin vaikuttaa vaatteen suunnitteluun”, Matilainen sanoo.

Sokeripala on valkoinen lipuke, joka pujotetaan kauluksen sisään. Sitä varten paidan kaulukseen ommellaan useista paloista koostuva pantakuja. Lisäksi joissain malleissa kaulukseen tehdään nepparit, joilla kauluksen saa helposti avattua.

”Kaulus on papin vaatteen kallein osa”, ompelija Benissan summaa.

Hän kertoo, että Pyhävaatteessa on pohdittu sokeripalan toteuttamista niin, että vaatteen kaulukseen ommeltaisiin suoraan valkoinen neliö.

”Se kuitenkin tummuisi ajan kanssa, kun kangas päästää pesussa väriä.”

Ja toisaalta, sokeripala on enemmän kuin vain valkoinen neliö kauluksessa. Se on symboli, joka tekee vaatteesta papin vaatteen.

Toimitusjohtaja Matilainen kertoo esimerkin naispapista, joka halusi valkoisen, pitkähihaisen t-paidan.

”Kysyin useamman kerran, haluaako hän paitaan varmasti myös kauluksen, sillä eihän valkoinen sokeripala erotu valkoisesta kauluksesta. Pappi vastasi, ’kyllä, sillä sokeripala pitää mut kasassa’. Se oli ihanasti sanottu ja kertoo hyvin siitä, mitä merkityksiä sokeripalaan liittyy.”

Osuuskunta Pyhävaatteessa on myös leikitelty sokeripaloilla: osuuskunnalta voi tilata sokeripaloja, joiden taakse on painettu pappisvihkimyksestä tuttu Raamatun lause: ”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät.”

Vaikka lause ei näy ulospäin, se voi olla juuri se, joka pitää papin kasassa.