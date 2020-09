Osa Espoon Niittykummussa sijaitsevan kauppakeskuksen tiloista on ollut pitkään tyhjillään. Kahvilaketju Espresso house lähti Niitystä vuodenvaihteessa, sillä kävijämäärät eivät nousseet toivotulle tasolle.

Osa kauppakeskus Niityn pienemmistä liiketiloista on ollut pitkään tyhjillään.­

Osa kauppakeskus Niityn tarkkasilmäisimmistä asiakkaista on saattanut huomata, että paikassa on tehty muutoksia. Alakattoa on uudistettu, kauppakeskuksen värimaailmaa muutettu ja logoakin hieman viilattu.

Muutoksilla on haluttu luoda kauppakeskukseen uudenlaista tunnelmaa, kertoo Niityn kaupallisesta johtamisesta vastaava Hanna Feodorov Newsec oy:stä.

Uudistuksia lupailtiin jo viime vuonna. HS Espoo kertoi lokakuussa, kuinka parissa vuodessa Niityn pienliikkeistä kolmannes oli lopettanut toimintansa kauppakeskuksessa. Monet olivat pettyneitä Niityn asiakasmääriin.

Viime syksynä silloinen kauppakeskuspäällikkö Miia Aro kertoi, että Niityn keskimääräinen kävijämäärä oli noin 200 000 asiakasta kuukaudessa.

Nyt luku on saman suuntainen: reilut 200 000 asiakasta kuukaudessa. Koronavirusepidemian takia kävijämäärä on noin 15 prosenttia normaalia pienempi, Feodorov arvioi.

”Toivon, että kun saamme lisää viihtyvyyttä, saamme myös lisää asiakkaita”, hän sanoo.

Kesällä 2017 auenneen Niityn alkutaival on ollut kivikkoinen.

Metroaseman yhteydessä sijaitseva kauppakeskus avattiin puoli vuotta ennen metron valmistumista, ja kun metro viimein aukesi, kävi ilmi, että monet kulkevat metrolle kävelemättä lainkaan kauppakeskuksen läpi.

Tähän vaikutti osaltaan se, että kauppakeskuksen ohi kulkeva Merituulentie on monikaistainen ja vilkasliikenteinen tie, johon Espoo ei halunnut alkuun tehdä suojatietä.

Niinpä esimerkiksi Olarinluoman suunnasta metroon pääsee vielä jonkin aikaa vain alikulkutunnelia pitkin niin, ettei kulkija missään vaiheessa päädy kauppakeskukseen.

Lisäksi yrittäjät valittivat muun muassa puutteellisista opasteista ja sekavista liikennejärjestelyistä.

Niityn uudistuksilla pyritään lisäämään kauppakeskuksen viihtyisyyttä, sanoo Hanna Feodorov. Kauppakeskukseen on tarkoitus tuoda muun muassa lisää istuskelupaikkoja.­

Tuoreimpana Niityssä toimintansa lopettaneiden yritysten joukkoon liittyi kahvilaketju Espresso house, joka sulki kahvilansa Niityssä vuodenvaihteessa.

”Niityssä kävijämäärät eivät päässeet sille tasolle, mitä odotettiin. Kellään ei tietenkään ole kristallipalloa, joka kertoisi, mihin suuntaan kävijämäärät muuttuvat. Alueella on vielä paljon asuintaloja rakentamatta, joten voi mennä aikansa, ennen kuin kävijämäärät olisivat vakiintuneet”, sanoo ketjun maajohtaja Santtu Hellström.

Niityn sijaan Espresso house on päättänyt panostaa Tapiolassa kauppakeskus Ainoassa sijaitsevaan kahvilaansa.

Niityn tilojen täyttöaste on nyt yli 90 prosenttia. Tyhjillään on lähinnä pieniä, noin 40–100 neliön liiketiloja. Espresso houselta tyhjilleen jääneen tilan vuokraamisesta muun muassa käydään paraikaa neuvotteluja, Feodorov kertoo.

Osa tiloista on ollut tyhjillään jo pitkään. Esimerkiksi lemmikkieläinkauppa Fast & Furry ilmoitti lopettamisestaan Niityssä jo heti kesällä 2017, ja sen käyttämä tila on ollut siitä asti tyhjillään.

Uusiakin toimijoita Niittyyn on tullut. Helmikuussa siellä aukesi kukkakauppa, ja syyskuun alussa Marian konditoria -ketju avasi Niittyyn kahvilan.

”Meillä oli Espoossa tarve uudelle myymälälle ja kahvilalle. Elintarviketilan löytäminen ei ole helppoa, ja haimme uutta tilaa aktiivisesti”, kertoo ketjujohtaja Virva Vuolteenaho.

Hän uskoo, että Marian konditoria saa Niittykummussa toimivista yrityksistä uusia asiakkaita.

”Totta kai koronaviruspandemia on muuttanut odotuksia, mutta uskomme silti, että yrityksillä on tarve hankkia kokous- ja muita tarjoiluita myös tulevaisuudessa. Uskoisin, että meillä Niityssä nimenomaan yritysmyynti on se, jota tulee olemaan enemmän.”

Myös kauppakeskus Niityn värimaailmaa on uudistettu.­

Kauppakeskuksessa on myös monia yrityksiä, jotka ovat toimineet siellä alusta asti. Yksi niistä on ravintola Deliroom Ukkohauki.

”Olimme toimineet Haukilahden puolella 14 vuotta, joten meillä oli siinä mielessä parempi tilanne kuin monella muulla, että onnistuimme kivasti siirtämään lounasasiakkaamme mukanamme. Pidän siitä, että Niitty on pieni paikallinen kauppakeskus, jossa on paljon asutusta ja yrityksiä ympärillä”, sanoo ravintoloitsija Hannele Heikura.

Aluksi alueen keskeneräisyys hieman harmitti. Ensimmäisenä kesänä Niittypuistoon aukeavaa terassia ei esimerkiksi voitu avata, sillä puiston rakennustyöt olivat kesken.

Viime keväänä ja kesänä koronavirusepidemia on luonnollisestikin vaikuttanut myös Ukkohauen myyntiin. Tilanne on kuitenkin parempi kuin mitä Heikura oli pelännyt.

”Lounaita on mennyt koko ajan, vaikka niiden myyntimäärät ovat vaihdelleet paljon päiväkohtaisesti. Ja nyt kesällä iltamyynti on selvästi virkistynyt.”

