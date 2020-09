Perkkaalaisen kerrostalon hissikuilusta löytyi jakamattomia kirjeitä.

Espoon Perkkaalla sijaitsevan kerrostalon asukkaat ovat hämillään, sillä jakamatonta postia löytyi hyvin erikoisesta paikasta.

Tarkastuskierrokselle saapunut hissimies löysi hissikuilusta kasan kirjeitä Everstinkujalta. Osa kirjeistä kuului rappukäytävään, jossa hissi sijaitsi, mutta osa kirjeistä oli naapurirappujen kirjeitä.

”Rako hissikuiluun on niin pieni, että naapurin kanssa katsoimme, että kirjeet eivät ole voineet mennä sinne vahingossa”, kertoo talossa asuva Marika Nyman.

Kirjeet on todennäköisesti täytynyt ujuttaa kahdeksan kerroksisen kerrostalon hissikuiluun yksitellen. Kirjeitä löytyi yhteensä alle kymmenen.

Nyman mittasi hissikuilun raon leveydeksi puoli senttiä.

”En ymmärrä, miten postinkantajalla tulee mieleen laittaa kirjeitä hissikuiluun”, Nyman ihmettelee.

Kirjeet olivat ilmeisesti ehtineet olla hissikuilussa jo jonkin aikaa, sillä mukana oli yksi Nymanille osoitettu kirje, joka paljastui laskuksi.

Lasku oli ehtinyt erääntyä jo kaksi viikkoa aikaisemmin.

”Sain onneksi sovittua asian, kun soitin laskun lähettäjälle. Selitykseni kuulosti varmasti tosi epäuskottavalta”, Nyman nauraa.

Postin aluepäällikkö Tomi Huhtala myöntää, että Postin jakamia kirjeitä tosiaan löytyi Perkkaalta kerrostalon hissikuilusta.

”Se on ollut todella valitettava tapaus. Jakaja on toiminut siinä väärin, mutta emme tiedä, miksi hän on toiminut vastoin ohjeita”, Huhtala sanoo.

”Asiaan on puututtu, jotta tämä ei toistuisi”, Huhtala kertoo.

Hänen mukaansa eksyneet kirjeet on nyt toimitettu oikeille ihmisille.

Huhtala on seurannut Espoon puskaradion keskustelua aiheesta.

”Voisin kiittää ryhmän aktiivista porukkaa. Posti saa tärkeää palautetta myös sitä kautta”, Huhtala sanoo.