1950-luvulla idyllisenä pidetyt vanhat kesämökit katoavat Espoon Kaitaalta yksi kerrallaan. Tilalle rakennetaan isoja omakotitaloja

Tyhjillään oleva vanha kesämökki on joutunut ilkivallan kohteeksi Kaitaalla.­

Teini-ikäisenä mökkielämää sukulaisten kanssa ei aina osaa oikein arvostaa. Markku Aarnion tädeillä oli kesämökit Espoon Kaitaalla, ja vaikka molemmat tädit olivat hänelle rakkaita, vierailuista tätien kesämökeillä Aarnio ei niin perustanut.

”Jouduin tietysti useasti käymään tätieni mökeillä, mutta ne eivät olleet mun juttuja lapsenakaan. Jostakin syystä pörriäiset ovat aina löytäneet minut. En ole siis kesämökki-ihminen”, Aarnio kirjoittaa sähköpostiviestissä.

Aarnion tädit Aira Aarnio ja Greta Kyrölä olivat ostaneet vierekkäiset mökkitontit Kaitamäen Karpintieltä 1950-luvulla.

Markku Aarnion täti Aira Aarnio sittemmin puretun kesämökin edessä.­

Kaitaasta oli alkanut muodostua kesämökkialue jo 1930-luvulla, kun Jorvaksentie valmistui. Uutta tietä oli helppo körötellä Helsingistä mökille Espooseen, ja samoihin aikoihin Hannusjärven rannalle Kaitaalle palstoitettiin ensimmäiset mökkitontit.

Myöhemmin kesämökkejä rakennettiin muuallekin Kaitaalle, kuten Kaitamäkeen ja Hyljelahteen.

1950-luvun lopun jälkeen kesämökkien rakentaminen alkoi vähitellen korvautua omakoti- ja rivitaloilla.

Toinen Markku Aarnion tätien mökeistä on edelleen pystyssä. Mökkitontti on tarkoitus lähivuosina myydä ja samalla vanha mökki todennäköisesti puretaan.­

Markku Aarnion tädit kävivät mökeillään aina yli 90-vuotiaiksi asti. Heillä ei kummallakaan ollut omia lapsia. Niinpä molemmat lahjoittivat mökkinsä Markku Aarniolle.

Kävi niin kuin keskeisillä alueilla sijaitseville kesämökeille usein käy: tontin arvo oli huomattavasti mökin arvoa suurempi. Karpintiellä on voimassa 1980-luvun lopulla laadittu asemakaava, joka esimerkiksi Aarnion perimien tonttien kohdalla mahdollistaa kahden asunnon rakentamisen yhdelle tontille. Myös rakennusoikeutta oli tonteilla runsaasti käyttämättä.

”Koska en tontteja tarvinnut ja minulla oli aivan riittävästi rahaa muutenkin, päätin lahjoittaa tontit nimeäni kantavalle säätiölle [Markku H Aarnion säätio]. Tänä vuonna säätiöni on jakanut yli 20 000 euroa palokuntanuorisotyöhön”, Aarnio kirjoittaa.

Tyhjillään olevat mökit joutuvat helposti ilkivallan kohteiksi.­

Säätiö myi toisen tonteista eteenpäin muutama vuosi sitten. Tontille on nyt valmistunut iso omakotitalo.

Säätiön on tarkoitus myydä myös jäljellä oleva tontti eteenpäin lähivuosina. Nyt tontilla olevat rakennukset ovat tyhjillään ja mökki on joutunut ilkivallan kohteeksi. Samoin kävi myös toiselle mökille ennen sen purkamista.

”Jo puretusta mökistä varastettiin muun muassa minun autoratani ja sähköjunani, jotka oli tarkoitus lahjoittaa ystäväni pikkupojalle, ja mökin sisustus tärveltiin. Vielä pystyssä oleva mökki on sen verran hyvin lukittu, että nuoriso ei sinne pääse. Naapurin mukaan nuoret leikkivät muovikuulapyssyillä tontilla sotaa”, Aarnio kertoo.

Parin talon päässä Markku Aarnion tätien vanhoista kesämökkitonteista sijaitsee vielä yksi hylätty kesämökki. Myös se on jäänyt tyhjilleen alkuperäisen omistajan kuoleman jälkeen.

Kaitaa–Iivisniemen osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvityksessä tällä tyhjillään olevalla mökillä on arvioitu olevan paikallishistoriallisia, ympäristöllisiä ja arkkitehtoonisia arvoja. Huonoon kuntoon päässyt mökki on tarkoitus purkaa.­

Itse mökkitontin omistussuhteet ovat selvät, mutta mökki linkittyy riitaisaan kuolinpesään ja on ollut tyhjillään yli kymmenen vuotta. HS Espoo haastatteli toista mökkitontin omistajista, mutta hän ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään.

”Kaitamäki oli oikein kiva kesänviettopaikka aikanaan. Vuonna 1960 alueella oli vain muutama kesämökki. Se oli varsin erityyppistä aluetta kuin tämä nykyinen”, hän muistelee.

Kaitaalle on viiden viime vuoden aikana myönnetty rakennuslupia useille kymmenille uusille omakoti- ja paritaloille.

Samalla ajanjaksolla purkulupia on myönnetty neljälle 1950-luvulla valmistuneelle vapaa-ajan asunnoksi rekisteröidylle rakennukselle ja parille kymmenelle omakotitalolle. Vanhimmat purkuluvan saaneista omakotitaloista oli rakennettu 1900-luvun alussa ja uusimmat 1980-luvulla.

Alueen tontit, varsinkin ne, joilla on paljon käyttämätöntä rakennusoikeutta ja joille voi rakentaa useamman asunnon, ovat hyvin kysyttyjä, arvioi kiinteistönvälittäjä Pie Hagström kiinteistövälitysfirma Lea Jakama Oy:stä.

”Erityisesti lapsiperheet ostavat Kaitaalta tontteja. Siellä on meri lähellä. Metro valmistuu pian, ja palvelut ovat muutenkin hyvin saatavilla.”

Länsimetrolle tulee Kaitaalle kaksi asemaa: Kaitaa ja Finnoo. Liikennöinnin on tarkoitus alkaa muutaman vuoden kuluttua.

Tyhjillään olevan mökin omistaja kertoo, että tontista on jo saatu muutama ostotarjous, vaikka se ei ollut vielä myynnissä.

”Seuraava sukupolvi alkaa olla perheenperustamisiässä, ja tässä pohditaan erilaisia vaihtoehtoja. Eli jaetaanko tontti, kuka sinne mahdollisesti rakentaa vai laitetaanko se myyntiin.”

Myös tämä mökki on joutunut ilkivallan kohteeksi.

”Se on aika ruokottomassa kunnossa. Aluksi siellä oli kevyempää ilkivaltaa, mutta se on muuttunut rankemmaksi. Viime talvena siellä oli käyty polttamassa leikkimökki. Se on tietysti ympäristön kannalta kurjaa, jos se houkuttelee ympärilleen tällaisia häiriötekijöitä.”

Jossain vaiheessa mökki todennäköisesti puretaan ja sen paikalle nousee hulppea, uusi omakotitalo.

Jutussa on käytetty lähteinä Iivisniemi-Kaitaa-seuran vuonna 2010 julkaistua historiikkia Tarinoiden Kaitaa sekä Kaitaa–Iivisniemi osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvitystä vuodelta 2014.