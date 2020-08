Matinkylässä, keskellä liikenneympyrää kasvaneet pihlajat kaadettiin kesällä ilman lupaa. Lukijan ottama kuva on syksyltä 2018.

Margit Hatakka jähmettyi nähtyään tutun liikenneympyrän ilman keskellä seisovia puita Matinkylässä. Espoo tekee rikosilmoituksen, jos sen mailla kaadetaan tai vaurioitetaan puita ilman lupaa. Asiakaspalvelupäällikkö Jaana Junkkari kertoo, että rikosilmoituksia tehdään vuodessa muutama.

Kun espoolainen Margit Hatakka kulki tutun liikenneympyrän ohi muutama viikko sitten, hän pysähtyi ihmettelemään, minne liikenneympyrän keskellä kasvaneet puut olivat kadonneet.

Aikaisemmin Suomenlahdentien ja Kalastajantien risteyksessä olevan liikenneympyrän keskellä oli vain joukko pihlajia. Nyt pystyssä oli enää vain yksi kuivunut ranka. Loput pihlajat makasivat kaadettuina maassa.

Hatakka ei sillä hetkellä ehtinyt reagoida asiaan, mutta surullinen näky palasi hänen mieleensä uudestaan elokuun lopulla, ja hän päätti laittaa kaadetuista puista palautetta Espoon kaupungille. Vastaus tuli nopeasti: kaato oli laiton ja kaupunki aikoo tehdä siitä rikosilmoituksen.

”Kaataminen tuntuu oudolta, sillä puut eivät ole voineet olla kenenkään tiellä. On myös kummallista, että kaikki hyväkuntoiset puut on kaadettu ja pystyyn on jätetty vain kuivunut ranka”, Hatakka ihmettelee.

Espoon kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalvelupäällikkö Jaana Junkkari vahvistaa, että liikenneympyrässä olleet pihlajat on kaadettu ilman lupaa ja kaupunki tekee siitä rikosilmoituksen.

”Näitä laittomia kaatoja tulee aina välillä. Ennen vanhaan tapahtui aika hurjiakin juttuja, mutta nykyään näitä tulee muutama vuodessa.”

Aiemmin tänä kesänä kaupunki on tehnyt Junkkarin tietojen mukaan rikosilmoituksen puista, joita oli kaiverrettu kirveellä Soukassa.

”Asukkaat pyysivät, että siellä kaadettaisiin puu, sillä siitä aiheutui heidän mielestään roskaa. Arvioimme kuitenkin, että puu oli hyväkuntoinen ja maisemassa arvokkaassa asemassa emmekä ryhtyneet kaatamaan sitä. Ei mennyt kauaa, kun alueella oli muistaakseni kolmen puun runkoa kaiverrettu kirveellä.”

Kaupungin metsikköalueilla on metsänhoitosuunnitelmat, joiden yhteydessä tehdään myös päätökset mahdollisista puiden kaatamisista. Yksittäisten puiden kohdalla päätökset kaatamisista tehdään erikseen.

”Puusta aiheutuvat roskat tai se, että puu varjostaa, eivät ole syitä, jonka perusteella kaupunki lähtisi kaatamaan puita”, Junkkari sanoo.

Laittomista kaadoista kaupunki tekee rikosilmoituksen.