Keskellä jalkakäytävää seisovat kuorma-autot puhuttavat Tapiolassa. Poliisitarkastaja Konsta Arvelinin mielestä kuljettajat tuntevat huonosti pysäyttämiseen ja pysäköintiin liittyvää lainsäädäntöä.

Osa ammattikuljettajista tuntee huonosti pysäyttämiseen ja pysäköintiin liittyvää lainsäädäntöä, sanoo poliisitarkastaja ja Poliisihallituksen operatiivinen lakimies Konsta Arvelin.

”Tällainen käsitys minulle on tullut, että ei vain yksinkertaisesti ymmärretä sitä, että mikä on tieliikenteessä sallittua, silloin kun pysäyttämisen rajoissa toimintaa tehdään. Se johtaa siihen, että pysäköidään jalkakäytävälle tai pyörätielle.”

Pysäyttämisestä on kyse silloin, kun ajoneuvoa lastataan ja puretaan, eli sen välittömässä läheisyydessä tehdään suoraan pysäyttämiseen liittyviä toimenpiteitä.

”Esimerkiksi kännykän räplääminen, paketin kuljettaminen kymmenenteen kerrokseen tai odottaminen ei ole pysäyttämistä, se on pysäköintiä. Tässä saattaa mennä ammattiliikenteenkin puolella pikkaisen puurot ja vellit sekaisin, että mitä pysäyttäminen todellisuudessa on.”

HS Espoo kertoi viime viikolla, kuinka Tapiolassa Tietäjäntiellä isot kuorma-autot tukkivat jalkakäytävän odottaessaan pääsyä työmaalle.

Jutussa Espoon kaupunkitekniikan lakimies Petteri Aumala tulkitsi, että kyseessä on pysäyttäminen, joka on tietyin, lakiin kirjatuin tiukoin poikkeusehdoin sallittua myös jalkakäytävällä ja pyörätiellä.

”Ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle tai pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, jos läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä eikä pyörätiellä kulkemista”, tieliikennelaissa sanotaan.

Poliisitarkastaja Arvelinin mukaan Tietäjäntiellä kyse vaikuttaisi olevan yksiselitteisesti pysäköimisestä. Se tarkoittaa, että kuljettavat toimivat lain vastaisesti.

”Jos pysähtymiseen liittyy vain välillisiä toimenpiteitä, kuten tämä, että odottaa vuoroaan päästä purkamaan lastia, se on pysäköintiä. Käytännössä siis jos joku erehtyy sanomaan, että tässä vain odotellaan, se on viranomaiselle selvä merkki, että aha, tämä on pysäköintiä”, Arvelin sanoo.

”Toki itselläni on se etuoikeus, että voin pohtia asiaa akateemisesti. Käytännön valvontatilanne on aina eri, ja se on viranomaisen tehtävä selvittää, onko tässä kyse pysäköintivirheestä.”

Tietäjäntie 4:n työmaan vastaava työmaajohtaja Tuomo Rintala YIT:ltä perusteli jalkakäytäväpysäköintiä sillä, että alue on ahdas eikä siellä ole paikkoja, joissa suuria elementtikuormia kuljettavat kuorma-autot voisivat odottaa työmaalle pääsyä.

Arvelinin mielestä tällainen selitys on huono.

”Valvovan viranomaisen vinkkelistä meillä on todella vähän ymmärrystä sen suhteen, jos meille tullaan työmaiden osalta kertomaan, että ei tätä ole voitu millään muulla tavalla järjestää. Se on väärä vastaus.”

”Työmaat eivät tule kenellekään järjestävällä puolella yllätyksenä. Tämä on asia, joka voitaisiin ottaa suunnittelussa jo hyvin huomioon, että mitäs tämä nyt sitten liikenteellisesti tarkoittaa.”

Etelä-Suomen kuljetusyrittäjien yhdistyksen toimitusjohtaja Mikko Voutilainen ymmärtää Tietäjäntien jalkakäytäväpysäköinnin ongelmallisuuden. Häntä kuitenkin harmittaa se, kuinka yksin kuljetusyrittäjät tällaisissa tilanteissa jätetään.

”Me näemme sen niin, että kuljetusyritykset ovat tässä sijaiskärsijöitä. Asiakas vaatii täsmällisiä toimituksia tietyllä kellonlyömällä, mutta infra ei mahdollista aikataulujen tasaamista tai odottamista. Juurisyy on se, että maa on kallista eikä yksikään pääkaupunkiseudun kunta ole ollut halukas osoittamaan paikkaa, jossa raskaat ajoneuvot voisivat tasata aikataulujaan.”

Monet kuljetukset tulevat kaukaa, jolloin täsmällistä saapumisaikaa on vaikea ennakoida. Kuljettajia ei Voutilaisen mukaan auta se, jos pysähdyspaikka on osoitettu valtatien varteen Kehä III:n ulkopuolelle.

”Jos pysähdysalue on kaukana, kuljettajan on mahdotonta ennustaa, kuinka kauan ajamiseen kehäteiden sisäpuolella menee. Meille riittäisi muutama yksinkertainen ajantasaus- ja odotuspaikka. Niissä ei tarvitsisi olla edes palveluita. Kunhan niissä voisi odottaa kuorman kanssa.”

Espoon kaupungin infrapalvelupäällikkö Toni Korjus tunnistaa työmaaliikennettä koskevat ongelmat. Talonrakentamisessa käytettävät suuret elementit ovat sellaisia, että ne pitää kuljettaa raskailla ajoneuvoilla, eikä niille yleensä ole työmailla välivarastointimahdollisuutta.

”Ne alueet, joille Espoossa nyt rakennetaan, ovat usein sen verran tiiviitä jo valmiiksi, että niiltä on vaikea löytää paikkoja raskaan kaluston pysäyttämiseksi. Ongelma on se, että kaupungin sisältä ei vain löydy tällaiselle tilaa. Itse esimerkiksi olen yrittänyt etsiä lumen vastaanottopaikalle sopivaa tilaa Espoosta kohta kymmenen vuotta.”

Kaupunki voi helpottaa tilannetta kiinnittämällä huomiota työmaiden tilapäisiin liikennejärjestelyihin. Toki tämä toimii vain sellaisissa tapauksissa, jossa työmaata varten pitää esimerkiksi vuokrata kaupungin maita.

”Jos työmaa sijaitsee kokonaan rakennuttajan omalla tontilla, kaupungilla on siinä aika vähän tehtävissä. Mutta totta kai meillä kannattaa miettiä, miten tilapäiset liikennejärjestelyt saadaan toteutettua niin, että liikenne olisi kaikille mahdollisimman turvallista”, Korjus sanoo.