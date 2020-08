Kaj Dahlman ja lapsenlapsi Ina matkalla Gåsgrundetille vuonna 2013. Yhteensä heillä on yli 90 vuoden Suvisaaristo-kokemus.

Espoossa sijaitseva Gåsgrundet on saariston helmi, mutta sillä on erikoinen historia. Helsinkiläiset rakensivat sinne kasan mökkejä, jotka Espoo lopulta purki kovaotteisesti. Pitkäaikainen asukki Kaj Dahlman tietää, että saaresta voi yhä löytää erinomaisen saunan.

Gåsgrundetia kutsutaan yhdeksi Espoon kauneimmista saarista. Aaltojen muovaamat kalliot johdattavat matalaan sinivihreään rantaveteen, josta voi tähyillä komeaa avomerta. Rehevämmällä pohjoispuolella on lehtomaista niittyä ja kaksi hiekkarantaa.

Noin kymmenen hehtaarin kokoinen saari on suosittu ulkoilukohde Suvisaaristossa. Saaristovene puikkelehtii sinne toukokuusta elokuun loppuun saakka.

Gåsgrundet on vähäpuinen ja silokallioinen saari Espoon ulkosaaristossa.

1930-luvulla ryhmä helsinkiläisiä teki vuokrasopimuksen Gåsgrundetin sen aikaisen omistajan Aktiebolaget Sommaröarna -osakeyhtiön kanssa. Saareen nousi 12 mökkiä, joista yhdessä lapsuutensa kesät vietti helsinkiläinen Kaj Dahlman. Helsingin eteläisessä kantakaupungissa koko elämänsä asunut Dahlman nautti siitä vaihtelusta, jota saaristoelämä toi.

”Olen aina asunut Helsingin kantakaupungissa. Gåsis toi siihen kontrastia, sillä elämä saaressa on erilaista.”

Merimatka Gåsgrundetiin taittui pienillä avoveneillä noin tunnissa. Vuonna 1942 syntyneelle Dahlmanille matka saareen oli pienenä poikana suuri seikkailu. Raskas kuorma, kova tuuli ja viiden hevosvoiman vene merkitsivät melkoista pärskettä ja keinumista.

Saareen kuljettiin kesäisin pienillä veneillä oli ilma mikä hyvänsä. Veneen kyydissä Dahlmanien mökkinaapurit Alli ja Bror Backman.

Kovalla myrskyllä perhe joutui kiertämään saareen sisäreittiä pitkin Lauttasaaren pohjoispuolelta. Pelastusliivejä ei ollut, sillä meriturvallisuus oli vielä tuolloin lapsenkengissä. Onnettomuuksia ei kuitenkaan koskaan sattunut.

”Yksikään reissu ei jäänyt tekemättä, sillä sisua riitti”, Dahlman kertoo.

Elämä saarella oli yksinkertaista. Mökit olivat siirtolapuutarhamökkien kaltaisia pieniä tilaihmeitä. Lämmitys tapahtui puukamiinalla, ja valaistus saatiin petrolilampuista. Kylmätiloina toimivat pienet maakellarit.

”Se oli sellaista elämysolemista. Kaikki, mitä kulutettiin, tuotiin veneellä. Paikan päältä löytyivät vain kalat merestä ja perunat maasta”, Dahlman kertoo.

Kaj Dahlmanin vanhemmat, sukulaiset ja tuttavat tekivät saarta koskevan vuokrasopimuksen 1930-luvun lopulla Aktiebolaget Sommaröarna -osakeyhtiön kanssa. Mökin edessä istuu Kaj Dahlmanin vaimo Kyllikki Dahlman.

Kalavedet olivat antoisat. Verkoilla, pitkäsiimoilla ja ongilla pyydystettiin ahventa, turskaa, siikaa, kuhaa ja satunnaisesti jopa ankeriasta. Verkkokalastus tapahtui Gåsgrundetin ja naapurisaarten vesillä. Kalaan lähdettiin aikaisin aamulla kahvikupillisen voimalla ja kolmella airoparilla soutamalla. Konevoimaa ei käytetty, vaikka matkat olivat pitkiä.

Saunan edustalla oli pieni perunamaa, joten perhe oli ruuan suhteen melko omavarainen. 1950-luvulla ruokahuolto hoitui lisäksi niin sanotuilla kauppa-aluksilla, joita pitivät kaksi mantereella toimivan elintarvikeliikkeen kauppiasta.

Kaj Dahlmanin seurana saarella oli neljä samaa ikäluokkaa olevaa nuorta. Yhteistä tekemistä riitti. Nuoret uivat, snorklasivat, surffasivat ilman lautaa laakeilla kallioilla ja kalastelivat ahkerasti.

”Vesi oli kristallinkirkas siihen aikaan”, Dahlman muistelee.

Kaj Dahlman saaressa 1950-luvulla.

Gåsgrundet oli myös hyvä tukikohta lähteä käymään naapurisaarilla. Asukkaat vierailivat isolla porukalla esimerkiksi Rövarenilla, Stenskärillä ja Hundörenillä. Talvisin ohjelmaan kuuluivat hiihtoretket jäitä pitkin.

Vanhemmalla väellä oli omat rientonsa, ja talkoohenkeä riitti. Kaj Dahlmanin mieleen on jäänyt erityisesti eräs juhannus, joka vietettiin niin sanotulla Gretan kalliolla 1950-luvulla. Gåsgrundetin monet paikat oli nimetty asukkaiden mukaan. Saarella oli esimerkiksi Lunkan kärki ja Hanskin kärki.

Kaj Dahlmanin mieleen on jäänyt erityisesti valtava kokko eräältä juhannukselta 1950-luvulla.

Gretan kallio soveltui kokon polttamiseen. Vanhempi väki tanssahteli valtavan kokon ympärillä, tuli räiskyi, ja yö oli valoisa.

”Me nuoret kaverit äimistelimme hienoa kokkoa ja katselimme, kun vanhemmat tanssivat ja viettivät perinteistä juhannusta”, Dahlman sanoo.

Perheen oleskelu Gåsgrundetilla päättyi 1960-luvun puolessa välissä, kun useat Suvisaariston saaret siirtyivät Espoon kaupungin omistukseen. Kaikki mökit hävitettiin saunaa ja sen läheisyydessä olevaa rakennusta lukuun ottamatta.

”Mökit revittiin nurin, laudat kannettiin veks, ja jokainen otti kimpsunsa ja kampsunsa. Moni oli pettynyt”, Dahlman kertoo.

Nykyään Gåsgrundet on vilkkaassa ulkoilukäytössä. Siellä on suojainen venesatama, keittokatoksia, tulipaikkoja ja käymälöitä, joten myös esimerkiksi telttailulle on hyvät mahdollisuudet.

Kaj Dahlmanin mukaan Gåsgrundetin saunassa on makeat löylyt. Sauna siirtyi Espoon kaupungin omistukseen 1960-luvulla.

Saaressa on myös sauna, jonka kesäasukkaat rakensivat 1950–1960-lukujen taitteessa. Siellä on löylytelty ahkerasti siitä lähtien.

Saunan kohtalo on kuitenkin vaakalaudalla. Espoon kaupungin päätöspöytäkirjassa vuodelta 2015 sanotaan, että ”koska rakennukset eivät ole kenenkään vastuulla, ne rapistuvat ja niiden purkamista tulee harkita.”

Sen jälkeen asia ei ole edennyt, eikä päätöksiä suuntaan tai toiseen ole tehty.

Saarelaisia saunan edessä 1960-luvulla. Vasemmalla Alli Backman, Bror Backman sekä Kaj Dahlmanin vanhemmat Gerda ja Kurt Dahlman.

Dahlmanit löysivät Suvisaaristosta uuden paikan kesien viettoon pian Gåsgrundetin mökin purkamisen jälkeen. Skataholmsörarna-saarella viihtyy jo suvun neljäs sukupolvi. Kun lapsenlapset olivat nuoria, he ottivat siellä aurinkoa, uivat, leikkivät keppihevosilla ja kalastivat. Myös Gåsgrundetille tehtiin retkiä.

”He ovat saaneet Suvisaaristo-tartunnan ja ilmoittivat ykskantaan, että te ette sitten myy tätä saarta koskaan”, Dahlman sanoo.