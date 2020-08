Kuorma-autot tukkivat jalkakäytävän kokonaan Espoossa – ”Tämä on laissa sallittu mahdollisuus”

Kun ajoradalla on pysähtymiskielto, ajoneuvon saa pysäyttää jalkakäytävälle. Espoossa Tietäjäntiellä isot kuorma-autot ovat tukkineet jalkakäytävän käytännössä kokonaan.

Jalankulkijat ovat tänä kesänä joutuneet väistelemään kuorma-autoja Tietäjäntiellä Espoon Pohjois-Tapiolassa. Rakennusyhtiö YIT:n työmaalle elementtejä kuljettavien kuorma-autojen kuljettajat ovat ottaneet tavaksi pysäyttää jalkakäytävälle odottaessaan pääsyä työmaalle.

”Kyllä tämä pitää paikkansa. Tämä ole elementtirakenteisen kerrostalon työmaa, jonne tulee viikoittain elementtikuormia. Yleensä kuormat puretaan työmaan sisäpuolelta, mutta on kuormia, jotka tulevat etuajassa. Ne odottelevat yleensä Tietäjäntiellä, mikä lähtökohtaisesti ei tietenkään ole suotavaa”, sanoo Tietäjäntie 4:n työmaan vastaava työmaajohtaja Tuomo Rintala.

Rintalan mukaan elementtejä kuljettavia tavarantoimittajia on ohjeistettu saapumaan paikalle tiettyyn kellonaikaan tai etsimään pysähdyspaikka muualta kuin Tietäjäntieltä.

”Olemme kertoneet, ettei täällä ole odotuspaikkoja. Tämä on yleinen katualue, eikä jalkakäytävällä odottaminen ole suotavaa. Jos ne voisivat odottaa jossain vaikka kymmenen kilometrin päässä huoltoasemalla tai yleisellä lepopaikalla, mutta ei se näköjään vain toimi niin. Ne odottelevat tuossa katualueella, kunnes aikaisempi kuorma on purettu ja ajavat sitten työmaan sisälle.”

Tietäjäntien työmaa on ahdas ja kuljetusten järjestäminen sinne on ajoittain vaikeaa, Rintala sanoo.

”Se on tämä nykyaikainen rakentaminen, kun tontit ovat ahtaita ja on tiettyjä rajoituksia Espoon kaupungilla. Olemme vuokranneet työmaata varten niin paljon katualuetta kuin kaupunki antaa myöten.”

Tietäjäntiellä on pysähtymiskielto. Käytännössä se tarkoittaa, että ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle tai pyörätielle. Tämä on sallittua silloin, jos läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä.

”Tämä on laissa sallittu mahdollisuus. Kun uutta tieliikennelakia valmisteltiin, siitä keskusteltiin, onko tämä hyväksyttävää, että näin haitataan heikommassa asemassa olevien kulkemista. Silloin kuitenkin katsottiin, että kuormaaminen menisi joissain paikoissa kohtuuttoman hankalaksi, jos sitä ei voisi tehdä jalkakäytävältä”, sanoo Espoon kaupunkitekniikan keskuksen lakimies Petteri Aumala.

”Laki on tällainen. Mutta onko se oikeassa, sitä en tiedä.”

Esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa jalkakäytävälle pysähtyminen on lähtökohtaisesti kielletty.

Aumala muistuttaa, että vaikka ajoneuvon saa Tietäjäntien tapauksessa pysäyttää jalkakäytävälle, se ei saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä kulkemista. Ja koska laki sallii vain pysäyttämisen, ei pysäköintiä, on ajoneuvon kuljettajan oltava paikalla ja valmis siirtämään ajoneuvonsa, jos jalankulkija ei muuten pääse sen ohi.

”Pysäköinninvalvonnassa Espoossa olemme käyttäneet mittarina sitä, pääseekö ajoneuvon ohi pyörätuolilla tai lastenrattailla. Jalankulkijan ei pidä joutua kiertämään ajoradan kautta pysäköidyn ajoneuvon takia. Usein moni kuljettaja tuntuu ajattelevan, että esimerkiksi nurmikon kautta voi kiertää, mutta ei esimerkiksi pyörätuolilla tai rollaattorin kanssa kovin helposti nurmikon kautta kierretä.”

Tietäjäntiellä isot kuorma-autot tukkivat jalkakäytävän käytännössä kokonaan.

”Kuva on aika hurjan näköinen. En tiedä, miten siitä ohi mennään. Jos meidän pysäköinninvalvonta menisi siitä ohi, kyllä siinä ainakin yritettäisiin hätistää ajoneuvoa sopivammalle paikalle”, Aumala sanoo.

Tietäjäntietä hän pitää poikkeuksellisen hankalana paikkana työmaaliikenteen kannalta.

”Kysymys on toisaalta sekin, onko parempi, että suuri ajoneuvo seisoo tuossa kuin että se ajaa odottaessaan ympyrää lähikortteleissa. Sekin olisi aika huono ratkaisu.”

Normaalisti työmaiden yhteyksissä pyritään löytämään raskaille ajoneuvoille paikat, missä nämä voivat pysähtyä.

”Ilmeisesti tässä ei ole sellaista paikkaa valitettavasti löytynyt.”

Työmaajohtaja Rintala lupaa, että kuorma-autoista aiheutuu haittaa Tietäjäntiellä enää parin kuukauden ajan.

”Muut kuin elementtikuormat ohjautuvat suoraan työmaan sisäpuolelle”, hän sanoo.

Rintalan mukaan Tietäjäntiellä erityinen riesa ovat ylinopeutta ajavat henkilöautot.

”Lähes kaikki autoilijat ajavat Tietäjäntiellä reilua ylinopeutta. Se on suuri ongelma.”