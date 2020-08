Espoolaiseen kylttiin päätyi ”finglishin” malli­esimerkki: Park Here Nurmikolle

Keran ja Kilon alueella on yli 20 sähköpotkulaudoille varattua pysäköintialuetta. Kuvassa olevan kyltin kohdalla potkulaudat on tarkoitus jättää nurmikolle.

Sähköpotkulautojen pysäköintiä yritetään saada kuriin Espoossa. Sen takia parissa eri paikassa on kylttejä, joissa on vapaasti yhdistelty suomea ja englantia.

Sinisessä kyltissä lukee valkoisella ensin englanniksi park here ja sitten suomeksi nurmikolle.

Suomea ja englantia hyvin vapaasti yhdistelevä kyltti kertoo, että tässä on yksi Kilon alueen reilusta kahdestakymmenestä sähköpotkulaudan pysäköintipaikasta. Siinä kohtaa vuokrattavan potkulaudan saa jättää, kyltin ohjeen mukaan, nurmikolle.

Kyltin kieliasu on herättänyt alueella liikkuvien keskuudessa jonkin verran huvittuneisuutta.

”Ei siinä ole sen suurempaa selitystä. Park here on kaikissa alueen kylteissä. Parissa kohteessa testataan lisätekstiä, kun pysäköinti on ohjattu nurmikolle tai kiveykselle”, sanoo projektipäällikkö Suvi Kajamaa Espoon kaupungilta.

Keran ja Kilon alueella alkaa tällä viikolla kokeilu, jossa testataan sähköpotkulautojen pysäköimistä ennalta määrätyille pysäköintipisteille. Pisteitä tulee alueelle reilu kaksikymmentä.

Joillain pisteillä on pelkkä kyltti, joillain pisteillä katuun on tehty maalauksia ja joillain pisteillä sähköpotkulaudat jätetään telineeseen.

”Näin on tarkoitus selvittää, miten erilaiset pysäköintivaihtoehdot käyttäjien mielestä toimivat ja miten ne vaikuttavat sähköpotkulautojen käyttöön”, Kajamaa sanoo.

Sähköpotkulautojen villistä pysäköinnistä on valitettu erityisesti Helsingissä. Espoossa ei ongelmaa ole samassa mittakaavassa ollut, mutta silti siellä haluttiin kokeilla, miten sähköpotkulautojen pysäköinti ennalta määrätyille pisteille toimisi.

Kera ja Kilo valikoituivat kokeilualueeksi sillä, alueella ei entuudestaan ollut sähköpotkulautoja eikä kaupunkipyöriä. Alueella on myös paljon työ- ja opiskelupaikkoja ja niihin liittyvää liityntäliikennettä.

”Haluamme nähdä, miten sähköpotkulautoja käytetään liityntäliikenteen osana. Uskon, että jos täältä saadaan myönteinen kokemus, liikkumispalveluyrityksillä voisi olla intressi laajentaa Espoossa muihinkin paikkoihin, missä heidän palvelujaan ei vielä ole”, Kajamaa sanoo.

Keran ja Kilon alueelle tulee kokeilun ajaksi Tier-yhtiön sähköpotkulautoja. Kokeilulle on myönnetty liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Kokeilun on tarkoitus jatkua marras–joulukuulle.