Lea Lahtelan koti jäi kummalliseen kolmioon, kun Raide-Jokerin työmaa tuli aivan talon kylkeen kiinni Espoossa.

Aivan vieressä on Raide-Jokerin työmaa. Ympärillä aiemmin olleet naapuritalot on jo purettu, mutta eläkkeellä oleva Lea Lahtela ja hänen puolisonsa asuvat perikunnan omistamassa talossa, joka on jäänyt ikään kuin mottiin työmaan ja vieressä meluavien Turunväylän ja Kehä I:n väliin Espoossa.

Kaivinkoneet ja työmaa näkyvät suoraan keittiön ikkunasta. Vanhassa rintamamiestalossa asuva Lahtela odottaa jo muuttoa pois.

”Toivon mukaan vuodenvaihteessa olisimme jo uudessa asunnossa.”

Kovin nopeasti Lahtelat eivät ole päässeet muuttamaan talosta, jonka tontille suunnitellaan parkkihallia.

Talo sijaitsee suurten liikenneväylien kulmauksessa. Aiemmin tontista on pakkolunastettu maata Kehä I:n liittymää varten.

Vielä vuosi sitten Espoon kaupunki oli ostamassa tonttia. Kauppaa ei kuitenkaan syntynyt, sillä kaupungin tarjous oli sen verran pieni, ettei Lahtelan mukaan tarjotulla hinnalla olisi saanut edes yksiötä tältä alueelta. Länsiväylä kertoi tilanteesta viime vuonna.

Lisäksi tielaitos on tehnyt pakkolunastuksia tontista kaksi kertaa aiemmin. Ensimmäisellä kerralla meni kaivo ja toisella kertaa samalla pihalla ollut saunarakennus.

Talo on alun perin Lahtelan vanhempien rakentama. Aiemmin alueella on ollut muitakin samanlaisia rintamamiestaloja, ja suunnitelmia on ollut monia. Esimerkiksi Impilahdentiestä piti tulla rintamamiestalojen museotie, eikä rakennuksia saanut muuttaa millään tavoin. Kun Lahtelan äiti kuoli, talo jäi perikunnalle.

Tammikuussa kaavan vahvistuttua Espoon kaupunki ilmoitti, ettei se ostakaan tonttia. Nyt rakennuttajan kanssa odotetaan kauppaa tontista.

Yhtä toivottomana Lahtela ei enää näe tilannetta kuin vuosi sitten.

”Enää ei ole sellaista hätätilaa, jos saadaan tämä myytyä. Raide-Jokerin työmaa tässä kuitenkin eniten rassaa.”

Koronaviruspandemian takia 80-vuotias Lahtela on joutunut viettämään entistä tiiviimmin aikaa kotona.

”Lapset ovat tuoneet meille ruokaa ja käyneet kaupassa.”

Raide-Jokeri kulkee aivan tontin vierestä.

Vielä kuitenkaan kauppaa ei ole tehty. Tilannetta on hidastanut muun muassa se, että yksi perikuntaan kuuluvista sisaruksista kuoli keväällä. Parhaillaan odotetaan perunkirjoituksen ja sukuselvityksen päättymistä, Lahtela kertoo.

Vasta tämän jälkeen sopimuksessa voidaan päästä eteenpäin.

Lahtelan isä oli kotoisin Impilahdelta ja halusi aikoinaan rakentaa talon Impilahdentielle. Silloin tontille ei vienyt edes kunnon tietä, Lahtela kertoo.

Hänen haaveenaan on, että uusi koti voisi löytyä kerrostalosta, jossa on hissi.

”Viimeisiä impilahtelaisia tässä nyt viedään.”