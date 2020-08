Leppävaarassa opiskellut Susan Galvin lähti Australiaan, sai potkut äitiyslomallaan ja hakee nyt joukkorahoitusta omalle kellomerkilleen.

Sydneyssä asuva suomalainen Susan Galvin ihmetteli maaliskuussa, kun hänen työnantajansa otti yhtäkkiä yhteyttä ja pyysi häntä käymään toimistolla. Kelloseppänä työskentelevä Galvin oli ollut vasta muutaman kuukauden äitiyslomalla esikoisensa kanssa.

Aluksi hän luuli, että ehkä häntä pyydettäisiin palaamaan jo aiemmin töihin. Pian hänelle selvisi, että tapaamisen tarkoitus oli aivan toinen, kun tapaamisessa oli mukana Melbournesta tullut henkilöstöpäällikkö.

”Tapaamisessa minut irtisanottiin kesken äitiysloman. Tietenkin se tuli yllätyksenä”, Galvin kertoo.

Kovin tyypillistä äitiyslomalla potkujen saaminen ei Galvinin mukaan ole Australiassakaan, vaikka ei täysin mahdotontakaan.

Galvinin työnantaja perusteli irtisanomista sillä, että se oli siirtämässä Sydneystä Melbourneen koko yksikön toimintaa, jossa Galvin työskenteli.

Samalla irtisanottiin neljä muutakin tiimin jäsentä. Suomessa vastaavassa tilanteessa äitiyslomalla olleen työntekijän irtisanominen olisi ollut laitonta.

”Moni paikallinenkin ihmetteli, voiko näin tehdä.”

Potkut tietenkin syvästi harmittivat Galvinia, mutta samalla hän tajusi, että nyt voisi olla hyvä aika perustaa oma kellomerkki. Siitä Galvin oli haaveillut siitä lähtien, kun hän valmistui Leppävaarassa sijaitsevasta Kelloseppäkoulusta kymmenen vuotta sitten.

Susan Galvin sai potkut äitiysloman aikana Australiassa.

Kuten monet muutkin koulusta valmistuneet, myös Galvin lähti töihin ulkomaille. Ensiksi hän työskenteli kolmen vuoden ajan kelloseppänä Manchesterissa. Sitten työnantaja tarjosi yrityksen sisäistä siirtoa.

”Vaihtoehtona oli joko Hongkong tai tulla tänne. Päätimme puolison kanssa muuttaa Australiaan.”

Australiassa Galvin vaihtoi myöhemmin toisen työnantajan palvelukseen. Tämä yritys irtisanoi hänet.

Australiassa on ollut Suomen tapaan nosteessa kiinnostus mekaanisiin kelloihin ja pieniin kellomerkkeihin viime vuosina.

Ala on kuitenkin melko miesvaltainen sekä harrastajien että kellomerkkien osalta. Galvinin perustaman Galvin Watch Companyn kaltaisia kellomerkkejä kutsutaan englanniksi nimellä micro brand watch.

Hän ei tiedä muita naisten luotsaamia mikrokellobrändejä Australiassa. Monet pienistä kellomerkeistä on pantu pystyyn joukkorahoituskampanjalla.

Galvin tekee vintagetyylisiä kelloja.

Myös Galvinin toiveena on, että elokuun alussa alkaneen joukkorahoituskampanjan avulla hän saisi oman yrityksenä alkuun. Sen jälkeen tavoitteena on avata nettikauppa. Tämän viikon torstaina Galvin tiedottikin medialle, että kampanjan minimitavoite 15 000 Australian dollaria eli reilut 9 000 euroa tuli kasaan vain kuudessa minuutissa. Kaikkiaan koossa oli torstaina jo 30 000 euroa.

Australiassa Galvin on seurannut tarkkaan myös entisen koulunsa kuulumisia. HS Espoo on aiemmin kertonut, kuinka valtio on leikannut Leppävaarassa toimivan Kelloseppäkoulun rahoitusta ja kuinka rahoituksen loppuminen uhkaa sulkea koulun. Samalla se tarkoittaisi koko alan osaamisen katoamista Suomesta.

”Tuskin itsekään olisin täällä ilman tuota koulua – tai ainakaan tekemässä kelloja.”

Galvin suunnittelee itse kellot mutta on ulkoistanut vielä suurimman osan niiden tuotannosta. Hänen tavoitteena on, että joku päivä kellot voitaisiin koota kokonaan hänen omalla pajallaan.

Esikuvana vintagetyylisille kelloille on ollut Galvinin työmatkallaan Sveitsistä löytämä 1940-luvun Omegan automaattikello.

”Ihastuin siihen ja lopulta annoin sen miehelleni häälahjaksi.”