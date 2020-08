Lintuvaaraan asennettujen ajohidasteiden oli tarkoitus lisätä liikenneturvallisuutta, mutta monille autoilijoille ne ovat lähinnä ”pujotteluhoukuttimia.”

Autoilija lähestyy hidastetta. Nopeutta on reippaasti, varmasti yli sallitun 30 kilometrin tuntivauhdin rajan. Juuri hidasteen edessä kuski kääntää rattia äkisti. Auton keula koukkaa vasemmalle, renkaat eivät osukaan hidasteeseen. Vielä nopea vaihto takaisin ajolinjalle ennen vastaantulevien kaistan hidastetta, ja matka voi jatkua.

Tällaisista tilanteista on tullut Hämeenkyläntiellä arkipäivää sen jälkeen, kun paikalle asennettiin hidasteeksi ”pujotteluhoukutin”, kertoo HS Espooseen yhteyttä ottanut lukija. Iltapäiväliikenteen tarkkailu osoittaa lukijan havainnot oikeiksi. Hurjimpien kuskien ajosuoritukset sopisivat paremmin formularadalle kuin taajamaan.

Ongelma on selkeä. Lintuvaaran koulun pysäkin eteen on asennettu kaksi ajohidastetta, omansa kummallekin kaistalle. Niiden väliin jää tilaa juuri sen verran, että hidasteen väistäminen toiselle kaistalle on vaivatonta. Tilanteesta tekee vielä vaarallisemman se, että hidasteiden välissä on suojatie.

Tavallisesti tyynyhidasteiksi kutsutut hidasteet asennetaan rinnakkain siten, ettei niitä voi väistää toiselle kaistalle. Tyynyhidasteiden etu on ajamisen pehmeys. Esimerkiksi bussit pääsevät hidasteiden yli pehmeämmin kuin monista muista hidastemalleista.

Selitystä sille, miksi hidasteet on asennettu juuri näin, ei kaupungilta syvimmän lomakauden aikana löydy. Kaupunkiliikenneyksiköstä vahvistetaan kuitenkin asukkaiden lähettäneen asiasta palautetta. Kaupunki on siis kyllä tietoinen hidasteiden ongelmasta, mutta se mitä asialle on tehtävissä, selviää vasta myöhemmin.

