Arto Ollikainen on toiminut sivutoimisena kaupallisena kalastajana nyt muutaman vuoden ajan. Uudenmaan vesillä Ollikaisen kaltaisia on jonkin verran, mutta ei ruuhkaksi asti.

Espoolaisen kalastajan Arto Ollikaisen kotona pakastin on täynnä itse pyydettyä kalaa. Syksyn saaliista ei pelkästään riitä syötävää Ollikaiselle ja hänen perheelleen koko talveksi, vaan kalaa on usein yli omien tarpeiden. Heidän saksanpaimenkoiralleenkin maistuu kala.

”Koira syö hyvin paljon jauhettua lahnaa, mutta sen herkkuja ovat erityisesti paistisilakoiden päät, jos sellaisen sattuu saamaan”, Ollikainen kertoo.

Usein koira on Ollikaisen kalastusseurana, mutta nyt hän on saapunut yksin veneelleen Nuottaniemen venesatamaan. Varsinkin keväisin ja syksyisin Ollikainen käy satamassa kääntymässä lähes päivittäin, sillä täältä hän lähtee töihin merelle ja tänne hän palaa töistä kalasaaliin kanssa.

Keskikesälläkään Ollikainen ei malta pysyä poissa veneeltään, vaikka kesällä hänen mielestään kalastajan kannattaa myös pitää lomaa hyvästä syystä.

Työtä on paljon, kun muutaman hietakampelan, kuhan ja ahvenen lisäksi verkkoihin tarttuvat lukuisat lahnat, joita Ollikainen ei muuten pyydä paitsi silloin tällöin koiralleen.

”Niitä sitten saa irrotella pari tuntia. Siinä samalla voin saada kaksi kolme kuhaa ja kymmenen ahventa, mutta joudun irrottamaan 150–200 lahnaa. Sitten kun vesi viilenee, lahna painuu syvänteisiin.”

Arto Ollikainen on toiminut sivutoimisena kaupallisena kalastajana nyt muutaman vuoden ajan. Uudenmaan vesillä Ollikaisen kaltaisia on jonkin verran, mutta ei ruuhkaksi asti.

Ollikainen työskenteli aiemmin muun muassa tietohallintopäällikkönä mutta alkoi pohtia noin kymmenen vuotta sitten, mitä haluaisi vielä tehdä elämässään. Vielä tuolloin hän oli töissä it-alalla mutta huomasi eläkevuosien pian alkavan. Jostain hän halusi saada lisätoimeentuloa eläkkeen lisäksi ja sisältöä eläkepäiviin.

”Toki olen kiinnostunut kalastamisesta mutta tajusin samalla, että tulotaso laskee dramaattisesti.”

Usein, kun Ollikainen oli ollut kalassa, joku tuttu oli kysellyt, olisiko häneltä mahdollista saada kalaa. Hiljalleen hänen mielessään kypsyi ajatus, voisiko kalastuksesta tulla uusi ammatti vielä eläkepäivinä.

Arto Ollikainen kalastaa Kirkkonummen, Espoon ja Helsingin alueella lähinnä syksyllä ja keväällä.

Kalastaminen on ollut aina Ollikaiselle tärkeää. Hän muistaa, kuinka lapsena Helsingissä isän kanssa pyöräiltiin onkimaan Rajasaareen, Seurasaareen tai Lauttasaaren sillalle. Kesäisin kalaan mentiin Bodominjärvelle, jonka vieressä hänen vanhemmillaan oli kesäpaikka.

Noin 15-vuotiaana rottinkinen onkivapa vaihtui virveliin ja lopulta verkkokalastukseen.

Lisäksi Ollikainen arvelee, että kalastusinto on osin verenperintöä, sillä hänen äidin puoleisessa suvussa on ollut ammattikalastajia niin sisävesillä kuin merelläkin.

Töiden ohella Ollikainen ei kuitenkaan ehtinyt kalastaa kuin lähinnä viikonloppuisin. Lopulta hän päätti jäädä varhennetulle osa-aikaeläkkeelle kaksi vuotta ennen varsinaista eläkeiän alkua ja keskittyä kalastamiseen. Kokonaan hän jäi eläkkeelle viime joulukuussa.

”Se oli hyvin harkittu päätös. Muistan miettineeni, että olisi kiva tehdä näitä hommia vielä, kun olen hyvässä fyysisessä ja henkisessä kunnossa.”

Ollikainen kalastaa pääsiassa siikaa ja sen sivusaaliina tulevaa istutettua meritaimenta Helsingin, Espoon ja Kirkkonummen alueella Metsähallitukselta saadulla kalastusluvalla. Kaupalliseen kalastukseen kalavedet aukenivat Metsähallituksen kautta, sillä Espoon kaupungilta lupia myönnetään lähinnä virkistyskalastukseen.

Keväällä kalastuskausi alkaa heti jäiden lähdön jälkeen ja kestää kolmisen viikkoa, kun siika saapuu rannikolle syömään pohjaeläimiä.

Syyskuun puolivälistä lähtien siian kalastukseen tarkoitetut pohjaverkot heitetään taas uudestaan mereen, kun merivesi on alkanut jäähtyä. Silloin on siian kutuaika ja meritaimen on myös rantautunut. Luonnon taimen on kuitenkin rauhoitettu, eikä sitä saa pyytää kuten istutettua meritaimenta.

” Usein Ollikainen saattaa viipyä kalareissulla kaksi kolmekin päivää.

Varhain keväällä ja myöhään syksyllä Ollikainen käy lähimmillä vesillä Espoon Miessaaren ympäristössä. Usein Ollikainen saattaa viipyä kalareissulla kaksi kolmekin päivää. Syynä on se, että hänen mielestään parhaimmat kalavedet löytyvät Kirkkonummen puolelta Porkkalanniemeltä.

Sinne hän ei kuitenkaan lähde vain muutaman tunnin pyyntireissulle, koska matka on hänen mielestään sen verran pitkä.

”Siellä olevissa luonnonsaarissa pystyy tuuli- ja merenkäyntiolosuhteista riippuen olemaan suojassa.”

Kalastusreissulla mukana ovat kylmävarusteiden lisäksi savustusvälineet. Ensimmäiset saaliit Ollikainen käsittelee ja suolaa suoraan paikan päällä. Viimeiset lähtevät tuoreina mukaan.

Ennen kalareissulle lähtöä Ollikainen myös varmistaa, onko kalalle ottajia. Lähes joka kerta heitä on löytynyt. Vakioasiakaskuntaan kuuluu noin 30 taloutta hänen naapurustostaan Viherlaaksossa ja Karakalliossa.

Suosittua on erityisesti savustettu hietakampela, jota Ollikainen kalastaa Porkkalasta.

”Siellä on merenpohja vielä sen verran hyvässä kunnossa. Sitä menee niin paljon kuin tulee. Yleensä sitä ei oikein muuten tahdo saada paitsi Saaristomereltä, missä sitä paikalliset myyvät.”

Ollikainen on halunnut pitää kalastustoimintansa melko pienenä ja kalastaa noin 10–30 verkolla, jotta hän ehtii ja jaksaa. Lisäksi Ollikainen kokee, ettei hänellä ole samanlaista painetta toimeentulosta kuin päätoimisilla kalastajilla, koska kalastaminen ei ole ollut koskaan hänen pääelinkeinonsa.

Pitkään kaupallisten kalastajien määrä on ollut laskusuuntainen. Merialueilla kaikkien kaupallisten kalastajien määrä on puolittunut 1980-luvulta lähtien, ja päätoimisten kalastajien määrä on vähentynyt kolmannekseen.

Myös viime vuonna kalastus merellä väheni sekä aktiivisten kalastajien että pyynnin osalta, Luonnonvarakeskus (Luke) tiedotti toukokuussa.

Arto Ollikainen kalastaa pääasiassa siikaa, mutta myös muita kaloja.

2000-luvun alusta asti esillä on ollut se, kuinka kalastajien yhtenä suurimpana riesana on harmaahylje eli halli. Saimaannorpan tapaan harmaahylje oli vielä 1990-luvulla rauhoitettu, mutta nykyisin sitä saa pyytää ja kanta voi hyvin. Pyyntimäärät ovat jääneet kuitenkin alle kiintiömäärien osaltaan siksi, ettei sitä saa hyödyntää kaupallisesti ja sen pyynti on vaikeaa.

Ollikainen kertoo, että hänen kohdallaan hyljevahinkoja on näkynyt kolmen viime vuoden aikana.

”Niistä dramaattisin oli viime syksy. Parhaimpaan siianpyyntiaikaan verkoissa ei ollut kuin reikiä tai kalojen sotkuja tai puolikkaita kaloja. Minulla tämä on ollut kuitenkin melko pientä.”

Pelkästään saaliit eivät vähene, vaan pyyntikalustoa menee rikki, ja sen uusiminen maksaa. Osa kalastajista saa hylkeiden aiheuttamista tuhoista korvauksia, ja hyljevahinkojen vähentämiseksi on yritetty kehittää eri tapoja, mutta ne eivät Ollikaisen mielestä riitä.

Ollikainen on tietoinen siitä, että osa luonnonsuojelijoista ja kalastajista katsoo eri näkökulmasta sitä, mitä harmaahyljekannalle pitäisi tehdä.

Mutta varsinkin lähiruuasta puhuttaessa Ollikainen näkee ristiriidan. Kotimaisen luonnonkalan kalastamisesta tehdään hänen mielestään kannattamatonta.

”Sen sijaan kauppoihin tuodaan kalaa ulkomailta. Tätä en ymmärrä kalastuksen enkä luonnonsuojelun kannalta.”

”Täytyy toivoa, että tämä vuosi olisi parempi, sillä tyhjennettyä on turha pyytää.”

Osa-aikainen kalastaminen on samalla tuonut mukanaan myös vapautta aikatauluihin. Koska Ollikaisen ei tarvitse kiirehtiä monen päätoimisen kalastajan tapaan viemään kalaa tukkuun, hänen ei tarvitse myöskään lähteä yöllä tai aamuvarhain merelle.

”Olen lähtenyt aamulla sitten, kun olen lähtenyt. Kylmän veden aikaan olen lähtenyt jopa iltapäivällä. Keli konsultoi paljon. Välillä ei oikein voi tai kannata mennä kalaan.”

Kesällä puolestaan vene toimii enemmän kesämökkinä kuin työpaikkana.

”Vaimon vapaapäivinä lähdemme merelle ja esimerkiksi Porkkalaan kalastamaan.”

Sinne Ollikainen aikoo suunnata tämän haastattelun jälkeenkin. Pari päivää myöhemmin saan tekstiviestin.

Siikaa ja kampelaa tuli Porkkalasta, Ollikainen kirjoittaa. Seuraavaksi hän aikoo savustaa ne.