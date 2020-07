Kesätöiden saaminen oli tänä keväänä osin tavallista hankalampaa. Se on näkynyt myös nuorten kiinnostuksessa yrittäjyyteen.

Keväällä koronaviruspandemian keskellä monia nuoria huoletti kesätöiden saanti, kun rekrytointiprosessit olivat jäissä ja jopa jo alustavasti luvattuja kesätöitä peruttiin.

Keväällä kesätöitä kaupoista ja eri yrityksestä etsi myös espoolainen 15-vuotias Lauri Sipilä. Parissa paikassa hän oli käynyt haastatteluissa. Yhdestä työpaikasta lupailtiin vielä alkuvuodesta, että kesätöitä voisi olla luvassa.

Sitten koronaviruspandemia muutti tilannetta.

”Sain viestiä, jossa pahoiteltiin, ettei tänä kesänä voidakaan ottaa nuoria kesätöihin.”

Vaikka Sipilä ei saanut mitään hakemistaan kesätyöpaikoista, hän päätti, että töitä hän kuitenkin yrittäisi tehdä kesällä. Jo aiemmin Sipilän mielessä oli ollut idea ruohonleikkuu- ja muiden pihatöiden tekemisestä, ja niinpä hän päätti perustaa oman yrityksen kesän ajaksi.

Lauri Sipilällä ruohonleikkuukeikkoja on riittänyt koko kesäksi.

Sipilän apuna ovat olleet yrittäjinä toimivat vanhemmat, jotka ovat auttaneet esimerkiksi y-tunnuksen hankkimisessa, laskutuksessa ja muissa asioissa. Työkeikkoja on tullut Facebook-ilmoituksen kautta.

”Tämä on mennyt paremmin kuin osasin odottaa. Silloin kun laitoin ilmoituksen, ajattelin, että ehkä 1–2 keikkaa on viikossa. Käytännössä kalenteri on täynnä, eikä työt ole loppuneet missään kohdin”, Sipilä kertoo.

Töitä hänellä on ollut eri puolilla Espoota ja Kauniaisissa.

”Ruohonleikkuri on jo kertaalleen hajonnut, ja siimaleikkureita on pitänyt hankkia kaksi uutta, kun ne ovat kuluneet käytössä.”

Yrittäjyyden kokeileminen ei tarvitse olla kiinni siitä, onko omassa lähipiirissä yrittäjäelämää tuntevia.

Nuorten kiinnostus yrittäjyyteen varsinkin tänä keväänä on näkynyt myös 4H-järjestössä, jonka kautta 13–28-vuotiaat nuoret saavat apua oman yrityksen perustamiseen.

4H-järjestön viestintäkoordinaattorin Aino Heinisen mukaan heidänkin tiedossa on nuoria, jotka eivät koronaviruspandemian takia saanet kesätöitä ja ovat siksi päättäneet lähteä yrittäjiksi.

Vielä ei ole tiedossa sitä, minkä verran uusia yrityksiä on tänä vuonna heidän kauttaan perustettu.

Merkit kuitenkin viittaavat siihen, että kiinnostusta on ollut aiempia vuosia enemmän. Esimerkiksi toukokuun lopussa järjestö järjesti 4H-yrittäjyydestä kertovan kampanjan rap-artisti Arttu Lindemanin kanssa. Sen jälkeen yhteydenottoja tuli Heinisen mukaan runsaasti.

”Selkeästi on ollut nähtävillä kiinnostuksen nousemista nuorilla, mutta tarkat tilastot saamme vasta loppuvuodesta.”

Niistäkin nuorista, jotka saivat kesätöitä, moni joutui odottamaan tietoa töistä vielä kesän alkuun asti.

Helsingissä asuva 15-vuotias Kiira Meriläinen etsi keväällä kesätöitä, ja pääsi lopulta kesä-heinäkuuksi töihin Hietsun paviljongin yhteydessä olevaan GT1929-terassikahvilaan.

Kiira Meriläinen sai tiedon kesätyöstä vasta kesäkuun alussa.

Hän oli ehtinyt lähettää hakemuksen kesätyöpaikasta ennen kuin koronaviruspandemia kunnolla alkoi Suomessa maaliskuun puolivälissä. Vasta kesäkuun alussa hänelle varmistui, että töitä olisi tiedossa.

Meriläisen moni kaveri jäi kuitenkin ilman töitä tai töitä peruttiin. Vaikka Meriläinen toivoi saavansa töitä kesäksi, hänelle kesä ilman töitä ei olisi ollut sekään huono vaihtoehto.

”Jos en olisi nyt saanut kesätöitä, sitten olisin hakenut ensi kesänä. Sitä on kuitenkin vielä sen verran nuori.”