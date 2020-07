Pirjo ja Markku Kemppainen alkoivat harrastaa voimanostoa eläkkeellä. Nyt he nostavat suunnattomia painoja ja keräävät palkintoja ympäri maailmaa.

Rauta nousee kevyen näköisesti, kun Markku Kemppainen tarttuu tankoon ja alkaa nostaa. Seitsemänkymmentäviisi kiloa, lämmittelypainot.

”Noniin, kunnon asento”, muistuttaa vaimo Pirjo Kemppainen, joka seisoo takana varmistamassa.

Näin he treenaavat usein, toinen varmistaa, toinen nostaa.

Voimanosto on Matinkylässä asuvan pariskunnan yhteinen harrastus, joka on vienyt heidät Etelä-Afrikkaan ja Japaniin asti ja kerryttänyt hyllyt täyteen palkintoja.

Matka voimanoston huipulle alkoi kymmenisen vuotta sitten. Markku Kemppainen kävi salilla treenaamassa ilman kummempia tavoitteita, kunnes kaveri ehdotti voimanostokisoihin osallistumista.

Voimanosto on Pirjo ja Markku Kemppaiselle yhteinen harrastus.

”Missäs sellaisia kisoja on”, Kemppainen vastasi.

Kisaaminen kiinnosti, joten Kemppainen liittyi Suomen voimanostoliittoon. Heti ensimmäisenä kilpailuvuotenaan hän voitti SM-hopeaa, seuraavana vuonna jo kultaa.

”Se lähti kovaa liikkeelle siitä”, Kemppainen muistelee.

Mukana kisamatkoilla oli tietysti vaimo Pirjo Kemppainen, joka toimi miehensä avustajana. Eräältä matkalta palatessa hän kuitenkin ilmoitti tahtovansa kokeilla voimanostoa. Aviomiehelle se kävi, yhdellä ehdolla: kun kotona valtiatar on Pirjo, on kuntosali Markun määräysaluetta.

Kokeneempana Markku Kemppainen laati vaimolleen treeniohjelman. Ohjelma selvästi toimi. Aloittaessaan Pirjo Kemppainen nosteli kotona alle kahdenkymmenen kilon painoa. Kuusi vuotta myöhemmin hänellä on hallussaan jo viisi arvokisojen kultamitalia, kolme EM- ja kaksi MM-kisoista.

Markku Kemppaisella taas on tuore maailmanmestaruus syksyllä Etelä-Afrikassa järjestetyistä kisoista. Kolme kuukautta aiemmin hän oli voittanut EM-kultaa.

Mitalien takana on paljon kovaa työtä. Treenipäiviä on viikossa keskimäärin neljä ja treenikerta kestää pari tuntia. Lisäksi tulee vielä aerobinen treeni, esimerkiksi sauvakävely.

Pariskunta treenaa yhdessä. Se sopii eläkeläispariskunnalle hyvin. Molempien ollessa töissä yhteisiä treenihetkiä oli vaikeampi järjestää, mutta nyt aikataulujen yhteensovittaminen on helpompaa.

Onneksi, sillä voimanostossa on hyvä olla mukana treenipari joka huolehtii, ettei kymmenien kilojen painoinen treeniväline pääse putoamaan päälle. Treenikaverista on hyötyä myös tekniikoiden opettelussa. Toisen on helpompi nähdä, jos nostajan asento on väärä.

Voimanostossa nostomuotoina ovat kyykky, penkkipunnerrus ja maastaveto, varusteilla ja ilman. Kilpailijat jaetaan sarjoihin sukupuolen, iän ja painon mukaan.

Kemppaiset kisaavat veteraanisarjassa, 71-vuotias Markku neljännessä ja 69-vuotias Pirjo kolmannessa ikäluokassa. Neljäs ikäluokka, johon kuuluvat kaikki yli 70-vuotiaat, on tällä hetkellä viimeinen.

Kemppaiset ovat tavanneet kuitenkin myös yhdeksänkymppisiä voimailijoita. He todistavat oikeaksi Kemppaisten havainnon: voimanosto ja lihaskunnon kehittäminen sopii myös varttuneemmalle väelle.

Lajia voi harrastaa toki ilman kisaamistakin. Kemppaisia kilpaileminen kuitenkin viehättää. Ulkomaanmatkat ja suurissa saleissa käydyt kilpailut tuovat harrastamiseen oman lisänsä.

”Onhan se nyt komeaa kävellä sinne areenalle”, Markku Kemppainen sanoo.

Itse kilpailutilanteet ovat jännittäviä. Takana on usein pitkä lento ja valmistautuminen, joka kulminoituu lyhyeen hetkeen. Silloin on oltava tarkkana, muistettava oikea tekniikka ja noudatettava ohjeita. Tankoon on tartuttava merkistä eikä sitä saa nostaa ennen seuraavaa merkkiä. Kaikki tapahtuu tarkan aikataulun mukaisesti.

Merkkien odottelu oli aluksi vaikeaa, Pirjo Kemppainen myöntää. Välillä hän ehti kisoissakin jo alkaa nostaa, kun tuomari oli vasta avannut suunsa. Kärsivällisyydessä on ollut opettelemista.

Lukuisista muistettavista yksityiskohdista ja tarkkuudesta huolimatta Kemppaiset nauttivat kisamatkoista. Kilpaileminen ei saa olla raatamista, jotta matkoilla ehtii myös rentoutua, tutustua uusiin ihmisiin ja maailmaan.

”Pieni pilke silmässä pitää olla aina”, Markku Kemppainen sanoo.

Tavoitteellisesta treenaamisesta huolimatta harrastusta ei kannata ottaa liian vakavasti, sanoo Markku Kemppainen.

Rento asenne auttaa myös ongelmatilanteissa. Matkoilla voi tapahtua melkein mitä vain. Yleensä vastoinkäymiset ovat pieniä, väärään metroon hyppäämistä ja muuta. Kerran Kemppaiset tosin päätyivät myöhästymään lennoltaan.

Lontoosta palatessaan he yrittivät päästä lentokenttäjunalla terminaalista toiseen, mutta huomasivat yhtäkkiä köröttelevänsä kohti keskustaa.

Takaisin kentällä Kemppaiset olivat kolme tuntia myöhemmin, jolloin lento Suomeen oli jo ehtinyt lähteä. Lentoyhtiön konttorilla asia saatiin kuitenkin selvitettyä ja Kemppaiset saivat liput seuraavan aamun lennolle.

Virheestä opittiin, ja myöhemmät kisamatkat ovat sujuneet ilman suurempia kömmähdyksiä. Markku Kemppaisen mielessä kisamatkat ovat jatkuvasti, sillä omien matkojen lisäksi hän hoitaa myös seuran muiden kilpailijoiden matkajärjestelyjä. Seuraavaksi työn alla on lähes satapäisen maajoukkueen lähettäminen Tšekkiin.

Tavoitteellisen treenaamisen edellytyksenä on treeniohjelma. Monet turvautuvat personal trainereihin, mutta ammattilaisen palkkaaminen ei ole välttämätöntä. Kemppaisten harjoitusohjelmat ovat Markku Kemppaisen käsialaa. Tietolähteinä ovat olleet muut harrastajat ja lukuisat verkkosivut.

Ennen kisoja treenaaminen on otettava tavallista vakavammin. Painoluokassa on pysyttävä ja kaikki keinot otettava käyttöön.

Nesteenpoiston vauhdittamiseksi Kemppaisten kotona on makuupussilta näyttävä infrapunapussi, joka toimii kuin kannettava sauna. Lämpötila pussin sisällä nousee 60 celsiusasteeseen ja nesteet lähtevät liikkeelle.

Harrastus näkyy myös lautasella. Kisaavan voimanostajan ruokavalio on hyvin tarkka.

”Ei siinä kyllä hirveän paljon pihvejä syödä”, Markku Kemppainen sanoo.

Pihvien tilalla Kemppaiset syövät esimerkiksi kalaa ja kanaa. Kasviksia kuluu paljon kaikissa muodoissa.

Ennen kisoja annoskoot pienenevät, mutta houkutukset kasvavat. Vieraita tuntuu käyvän eniten juuri silloin, kun kisoihin valmistautuminen on äärimmäisillään.

Kahvipöydän ääressä on vaikea olla tarttumatta herkkuihin.

”Se vaatii itsekuria”, Pirjo Kemppainen sanoo.

Vaivannäkö on kannattanut. Euroopan mestari Pirjo Kemppaisen paras yhdistetty tulos on 212,5 kiloa, maailmanmestari Markku Kemppaisen 447,5 kiloa. Tämän eläkeläispariskunnan saapuessa salille tutut moikkailevat ja rauta tottelee.

Haastattelu on tehty ennen koronapandemian vaikutuksia Suomessa ja julkaistu HS Espoo -lehdessä keväällä. HS julkaisee haastattelun nyt verkossa, kun yli 70-vuotiaita koskevat rajoitukset ovat poistuneet.