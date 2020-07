Espoon Piispansillan ympäristöstä löytyi pieni ja pahoin kärsinyt mökkirakennus, johon kukaan ei ole kiinnittänyt huomiota vuosikymmeniin.

Vuosikymmenien ajan pieni ja pahoin kärsinyt mökkirakennus on saanut olla paikallaan kallioisella kulmatontilla Piispansillan ja Kuitinmäentien kupeessa Espoossa.

Varsinkin kesäaikaan rakennusta ei ole välttämättä edes huomannut puiden keskeltä. Heinäkuun alussa näkymä tontilla oli kuitenkin toinen, kun puut kaadettiin pois.

Osin tulipalossa tuhoutunut ja graffiteilla töhritty mökki jäi yksin seisomaan paljaalle tontille.

Pian maisema muuttuu vielä lisää, kun mökin paikalle rakennetaan 13-kerroksinen kerrostalo, johon tulee 95 Lumon vuokra-asuntoa. Rakennusyhtiö SRV ilmoitti kesäkuun lopussa rakennustöiden alkamisesta. Valmista olisi tarkoitus olla elokuuhun 2022 mennessä.

Myös Kuitinmäentien toiselle puolelle vastakkaiseen kulmaan on niin ikään suunnitteilla rakentaa 14-kerroksinen asuinkerrostalo.

Vasta nyt tontilla on alkanut tapahtua, ja mökki on saanut olla kaupungin mukaan paikallaan jopa kauemmin kuin oli edes tarkoitus. Vuosien ajan Piispansillan itäpuolelle oli tarkoitus tulla lisää toimistotiloja, kuten on tien toisella puolella, ja tontti oli kaavoitettuna toimistorakentamiselle.

”Tontti on ehtinyt olla kuitenkin pitkään rakentamatta, kun kukaan ei toimistorakennusta siihen pystyttänytkään”, kertoo Espoon aluearkkitehti Sirpa Sivonen-Rauramo.

Muutamia vuosia sitten asemakaavaa lähdettiin muuttamaan, kun toimistojen sijaan Piispansillan varteen haluttiinkin lisää asuinkerrostaloja. Rakentamisen aloittamista viivästytti myös se, kun asemakaavamuutoksesta tehtyjä valituksia käsiteltiin hallinto-oikeudessa. Valituksissa korkean kerrostalon pelättiin rumentavan aluetta.

Länsiväylän ja Kuitinmäentien väliin jäävä alue on ollut Sivonen-Rauramon mukaan haastava paikka asuinrakentamisen suunnittelun kannalta vieressä olevien vilkasliikenteisten väylien takia.

”Sitä täällä joutuu pohtimaan, mihin asumista voi sijoittaa esimerkiksi Länsiväylän ja myös Piispansillalta tulevan melun vuoksi.”

Esimerkiksi aivan Länsiväylän vieressä on muun muassa tämän takia rakentamatonta maata.

Mökki näkyy nyt selkeästi ohikulkijoille, kun puut on kaadettu.

Tähän kesään asti sammalpeitekattoinen mökki on ollut yksi viimeisiä jäljellä olleita rakennuksia, jotka ovat muistuttaneet alueen rakennuskannasta ennen 1960-luvulla rakennettua Länsiväylää.

Joskus rakennus on ollut huomattavasti paremmassa kunnossa. Siitä kertovat muun muassa huolellisesti tehdyt koristeelliset ikkunalaudoitukset, jotka heinäkuun alussa otetuissa kuvissa näkyvät selvästi hiiltyneiden seinärakenteiden seasta.

Matinkylä-seuran varapuheenjohtaja Jukka Kivimäki kertoo, kuinka Länsiväylää edeltäneen Jorvaksentien aikaan asutus oli alueella pientalovaltaista.

”Esimerkiksi lyhyen matkan päässä olevan Matinkylän Pirtin ympärillä oli työläisten asuintaloja. Muutama omakotitalo siellä selkeästi yhä erottuu tuoreemman rakennuskannan joukosta.”

1930–1960-luvuilla rakennettuja puisia omakotitaloja on muutama jäljellä lähinnä Piispanpuiston ja Piispankallion alueella hieman kauempana ohikulkumatkalla olevien näköpiiristä.

Mökki on kärsinyt pahoin.

Piispansillan mökkirakennuksesta tietoa ei ole jäänyt paljoakaan kaupungille tai Matinkylä-seurallekaan. Pari vuotta sitten tietoa siitä yritettiin etsiä myös Suur-Matinkylä-sivustolle kuvatun videon avulla.

Sivonen-Rauramon mukaan Piispanristin ja Kuitinmäentien välissä olleen alueen aikoinaan omistaneet ovat kertoneet siinä olleen kesäasunto. Muuta tietoa hänellä ei ole alueen historiasta.

Rakennus on saattanut kuulua aivan Piispansillan bussipysäkin takana olleen toisen mökin kanssa samaan pihapiiriin. Tästä mökistä HS Espoo kertoi vuosi sitten. Rakennusten välillä on näyttänyt kulkeneen reitti, joka on jäänyt vieressä olevan Piispanristin alle, ja maassa on ollut portaiden paikka.

Bussipysäkin takana ollut mökki on ehditty purkaa jo aiemmin, ja sen jälkeen tontilla on ollut jäljellä vain sitä ympäröinyt muuri. Tälle tontille ei ole kuitenkaan suunniteltu rakentamista.

Kulmatontilla olleesta rakennuksesta ei kaupungin tiedoissa ole edes rakennusvuotta, mutta toinen mökki on rakennustietojen mukaan peräisin vuodelta 1936. Se ehdittiin rakentaa vielä silloin rauhalliselle paikalle peltomaisemien keskelle. Sitä seuraavana vuonna Jorvaksentie valmistui.

