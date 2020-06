Kierrätettävät tietokoneet pitäisi aina jättää myyjille, muistuttaa Gigantin operatiivinen johtaja Janne Henriksson. MTV Uutiset kertoi espoolaisesta, jonka Lommilan Giganttiin jättämä tietokone oli päätynyt myyntiin Tori.fi -palveluun.

Tietokoneet, kovalevyt sekä puhelimet ovat elektroniikkaa, joka olisi hyvä saada kierrätykseen, mutta joiden kierrättämiseen voi liittyä myös tietoturvariskejä. Koneet sisältävät paljon ihmisten henkilökohtaista aineistoa, kuten esimerkiksi valokuvia.

MTV Uutiset kertoi viime viikolla espoolaisesta, joka vei vanhan tietokoneensa kierrätykseen Lommilan Giganttiin. Hän ei ollut antanut tietokonetta myyjälle vaan jättänyt sen yleiseen, elektroniikkaromulle tarkoitettuun kierrätyspisteeseen.

Myöhemmin hän on oli saanut yhteydenoton henkilöltä, joka oli ostanut koneen Tori.fi-palvelusta. Tietokoneelta oli löytynyt hänen henkilökohtaisia tietojaan.

Henkilötietoja sisältäviä laitteita, kuten tietokoneita, puhelimia ja kovalevyjä, ei koskaan pitäisi jättää samaan paikkaan muun kierrätettävän elektroniikkaromun kanssa vaan ne pitäisi aina antaa myyjälle, muistuttaa Gigantin operatiivinen johtaja Janne Henriksson.

”Kun laite annetaan suoraan henkilökunnalle, se saadaan lukittuihin astioihin, joilla voidaan taata tietoturva. Laite kuljetetaan sinetöitynä Kuusankoski-yhtiön kierrätykseen, missä sinetti avataan ja henkilötietoja sisältävät osat, kuten kovalevyt, jauhetaan murskeeksi. Näin kierrätykseen ei liity tietoturvariskiä.”

Henrikssonin mukaan Gigantti on nyt tarkentanut asiakkaille suunnattuja ohjeistuksiaan siitä, miten tietoturvalaitteiden, kuten puhelimien ja tietokoneiden kanssa, tulee toimia.

Vastaavia tapauksia, joissa ihmisen tietoja sisältävä tietokone olisi päätynyt Gigantin pisteeltä myyntiin, ei Henrikssonin tiedossa ole.

Gigantin kierrätyspisteiltä varastetaan jonkin verran elektroniikkaa ja tiedossa on myös tapauksia, joissa kierrätykseen elektroniikkaa toimittavaa henkilöä on lähestytty ja häneltä on pyydetty laitetta suoraan omaan käyttöön.

Gigantin kierrätyspisteeltä ei koskaan pidä ottaa tavaraa omaan käyttöön, vaikka elektroniikka vaikuttaisikin hyväkuntoiselta, Henriksson sanoo.

”Sitä ei voida tietää, millä perusteella laite on tuotu kierrätykseen. Niiden ottaminen siitä on ehdottomasti kielletty. Laitteisiin voi liittyä turvallisuusriskiä, mikä ei näy päällepäin.”

Elektroniikkaromun kierrättäminen on tärkeää, sillä vain kierrättämällä laitteissa olevat metallit saadaan hyötykäyttöön. Jos laitteita ei kierrätetä, on olemassa vaara, että osa metalleista loppuu.

Käytettyä elektroniikkaa ottavat vastaan muun muassa niitä myyvät erikoisliikkeet sekä pääkaupunkiseudulla Kierrätyskeskus.

Esimerkiksi Gigantin kierrätyksessä kaikki laitteet romutetaan ja kierrätettävät materiaalit otetaan uusiokäyttöön, kun taas Kierrätyskeskuksessa esimerkiksi tietokoneet pyritään ensisijaisesti korjaamaan uudelleenkäyttöön.

Tietokoneet ja puhelimet on hyvä saada kiertoon, sillä myös niissä on paljon arvokkaita materiaaleja, joita tarvitaan laitteiden valmistuksessa. Niiden kierrätyksessä on kuitenkin syytä kiinnittää erityistä huomiota tietoturvaan.

Muista nämä, kun kierrätät puhelimen tai tietokoneen:

Tyhjennä laite.

Pelkkä tiedostojen vieminen roskakoriin ja roskakorin tyhjentäminen ei riitä. Puhelimeen kannattaa palauttaa tehdasasetukset. Tehdasasetusten palauttaminen vaihtelee valmistajasta ja käyttöjärjestelmästä riippuen. Tietokoneeseen voi asentaa käyttöjärjestelmän uudelleen ja puhdistaa sen jälkeen kovalevyn puhdistusohjelmalla.

Vie laite tietoturvalliseen kierrätykseen.

Jos viet laitteen liikkeeseen, joka ottaa vastaan elektroniikkaromua, huolehdi, että annat laitteen suoraan myyjälle.

Nihtisillan Kierrätyskeskuksessa on lukittu laatikko, jonne tietokoneen voi jättää. Muissa Kierrätyskeskuksen pisteissä laitteen voi antaa henkilökunnalle. Kierrätyskeskus huolehtii siitä, että tietokoneiden kovalevyt ylikirjoitetaan.

Muistia sisältäviä laitteita voi myös palauttaa Seiffi-palvelussa Postin pakettiautomaatteihin ja palvelupisteisiin. Seiffi on elektroniikka- ja sähkölaitteiden tuottajayhteisöjen, Postin ja Kuusakoski Recycling -yhtiön yhteinen palvelu. Seiffin kautta saa seurantakoodin, jolla voi seurata laitteen matkaa palautuspisteeltä tietojen tuhoamiseen asti.