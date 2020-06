Kummallisen näköiset laitteet liittyvät energiayhtiö ST1:n syvälämpökaivohankkeeseen Otaniemessä. Maan alle asennetut geofonit havainnoivat ääniä. Kun Suomi eteni jalkapallon EM-kisoihin, erottui juhlinta selvästi mittalaitteissa.

Laajalahdessa on keskellä metsää on hämmentävän näköinen rakennelma. Kalliolla seisovaan tankoon on ripustettu aurinkopaneeli ja maassa on akku.

Kyseessä ei ole kuitenkaan kenenkään omatekoinen latausviritelmä vaan geofonimittapiste, joka liittyy energiayhtiö ST1:n Otaniemessä sijaitseviin geotermisiin lämpökaivoihin.

Helsinkiin ja Espooseen on sijoitettu yhteensä 12 kappaletta Laajalahden rakennelman kaltaisia geofonimittapisteitä. Ne ovat vajaan kilometrin syvyisiä kaivoja, joihin on sjoitettu geofoni, eli elektromagneettinen seismometri. Se on ikään kuin maanalainen mikrofoni.

”Nämä ovat äärimmäisen herkkiä laitteita, jotka havainnoivat pienen pieniä ääni. Mittalaitteilla on tallennettu syvällä maan kuoressa, viiden kuuden kilometrin syvyydessä tapahtuneita pienen pieniä mikrojäristyksiä”, kertoo ST1:n Heat from the ground -hankkeen johtaja Matti Pentti.

”Esimerkiksi kun Suomi pääsi jalkapallon EM-kisoihin, meille tuli mittalaitteisiin kaksi piikkiä. Kun ihmiset kohahtivat stadionilla, se näkyi meillä laitteissa.”

Mittapisteitä ei kuitenkaan ole rakennettu suomalaisten jalkapallofanien kohahdusten tarkkailua varten. Niiden avulla on pystytty mallintamaan, miten syvään reikään pumpattu vesi liikkuu maaperässä.

”Laitteilla kuunneltiin pieniä naksahduksia veden edetessä rakovyöhykkeessä. Näiden naksahdusten äänikartta piirrettiin kolmiulotteiseksi maanalaiseksi kartaksi, jonka perusteella pystyttiin kuvaamaan, minne vesi kulki”, Pentti selittää.

Geotermisen lämpövoimalan toiminta perustuu siihen, että syvään reikään pumpataan vettä, jonka maan lämpö lämmittää. Yli kuuden kilometrin syvyydessä vesi kuumenee 120-asteiseksi, jolloin sitä voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa, kunhan sama vesi saadaan takaisin maan päälle.

Geofonien avulla on seurattu, miten ensimmäiseen reikään pumpattu vesi liikkuu maan alla. Toisen reiän sijainti, sen josta lämmennyt vesi pumpataan ylös, määriteltiin veden liikkeiden perusteella.

Veden pumppaaminen aiheutti kesällä 2018 tuhansia pieniä maanjäristyksiä sekä ääni- ja tärinähaittoja.

Nyt reiät on porattu, ja pora purettu. Seuraavaksi ryhdytään rakentamaan lämpövoimalan maanpäällisiä osia. Tarkoitus on, että voimalassa kiertävä vesi voisi lämmittää espoolaiskoteja jo ensi talvena.

12 geofoniselle mittapisteelle ei enää ole samanlaista tarvetta kuin aikaisemmin. Kokonaan niistä ei kuitenkaan aiota luopua.

”Koko tämä 12 mittapisteen anturiverkosto pysyy paikallaan vielä ensi vuoden puolelle. Kun Otaniemen lämpölaitos on ensi talvena käynnissä, niin osa jää pisteistä puretaan ja osa jää valvomaan käytönaikaista mahdollista mikroääniä”, Pentti sanoo.