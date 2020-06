Skotlannissa opiskelevan Helene Nyländerin mielestä maailman paras paikka löytyy Soukasta. 44 metrin korkeuteen kohoavalta Soukan Kasavuorelta on näkymä yli Espoonlahden.

Tänne ei johdata yksikään kyltti. Myös polun paikkaa on vaikea hahmottaa maastosta.

Siksi ei ole ihme, että Espoon parhaimmaksi näköalapaikaksi usein tituleerattu Soukan Kasavuori on pysynyt sivussa suurilta kävijämääriltä.

Vielä perjantaina alkuillasta Kasavuorella saa liikkua ja katsella maisemia lähes täysin omassa rauhassa, vaikka sää onkin hyvä. Keskuspuiston, Nuuksion tai muiden pääkaupunkiseudun suosittujen luontokohteiden kaltaista ruuhkaa ei täällä ole.

Ensikertalaiselle näköalakallioille suuntaaminen on kuitenkin pieni seikkailu. Ensiksi täytyy kulkea halki asuinalueen ja löytää kapea sivutie, jonka asvaltti päättyy metsään. Siitä vain askel metsän puolelle ja polulle. Pian polku päättyy ja sitä huomaakin olevansa kumpuilevalla kallioaukealla.

Jossain puiden takana pitäisi meren jo häämöttää, joten kohti länttä vain.

Sitten se onkin siinä: merimaisema yli Espoonlahden. Pentalan suuntaan katsoessa merellä näkyy rypäs veneitä valkeine purjeineen, toisella puolella siintää Kirkkonummi. Väliin jää saaria, ja suoraan alhaalla Soukan rantatien varressa on talojen kattorivistö.

Kasavuoren takana näkyy Suomenlahti.

Metsässä kävellessä on tuskin edes tajunnut, kuinka salakavalasti reitti johdattaa yli 40 metriin.

”Vasta kun pääsee tänne meren ääreen, huomaa, että onhan tämä yllättävän korkealla”, toteaa Tomi Itäniemi, joka on niin ikään kivunnut ylös katselemaan maisemia.

Hän on tullut lyhyelle retkelle Vantaalla asuvien vanhempiensa Tarja ja Kari Itäniemen kanssa.

Itäniemet kertovat, että monet lähialueiden luontokohteet ovat tulleet tutuiksi menneen kevään aikana. He ovat koronaviruspandemian takia päättäneet tavata toisiaan ulkosalla eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Tällä kertaa kohteeksi valikoitui Kasavuori, sillä se oli näköalojensa takia jäänyt Tomi Itäniemen mieleen aikaisemmalta reissulta.

Tomi Itäniemi toi vanhempansa Tarja ja Kari Itäniemen katsomaan maisemia.

”On tässä moneen kertaan todettu, että miten huikean kaunista. Heti tykästyin, vaikka olen täällä ensimmäistä kertaa”, sanoo Tarja Itäniemi.

Vaikutuksen heihin ei ole tehnyt pelkkä merimaisema, vaan myös kallioinen kulkureitti metsän siimeksessä. Metsässä vaaleanpunaisesta mikrokliinigraniitista sävynsä saaneet kalliot ovat kontrastina puiden vehreydelle.

Joka puolella Kasavuorta voi löytää jälkiä aina jääkaudelta saakka, ja siksi sitä pidetään yhtenä Suomen tärkeimpänä kallioalueena. Myös aivan lähistöllä Hanikan luontopolun varrella on merkkejä tuhansien vuosien takaa, kuten muinaisen rannan kohta.

Rapakivigraniittilohkare on kulkeutunut jääkauden aikaan Kasavuorelle.

Graffiteja näköalapaikalla.

Lähimenneisyydestä maastossa muistuttavat lähinnä ne ihmisen jättämät jäljet, joita moni ei mielellään näkisi luonnossa: vanhan nuotiopaikan jäännökset, hylätyt kalja- ja limutölkit sekä graffitit kalliossa.

Kasavuorella pääosassa on kuitenkin luonto, ja monet tulevat sinne retkeilemään, rauhoittumaan tai urheilemaan. Niistä merkkinä ovat vain maastopyörän jäljet metsässä.

Hiljalleen Kasavuorelle alkaa saapua muitakin. Helene Nyländer ja Mai Gutvilig ovat levittäneet piknikviltin kalliolle ja ottaneet eväät esille.

Nyländer on kotoisin Soukan alueelta, ja Kasavuori on paikka, jonne hän mielellään tuo kavereitaan piknikille. Skotlannissa Glasgow’n yliopistossa opiskeleva Nyländer on koronapandemian takia ollut nyt Espoossa, ja siten hänellä on ollut taas aikaa käydä Kasavuorella.

”Tämä on ollut todistetusti hyvä ja rauhallinen paikka, jos haluaa puhua vähän enemmän ja nauttia hyvistä maisemista.”

”Olen monesti sanonut, että tämä on minun lempipaikkani koko maailmassa. Täällä mieli ja sielu lepää, vaikka se on vähän kliseisesti sanottu. Täällä on sellainen perinteinen Suomi-maisema.”

Nyländerillä ja Gutviligillä riittääkin juteltavaa, sillä he eivät ole ehtineet oikeastaan nähdä toisiaan kevään aikana.

Mai Gutviligin ja Helene Nyländerin mielestä Kasavuori on rauhallinen paikka jutella.

Myös vanhoissa, 1900-luvun alussa otetuissa kuvissa eri retkiseurueet ovat istahtaneet jutustelemaan ja katsomaan maisemia samoilla kohdin kuin mihin piknikviltti on nytkin levitetty Kasavuorella.

Jopa Venäjän keisarinnan Maria Feodorovan kerrotaan kiivenneen ihailemaan maisemia Kasavuorelta kesäkuussa 1889. Tuolloin Suomen saaristossa kesää viettänyt keisarinna ja Venäjän keisari Aleksanteri III olivat tulleet vierailulle keisarikunnan laivaston amiraalin Oskar von Kraemerin ja Sofia von Kraemerin luokse Villa Fridhemiin Soukanniemeen.

Aina maisemien katselu täältä ei ole kuitenkaan ollut pelkkää hupia.

Soukan Kasavuoren arvellaan saaneensa nimensä siitä, että keskiajalla täällä on poltettu vartiotulia. Tulilla on varoitettu asukkaita mahdollisista meren suunnalta tulevista uhista.

Samasta syystä Helsingin seudulla on useita vastaavia Kasavuori- tai Kasaberget-nimisiä kallioisia kukkuloita. Esimerkiksi Ullanlinnassa sijaitsevan Tähtitornin vuoren kerrotaan olleen myös vartiotulivuori, ja siitä on käytetty Kasaberget­nimeä.

Venäjän keisarinnan kerrotaan myös käyneen katsomassa maisemia näiltä kallioilta.

Victor Melotindos, Gisela Tilgmann, Wilma Kovern ja Anna Guarnieri viettävät usein aikaa Kasavuorella.

Jossain näillä kallioilla on myös kohta, jossa on puolestaan talvi- ja jatkosodan aikaan sijainnut yksi lukuisista lottien ilmavalvontatorneista. Täällä lotat ovat herkeämättä kiikaroineet, tehneet muistiinpanoja ja soittaneet havainnoistaan ilmavalvontakeskukseen. Ympäristöstä on kuitenkin vaikea löytää mitään tuohon aikaan viittaavaa.

Nykyisin Soukan Kasavuorelta tähystellään toisinaan muuttolintuja.

Jos ennen Kasavuori erottautui korkeudellaan selkeästi muusta ympäristöstään, nyt Soukan ja Kivenlahden suuntaan katsoessa näkee useita kerrostaloja, joista on näkymät myös korkealta.

Kaiken rakennetun ympäristön keskellä Kasavuori on saanut jäädä omaksi luontosaarekkeekseen, jossa on aivan erilainen tunnelma kuin muutaman sadan metrin päässä kaduilla ja asuintalojen pihamailla.

Ehkä juuri siksi paikalliset löytävät kallioille ilman opasteitakin. Väki näköalakalliolla vaihtuu, kun ilta etenee. Metsän halki saapuu uusia tulijoita samalla kun Itäniemet tekevät jo lähtöä.

Sopivaa paikkaa istua alas etsii Gisela Tilgmann, joka on tullut kallioille kavereidensa kanssa. Monille nuorille Kasavuoren kalliot on kesäiltojen vakiopaikka.

”Varsinkin auringonlaskut täällä ovat kauniita.”

Taivas on tosin sen verran pilvinen, että tällä kertaa auringonlaskukuvien ottaminen jää toiseen iltaan. Ehkäpä sitä varten Kasavuorelle on tultava uudestaan.