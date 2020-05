Mikä harmaa outo olento siinä vilahti? Tätä mietti Jarno Alastalo, kun alkoi seurata liito-oravien näytelmää. Etelä-Espoon alueella liito-oravat ovat entistä kesympiä ja niistä tehdään toistuvasti havaintoja.

Mikä harmaa outo olento siinä meni? Näin Espoon Keilaniemessä asuva Jarno Alastalo muistaa ajatelleensa, kun hän myöhään sunnuntai-illalla havahtui katsomaan ulos ikkunasta, mitä ihmettä hänen kerrostalonsa pihamaalla tapahtui.

Liito-oraviahan siellä lenteli edestakaisin kahden kuusen välillä.

Kohtaaminen liito-oravien kanssa oli sattunut Alastalon kohdalla osuvaan hetkeen. Kirjailijana ja luennoitsijana työskentelevä Alastalo oli ollut juuri kirjoittamassa uutta kirjaansa Oudot tyypit (Avain), kun hän oli havahtunut ulkona alkaneeseen vilkkaaseen lentoliikenteeseen.

”Olin juuri kirjoittamassa kohtaa ufotutkijasta, ja kuinka hän skeptiseenkin sävyyn kertoo kohtaamistaan tuntemattomista objekteista. Sitten itselleni tuntemattomia objekteja alkoi lentää ikkunan takana.”

Kun liito-oravien lentoa kuusesta toiseen vain jatkui, Alastalo päätti kuvata sen videolle. Noin viiden minuutin välein liito-oravat viuhahtivat puusta toiseen.

”Siinä oli kolmen tunnin ajan käynnissä kunnon show, kun kolme liito-oravaa lenteli kuusten väliä.”

Vasta puolenyön aikaan liito-oravat päättivät lentoesityksen.

Ennen toukokuun alussa tapahtunutta liitonäytöstä Alastalo ei ollut tavannut liito-oravaa, mutta sen jälkeen ne ovat tulleet pihamaalla tutuiksi. Kun torstaina pihalla näkyi jälleen liito-orava, hän lähetti siitä kuvan HS:n toimitukseen.

Viime aikoina etenkin Etelä-Espoon alueella liito-oravista on tehty toistuvasti havaintoja, vaikka Espoossa olevat noin 800 liito-oravaa ovat levittäytyneet melko tasaisesti eri puolille kaupunkia.

Liito-oravista on tullut myös entistä kesympiä. HS Espoo kertoi viime vuonna, kuinka liito-oravia on tullut asuntojen sisään esimerkiksi Tapiolassa, jossa on paljon liito-oravia.

Joulukuussa tehdyn jutun yhteydessä Espoon ympäristökeskuksen ympäristöasiantuntija Tia Lähteenmäki kertoi, kuinka liito-oravat ovat alkaneet urbanisoitua.

”Nykyiset liito-oravasukupolvet ovat sellaisia, että ne ovat syntyneet kaupunkiympäristössä ja tottuneet siihen.”