Matinkylässä sijaitsevan Ison Omenan Prisman ja Olarin Prisman välissä on alle puoli kilometriä. Prismat ovat näin lähellä toisiaan historiallisista syistä.

Alle 500 metriä. Sen verran on linnuntietä mitattuna Olarin ja Ison Omenan Prismojen välinen etäisyys.

Prisman ketjujohtaja Anu Tuomaala HOK-Elannosta ei usko, että missään muualla olisi kahta Prismaa näin lähekkäin.

”Se on poikkeuksellinen tilanne, että kaksi Prismaa on niin lähellä toisiaan, että niistä on periaatteessa melkeinpä näköyhteys.”

Mutta miksi ihmeessä HOK-Elanto on päättänyt sijoittaa kaksi Prismaa niin lähelle toisiaan?

Syy löytyy 2000-luvun alusta. Silloinen HOK sai vuonna 2002 luvan rakennuttaa Olariin Prisman. Vuotta aikaisemmin Länsiväylän eteläpuolelle Matinkylään oli valmistunut kauppakeskus Iso Omena, jossa sijaitsi Elannon hypermarket Maxi.

Sitten HOK ja Elanto fuusioituivat ja syntyi nykyinen HOK-Elanto. Fuusion yhteydessä Elannolle kuuluneet Ison Omenan, Sellon ja Kannelmäen Maxit muutettiin Prismoiksi.

Niinpä vuonna 2003 oltiin tilanteessa, jossa Olarin Prisman rakennustyöt olivat täydessä käynnissä samaan aikaan kun Ison Omenan Maxi oli muuttumassa alkuvuodesta 2004 Prismaksi.

Aihetta pohdittiin Helsingin Sanomissa toukokuussa 2003. Jutussa kummasteltiin, aikooko tuleva HOK-Elanto todella avata Olariin Prisman, vaikka Ison Omenan Maxi aiotaan muuttaa niin ikään Prismaksi.

”Tontille tulee joka tapauksessa liikekiinteistö. Ei ole mahdotonta, etteikö uudestakin kaupasta tulisi Prisma”, HOK:n silloinen toimitusjohtaja Arto Hiltunen kommentoi haastattelussa Olarin Prisman rakennustöitä.

Ja Prismahan siitä tuli.

Syyskuussa 2004 Olarissa vietettiin uuden Prisman avajaisia. Siitä lähtien Matinkylässä ja Olarissa on ollut kaksi Prismaa poikkeuksellisen lähellä toisiaan.

Vuodet ovat näyttäneet, että molemmille Prismoille on oma paikkansa, sanoo ketjujohtaja Tuomaala.

”Kummallakin puolella Länsiväylää kauppaa tehdään. Toinen on profiloitunut selkeästi kauppakeskusyksiköksi, toinen taas on sitten helposti saavutettava autoilevan asiakkaan yksikkö”, hän sanoo.

”Olarissa etuja on ehdottomasti ollut se, että se on autoilevalle asiakkaalle helposti autolla saavutettavissa ja sen takia kertaostokset ovat siellä suurempia. Isossa Omenassa puolestaan on asiakasvirtaa erilailla.”

Tuomaalan mukaan missään vaiheessa ei ole harkittu jommastakummasta Prismasta luopumista.

Ja toisaalta, jos HOK-Elanto luopuisi jommastakummasta kaupasta, olisiko riskinä, että siihen tulisi tilalle kilpailijan kauppa?

”Tietysti näinkin voi ajatella. Mutta kyllä molemmissa myymälöissä myynti on hyvin kehittynyt ja molemmille myymälöille on tarpeensa”, Tuomaala sanoo.