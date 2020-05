Viherlaakson koulun piha on laitettu kuntoon yhdessä oppilaiden kanssa. Juuri ennen lähiopetuksen alkamista toukokuussa joku kävi saksimassa koulun pihalla olevat tulppaanit. Aiemmin koulun pihalta on viety ruusuja.

Kun Espoon Viherlaakson koulun oppilaat palasivat torstaina takaisin pulpettien ääreen lähes kaksi kuukautta kestäneen etäkoulujakson päätteeksi, olivat heitä vastassa riivityt tulppaani-istutukset.

Edellisenä päivänä joku kävi saksimassa mukaansa ison osan koulun pihalle istutetuista tulppaaneista. Erityisen harmilliseksi tilanteen teki se, että tulppaanit olivat oppilaiden istuttamia.

”Näin itse tämän rouvan tulppaaneja leikkaamassa. Yritin sanoa hänelle kohteliaasti, että tiedätkö, kun ne ovat oppilaiden istuttamia ja olisi kiva, jos ne toisivat heille iloa siinä koulun pihalla”, kertoo Viherlaakson koulun rehtori Mikko Leppänen.

”Hän vain painui kumaraan, juoksi karkuun ja pujotteli tuolla Viherkallion kerrostalojen välissä.”

Leppänen on toiminut rehtorina alueella pitkään. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun kutsumattomat vieraat olivat istutusten kimpussa.

”Kerran eräs rouva saksien kanssa napsi ruusut tuosta lipputangon ääreltä, kun ihmiset olivat tulossa seuraavana aamuna kevätjuhlaan koululle.”

Leppästä harmittaa ensisijaisesti oppilaiden puolesta: he ovat nähneet paljon vaivaa pihan viihtyisyyden eteen. Muutama vuosi sitten pihaa kunnostettiin yhdessä oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa.

Koulun pihapiiristä löytyy muun muassa kota, jossa voi lämmitellä talviliikuntatunnin päätteeksi, ja kaveripenkki, jolle voi istua, jos kaipaa välitunnilla seuraa.

”Kun meillä ei ole isoja rahoja, yhteistä hyvää on saatu luotua tällaisilla pienillä asioilla, että on maalattu kiviä ja asvalttia ja istutettu tulppaaneja. Oppilaat tietysti myös seuraavat, kun istutukset kasvavat, ja tekevät niistä havaintoja.”

Jatkossa oppilaiden istutuksia saatetaan suojata aiempaa paremmin. Koulu on pyytänyt kaupungilta lasitusta koulurakennuksen parvekkeelle, jotta parveke voitaisiin ottaa opetuskäyttöön.

”Sinne olisi tarkoitus tehdä puulattia, viedä penkkejä ja tuoleja sekä istuttaa tomaattia ja kurkkua. Tarvitsisimme sinne lasituksen estämään varkauksia, jos tulppaanitkin kerran lähtevät pihasta.”

Tulppaanivarkaus harmittaa Leppästä. Hän haluaa silti muistuttaa, että koulun piha on kotineen kaikkien asukkaiden käytössä, kunhan vain alueesta pidetään yhdessä huolta.

”Muista siinä jutussa kuitenkin myös positiivisuus! Me olemme oppilaat osallistaneet siihen, että on viihtyisää. Me tykkäämme olla tällainen kyläkeskus”, hän sanoo.