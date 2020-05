Juppin tilan päärakennus on 1880-luvulta. Kuva on otettu keväällä 2019.

Espoon kaupunki myy Kurttilassa 1880-luvulta peräisin olevaa, suojeltua asuinrakennusta. Ostajalla on sakon uhalla velvollisuus kunnostaa rakennus asumiskäyttöön.

Espoossa on nyt myynnissä oikea remontoija unelma: 1880-luvulta peräisin oleva suuri omakotitalo, joka vaatii mittavan peruskorjauksen. Kaiken lisäksi kohde on suojeltu, ja jos ostaja ei meinaa ryhtyä remonttipuuhiin, voi tämän maksettavaksi langeta sakkoja.

Kyseessä on Kurttilassa sijaitsevan vanhan Juppin tilan päärakennus pihapiireineen.

HS Espoo kertoi viime keväänä, kuinka alueella toiminut taiteilijayhteisö haaveili, että Juppin tilasta pihapiireineen voisi muodostua Helsingin Lapinlahden kaltainen yhteisöllinen tila.

Espoon kaupunki halusi kuitenkin rakennuksesta eroon, ja nyt, reilua vuotta myöhemmin, Juppin tila on myynnissä.

”Kyselyitä on tullut paljon. Kävin sitä eilen illalla näyttämässä kahdelle perheelle, ja olen menossa tänään näyttämään myös. Tässä vaiheessa kiinnostusta on vaikea arvioida tarkasti, kun se on ollut myynnissä käytännössä vasta kaksi päivää, mutta kyllä siihen on valtavasti kiinnostusta ollut”, sanoo rakennuksen myymisestä vastaava kiinteistövälittäjä Teemu Oukari.

Ihan mikään pikkupäätös ei Juppin ostaminen ole. Rakennus on päässyt vuosien saatossa huonoon kuntoon ja se vaatii perusteellisesta kunnostusta.

”Tätä kohdetta käydään katsomassa useamman kerran. Kukaan ei tee ostopäätöstä siinä pihalla. Tämä on iso kokonaisuus. Pelkästään liiteaineistoa, kuten erilaisia kuntotutkimuksia, on sivukaupalla”, Oukari sanoo.

Rakennus on alunperin rakennettu asuinkäyttöön, mutta viime vuosina siellä on toiminut muun muassa kuvataidekoulu. Nyt rakennuksesta ei löydy esimerkiksi lainkaan kylpyhuonetta, ainoastaan wc-tiloja. Espoon kaupunki velvoittaakin ostajan kunnostamaan rakennuksen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti takaisin asuinkäyttöön.

Juppin ostajalla on siis oltava rahaa, kiinnostusta ja osaamista ryhtyä saman tien remonttihommiin, Oukari sanoo.

”Se ei riitä, että ostaa kiinteistön vaan pitää myös sitoutua sen kunnostamiseen. Kaupungilla on sopimussakot, jos ei tätä kunnosta. Tätä ei voi ostaa vain odottelemaan jotain tulevaisuutta.”

Vaikka kohde on vaativa, uskoo Oukari, että se menee jossain vaiheessa kaupaksi.

”Täytyy olla realisti, että kyllä tässä varmasti joitain kuukausia menee. Uskon, että näiden kyselyiden perusteella joku sen ostaa itselleen omakotitaloksi. Tässä on kuitenkin nyt mahdollisuus päästä kartanonomistajaksi espoolaisella pientaloalueella.”

Juppin tila ei ole ainut kaupungin omistama, tyhjillään oleva suojeltu rakennus Kurttilassa. Vain kivenheiton päässä sijaitsee ihka oikea kartano, Åminnen kartano, joka oli asuinkäytössä aina vuoteen 2016 asti. Viime aikoina rakennus on ollut tyhjillään.

Espoon omistama Åminnen kartano on myös tyhjillään. Rakennus on tulossa jossain vaiheessa myyntiin. Kuva on keväältä 2019.

Åminnen kartanon tontti on kaavassa merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi. Käytännössä se tarkoittaa, että rakennusta ei ilman kaavamuutosta pitäisi voida myydä vain asuinkäyttöön, vaan siinä täytyy olla myös jotain yleisiä toimintoja, kuten esimerkiksi kahvila.

Viime keväänä Espoon kaupungilta kerrottiin, että Åminnen kartanon myyntiä olisi ollut tarkoitus edistää kevään ja kesän aikana. Alueen asukkaat ovat olleet huolissaan siitä, että jos rakennus on pitkään tyhjillään, se voi päätyä huonoon kuntoon.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoksen puheenjohtaja Henna Partanen (vihr.) totesi viime heinäkuussa, että ”jos syksyllä ei ruveta löytämään rakennuksille ostajia, niin niitä ei saa jättää rapautumaan”.

Lue lisää: Kaupunki irtisanoi taiteilijoiden vuokrasopimuksen Espoossa, jälleen yksi kaupungin arvotalo jäämässä tyhjilleen

Åminnen kartano ei ole vielä tullut myyntiin. Kaupungin tilapalveluista viestitään, että sen myyntiedellytyksiä valmistellaan.

Toistaiseksi se siis odottaa tyhjillään mahdollista uutta käyttöä.