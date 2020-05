Mika Hiltunen on ajanut taksia vuodesta 1992 lähtien.

Taksikuskit Mika ja Jon Hiltunen alkoivat pestä autoja, kun ajojen määrä romahti. Hiljaisesta ajokeväästä huolimatta heillä riittää luottoa tulevaan, vaikka ala kärsiikin luottamuspulasta.

Viime viikkoina espoolainen taksikuski Mika Hiltunen on saanut nukkua tavallista pitempään. Normaalisti hänen työpäivänsä alkaisi siitä, kun hän viiden jälkeen aamulla lähtisi viemään asiakasta kohti Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Nyt Hiltusen ei kannata ennen kahdeksaa lähteä odottamaan taksitolpalle.

Sama tilanne on koko alalla. Koronaviruspandemia näkyi ensimmäisten joukossa taksiyrittäjien toimeentulossa, kun koulujen sulkeminen vaikutti koulukuljetuksiin ja liikematkustaminen väheni.

Myös Suomen Taksiliitto on varoittanut konkurssien lisääntymisestä alalla ja kuinka poikkeuksellinen tilanne tulee näkymään varsinkin pääkaupunkiseudulla.

Näin kävikin huhtikuun puolivälissä, kun taksiyhtiö Kajon ilmoitti hakeutuneensa konkurssiin. Espoossa yhtiö on hoitanut esimerkiksi osaa kaupungin koulukuljetuksista sekä vammaisten ja vanhusten ryhmäkuljetuksista.

Kyytien määrät ja samalla liikevaihto ovat pudonneet merkittävästi myös niillä kuskeilla, joiden toimeentulo ei ole ollut yhtä lailla kiinni sopimuskuljetuksissa. Näin on Mika Hiltusenkin kohdalla.

Hiltunen on pienyrittäjä, joka ajaa Lähitaksin alla. Viime vuonna Hiltusen yritys laajensi ja hankki yhden auton lisää. Myös hänen poikansa Jon ”Kassu” Hiltunen tuli mukaan kuskiksi.

Hiltusen yrityksen viidestä kuskista yksi on tänä keväänä lomautettuna.

”Aamun ajot ovat jääneet pois, ja odotusajat tolpalla ovat ainakin viisinkertaistuneet. Nämä ovat ne suurimmat muutokset.”

”Joinakin päivinä odotan tolpalla kolme, neljäkin tuntia. Ne ovat pitkiä aikoja odottaa”, lisää Jon Hiltunen.

Toimettomiksi ja toivottomiksi Hiltuset eivät ole kuitenkaan jääneet. Tänä keväänä taksit ja muutkin autot ovat ainakin kiiltäneet puhtauttaan Espoossa.

Parin viikon ajan he pyörittivät autopesulaa Latokaskessa, kun useampikin naapurin ja asiakkaan auto kaipasi kevätpesua. Heiltä löytyvät siihen sopivat välineet sekä tilat.

”Korvasimme sillä sitä taksiajoa, kun sitä oli niin vähän ja saatiin jotain tekemistä”, Mika Hiltunen sanoo.

Toistaiseksi autojen peseminen sai kuitenkin jäädä kokeiluksi. Ajojen määrä on jo hieman lisääntynyt, mutta ei vielä lähellekään normaalitasoa. Hiltunen on myös hakenut ELY-keskukselta yritystukea. Jos hän sen saa, se menee palkkojen maksuun.

”Sen verran meillä on onneksi omaa ajoa, ettei tarvitse päätyä siihen, että lisää lomautuksia tulisi”, Mika Hiltunen sanoo.

Asiakkaiden paluun lisäksi taksialalla odotetaan, että hallitus korjaa kaksi vuotta sitten uudistettua taksilakia, kuten se on lupaillut tekevänsä hallitusohjelman mukaisesti. Yhteisiä pelisääntöjä kaivataan alalle takaisin, jotta harmaa talous saataisiin kitkettyä pois.

Taksiliitto on esimerkiksi vaatinut taksamittaripakkoa takaisin. Samaa mieltä ovat myös Hiltuset.

”Ja se olisi hyvä, jos vaadittaisiin edes jonkinlainen koulutus alalle”, Mika Hiltunen sanoo.

Suurimman särön uudistus on hänen mielestään aiheuttanut asiakkaiden ja kuskien väliseen luottamukseen. Kun Hiltunen aloitti kuskina 1990-luvun alussa, alalla vallitsi luottamuksen ilmapiiri.

”Asiakas tiesi, mitä matka maksaa, ja ihmisillä oli alaan vielä kova luotto. Ei tarvinnut keskustella kuin mukavista päivän polttavista aiheista.”

Mika ja Jon Hiltunen ajavat erityisesti Suur-Espoonlahden alueella.

Hiltuset ovat huomanneet, että koska alalla on kilpailijoita paljon enemmän ja matkojen hinnoissa vaihtelua, epäluuloisuutta on enemmän. Heidän mielestään uudistus on myös vähentänyt satunnaisten taksinkäyttäjien määrää.

Vakioasiakkaat ovat kuitenkin pysyneet muutostenkin keskellä. Hiltuset ovat monille tuttuja kuskeja varsinkin Suur-Espoonlahden alueella, josta on suurin osa heidän asiakkaistaan.

Edelleen Hiltusta motivoivat työssä samat asiat kuin silloin, kun hän lähti alalle.

”Tässä pääsee kokemaan, että on hyödyksi jollekin toiselle. Se on hirveän kiva asia”, sanoo Mika Hiltunen.

Sama syy sai Jon Hiltusen aloittamaan isänsä jalanjäljissä kuskina muutama vuosi sitten. Nyt hän odottaa, että pääsee entiseen tapaan ajamaan pitkin Uuttamaata.

”Kunhan tämä menee ohi, niin eiköhän taksiala ala taas virkoamaan.”