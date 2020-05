Suomenoja lukee vielä osassa pääväylien opasteissa. Opasteiden vaihto uusiin on käynnissä.

Suomenoja-nimi väistyy Finnoon tieltä kokonaan. Suomenkieliset käännösnimet ovat vuosien varrella aiheuttaneet paljon päänvaivaa.

Länsiväylän varressa olevassa opaskyltissä lukee isoin kirjaimin Suomenoja – Finno. Toisaalla taas samaan paikkaan johdattavat Finnoo – Finno -kyltit.

Pian näistä toista ei enää nähdä lainkaan Espoossa, vaan Suomenoja-nimi aiotaan poistaa lähivuosina kokonaan kylteistä ja virallisesta käytöstä.

Syynä on uusi Finnoon kaupunginosa, jota parhaillaan rakennetaan. Espoon kaupunki on ilmaissut luopuvansa Suomenojan käytöstä esimerkiksi vuonna 2016 hyväksytyn Finnoon osayleiskaavan yhteydessä.

Kun Länsimetron jatke valmistuu, se pysähtyy myös Finnoon asemalle.

1960-luvulta lähtien Finnoota ja Suomenojaa on käytetty rinnakkain. Espoon kaupungin nimistöntutkijan Sami Suvirannan mukaan nimenkäytön yhtenäistämisen lisäksi perusteita Finnoo-nimelle löytyy sen historiasta.

Alueen ruotsinkielinen nimi on peräisin kylän ja kartanon nimestä Finno, mutta myös suomenkieliset ovat puhuneet pitkään Finnoosta.

”Ruotsinkielinen nimi on ollut samassa muodossa keskiajalta asti.”

Viitteitä Finnoo-nimen suomenkielisestä muodosta löytyy jo 1800-luvulta.

Finnoosta puhuttiin myös 1960-luvulla, kun Maanmittauslaitos otti käyttöön uuden käännösvastineen Suomenoja vuonna 1965.

”Finnoo säilyi kielenkäytössä ja kadunnimissä. Koko ajan alueella on ollut esimerkiksi Finnoontie.”

Lempinimenä ja epävirallisena nimenä niin ikään Suomenoja saattaa pysyä käytössä jatkossakin, sillä toisille se on tutumpi nimi kuin Finnoo.

Esimerkiksi lintuharrastajat tuntevat alueen Suomenojan lintualtaista.

Opasteita on yksitellen vaihdettu uusiin Finnoo-kyltteihin.

Suomenkielisistä käännösnimistä kumpikin on vuosien varrella aiheuttanut hämmennystä.

Nimiä on ihmetelty etenkin, kun niitä on verrattu ruotsinkieliseen nimeen ja jos on ajateltu, että Suomenoja olisi suora suomennos Finno-nimestä.

Välillä Finno on kirjoitettu myös å-loppuisesti. Ruotsiksi å voi tarkoittaa jokea tai ojaa. Sami Suvirannan mukaan tässä nimessä se ei välttämättä tarkoita kumpaakaan.

Varsinkin alkuperäistä o-loppua on käytetty suku- ja paikannimien johtopäätteenä. Sitä esiintyy vanhoissa ruotsinkielisissä nimissä.

”Luultavasti joki tai oja ei sisälly alkuperäiseen nimeen.”

Pohjoisesta Finnooseen laskeva Finnobäcken on myös sen verran pieni luonnonoja, että Suvirannan mukaan sitä tuskin on kutsuttu å-nimellä ja kartano siten saanut nimeään siitä.

Suomenkielinen muoto, jossa Finnoo-nimessä on pidentynyt loppu-o, johtuu Uudenmaan alueen murteesta. Samantapaisia ja asukkaiden puheessa syntyneitä nimiä ovat Esbo – Espoo tai Sibbo – Sipoo, Suviranta toteaa.