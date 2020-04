Espoon Bembölestä voi löytää sammalen peittämän muinaisjäännöskohteen, joka on aikamatka vuosisatojen takaiseen Espooseen.

Aivan Kehä III:n ja Nupurintien tuntumassa pääsee aikamatkalle vuosisatojen takaiseen Espooseen.

Teiden pohjoispuolella puiden ja pensaiden suojassa virtaa puromainen Glomsinjoki. Lähes piilossa ovat myös sen varrella olevat kaksi sammaleen peittämää kivirauniota, jotka muistuttavat Bembölessä olleesta myllypaikasta.

1700-luvulta peräisin olevat myllyrauniot kuuluvat Espoossa oleviin muinaisjäännöksiin. Samalla paikalla on tiettävästi ollut mylly jo aiemmin 1500-luvulla.

Espoon kaupunginmuseon intendentin Tryggve Gestrin mukaan Espoossa oli tuohon aikaan neljä hyvää myllypaikkaa: Espoonkartanon myllykoski, Gumbölen myllykoski, Bembölen myllykoski ja Kvarnbyn myllykoski.

Bembölen rauniot ovat ainoina jäljellä Espoonkartanon myllyn ohella.

Ensimmäinen ratasmylly rakennettiin 1650-luvulla Espoonkartanon alueelle. Sen paikalle 1770-luvulla rakennettu harmaakivinen myllyrakennus on ratasmyllyistä ainoana säilynyt, mutta myllyä on muutettu 1900-luvulla. Kaksi muuta myllyä ovat tuhoutuneet.

Bembölen myllyistä on säilynyt harmaakivisten raunioiden lisäksi pato- ja rännirakennelmia.

”Täällä ovat näkyvillä 1700-luvun rakenteet paremmin kuin missään muualla, ja voi hyvin kuvitella, millainen tämä paikka on ollut ennen. Sen lisäksi tämä on maisemallisesti hieno paikka”, Gestrin toteaa.

Myllyjen rakentamisen taustalla arvellaan mahdollisesti olleen Espoossa asunut ylimasuunimestari Bengt Bengtsson Qvist, joka hallitsi kivirakentamisen.

Myllyjen toiminnan aikaan Bembölen myllypaikka oli vilkas kohtaamispaikka, jonne maanviljelijät eri lähikylistä toivat viljansa jauhottavaksi, Gestrin kertoo. Myllyä käyttivät esimerkiksi Karvasmäen, Bembölen, Lövkullan, Glomsbyn ja Oittaan asukkaat.

Mylläri asui myllyn viereen rakennetussa asunnossa. Lähistöllä olevalla kalliolla oli tiettävästi myös kyläläisten juhla- ja kokoontumispaikka.

”Myllyt olivat aikanaan tärkeitä keskipisteitä kylien elämässä varsinkin keväisin ja syksyisin. Samaan tapaan kuin markkinoilla toimitettiin muitakin asioita, niin myös täällä.”

Kesäpäivän viettoa Bembölen myllypaikalla 1920-luvulla.

Myllyn toiminta hiipui hiljalleen. Suuri syy oli siinä, että myllyjen teho laski 1800-luvulla, kun Bodominjärven pintaa laskettiin ja Glomsinjoessa olevan kosken virtauma pieneni. Tuolloin Gestrinin mukaan pohjoisemmassa oleva ylämylly todennäköisesti otettiin pois käytöstä.

Lähempänä Kehä III:a oleva alamyllykään ei ole ollut toiminnassa lähes sataan vuoteen. Toiminta päättyi samalla, kun myllyn puurakenteet paloivat 1920-luvun lopussa.

Myllyjen rauniot ovat sen jälkeen saaneet rauhassa sammaloitua.

Glomsinjoen koski ja raunioiden ympäristö kuuluvat alueen luontokohteisiin. Etenkin hieman syvemmällä lehtomaiseman keskellä olevan ylämyllyn rauniot näyttävät siltä kuin ne olisivat aina kuuluneet ympärillä olevan kasvillisuuden keskelle.

Puromaisessa ympäristössä kasvaa muuan muassa sinivuokkoja, lehtopalsameita, pähkinäpensaita ja eri-ikäisiä vaahteroita. Lisäksi alue on kovakuoriaisiin kuuluvan pienen purohyrrän ainut tunnettu esiintymispaikka Suomessa.

Myllyn toiminta hiipui ja teho laski 1800-luvulla, kun Bodominjärven pintaa laskettiin.

Raunioista on tippunut kiviä. Niiden kunnostamista on suunniteltu pitkään.

Alueella sijaitsee myös monia kerrostumia Espoon historiaa ajalta ennen myllyjä. 1990-luvun alussa Glomsinjoen tuntumasta löydettiin kivikautinen asuinpaikka. Sen itäpuolella sijaitsee Bemböle Övre Kvarn ja länsipuolella Solkulla, jotka ovat myös kiinteitä muinaisjäännöksiä.

”Tämä on kulttuuriperintökokonaisuutena hieno kohde. Alueella on esimerkiksi 1700-luvulta oleva tienpätkä, vanhoja pengerryksiä ja rakennuspohjia.”

Vaikka myllypaikka on suojeltu muinaismuistolain nojalla, silti sitä on uhannut tuhoutuminen. Viimeisten viidentoista vuoden aikana esimerkiksi paikalliset kotiseutuaktiivit ovat olleet huolissaan raunioiden kunnosta, sillä joka vuosi niistä tippuu kiviä alas. Asia on ollut myös esillä Espoon kaupunginvaltuustossa.

Vuodelta 2014 peräisin olevaa kunnostus- ja hoitosuunnitelmaa on tarkoitus lähteä toteuttamaan. Suunnitelman mukaan kunnostustöitä olisi tarkoitus tehdä tämän ja ensi vuoden aikana, mutta vielä raunioiden kunnostamista ei ole aloitettu. Myös meneillään oleva koronaviruspandemia voi viivästyttää aikataulua.

”On puhuttu tästä vuodesta. Aikaikkuna, milloin sen voi toteuttaa, on kuitenkin lyhyt, kun pitää ottaa huomioon esimerkiksi joessa olevat taimenet ja purohyrrä.”