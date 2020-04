Liekit polttivat sisustusarkkitehti Anu Jokelan koko 20 vuoden työhistorian. Sen jälkeen Jokela päätti keskittyä asioihin, jotka tuottivat hänelle mielihyvää: hän maalasi, kutoi kankaita ja teki kukka-asetelmia. Harrastuksesta paisui ilmiö.

Joskus elämässä asiat tapahtuvat kertarysäyksellä, joskus taas vaivihkaa niin, ettei selkeä käännekohtaa pysty oikein edes osoittamaan.

Vuosi 2016 oli sisustusarkkitehti ja käsityövalmentaja Anu Jokelan elämässä yhtä isoa kertarysäystä, niin sanottu annus horibilis, kauhujen vuosi. Sinä vuonna tulipalo tuhosi Jokelan sisustussuunnitteluyrityksen toimiston ja lähes kaiken sen irtaimen omaisuuden.

”Menetin koko elämäntyöni. Siellä olivat 20 vuoden aikana hankkimani työvälineet ja koko työhistoriani. Jäljelle jäi yksi työtuoli ja yksi läppäri. Se pysäytti kaiken.”

Eikä kahta ilman kolmatta: Vuoden sisään tulipalosta Jokelan isä kuoli ja äiti sairastui. Kaiken päälle myös Jokelan rakkaat kissat kuolivat samoihin aikoihin.

Todellinen annus horibilis.

Jokela jäi sairauslomalle ja mietti, mitä haluaisi elämällään tehdä. Hän oli työskennellyt sisustusarkkitehtina yli 20 vuotta, pyörittänyt omaa toimistoa ja tehnyt pitkiä päiviä. Kaikkien menetysten jälkeen se ei tuntunut enää hyvältä.

Jokela päätti keskittyä asioihin, jotka tuottivat hänelle mielihyvää: hän maalasi, kutoi kankaita ja teki kukka-asetelmia.

”Kutsun sitä kukkia ja kudontaa -terapiaksi”, Jokela sanoo.

Itse käsillä tekeminen on Anu Jokelalle tärkeää.

Vähitellen kukat ja kankaankudonta alkoivat saada Jokelan elämässä yhä suurempaa ja suurempaa jalansijaa. Ensin niiden pohjalle rakentui blogi ja sittemmin käsityökursseja tarjoava yhden naisen projekti Hilmala. Tänä keväänä Jokelalta ilmestyi kirja, jossa annetaan vinkkejä leikkokukka-asetelmien tekemiseen.

Tästä huolimatta kankaankudonta – ja erityisesti kukat – ovat kuitenkin pysyneet ensisijaisesti harrastuksena, eivät työnä.

”Olen aika mustasukkaisestikin pitänyt kukat harrastuksena. Pidän kukka-asetelmakursseja, mutta en suostu myymään kukkiani.”

Jokela asuu kerrostalokaksiossa yhdessä puolisonsa kanssa. Äkkiseltään kukkiensidonta ja kankaankudonta eivät kuulosta kaikkein tyypillisimmiltä harrastuksilta niin asuvalle: minne laittaa kankaankudonnan vaatimat kangaspuut, entä miten hoitaa kukkien kasvattaminen parvekkeella?

Jokela on ratkaissut nämä ongelmat näppärästi. Hän on hankkinut pienet, kokoontaitettavat kangaspuut, jotka voi ottaa mukaan vaikka ulos. Kukkia hän kasvattaa Puolarmaarista vuokraamallaan puolen aarin viljelypalstalla. Tosin taimet esikasvatetaan kotioloissa, ja silloin asunto saattaa hetkellisesti tuntua pieneltä.

”Keväisin mieheni on pyytänyt yhtä asiaa: televisio pitää näkyä olohuoneessa.”

Anu Jokelan työtilat ovat Hietsun pavilijongissa Hietalahden rannassa Helsingissä.

Harrastukset ovat tulleet Jokelan elämään vähitellen. Leikkokukkien kasvattamisen hän oli aloittanut jo ennen tulipaloa. Kankaankudontaa Jokela oli taas opiskellut nuorempana, ennen kuin hän alkoi opiskella sisustusarkkitehdiksi.

”Muistan aina, että opettajamme sanoi, että naikaa naiset hyvät miehet, rikkaat miehet, että voitte ’harrastaa’ tätä. Ajattelin jo silloin, että juu ei. Varsinkin 1990-luvulla oli ihan mahdotonta elättää itsensä käsitöillä.”

Niinpä Jokela opiskeli sisustusarkkitehdiksi. Ja vaikka sisustusarkkitehdin hommat jäivät vuonna 2016 hetkeksi tauolle, on hän myöhemmin jatkanut niitä.

”Kieltäydyin aika pitkän aikaa ottamasta vastaan sisustusarkkitehdin töitä, mutta varsinkin viime vuonna huomasin, että se tuottaa minulle oikeasti taas iloa. Olen hyvä siinä.”

Anu Jokela kutoo muun muassa huiveja. Värit ovat hänen töissään tärkeässä roolissa.

Sisustusarkkitehtuuri on mukana myös Jokelan kukka- ja kudontaprojekteissa. Viljelypalstan istutusten suunnittelussakin hän hyödynsi sisustusarkkitehdin oppeja.

”Käytin palstan tilan erittäin tehokkaasti. Piirsin pohjapiirustuksen Archicadilla (suunnitteluohjelma)”, Jokela sanoo nauraen ja jatkaa:

”Kun maalasin palstalla kolmannen kerran aitatolppia mustiksi, manasin, että voisiko tämän tehdä vähän helpommin. Hetken aikaa hengähdettyäni jatkoin maalaamista. Kyllä se on visualistille tärkeää, että palsta on myös kaunis.”

Sisustussuunnittelija nostaa välillä päätään myös silloin, kun Jokela tekee kudontatöitä:

”Tykkään hirveästi kutoa lahjaksi. Pyysin kavereilta ja sukulaisilta visuaalisen briiffin, eli annoin heidän valita värin ja tunnelman ja tein sen pohjalta huiveja. Sisustusarkkitehti tässä päivää, briiffiä pyytämässä!”

Kutominen on Anu Jokelan mielestä meditatiivista: siinä saa rauhassa keskittyä yhden asian tekemiseen.

Värit ovat Jokelalle tärkeitä. Hänen työhuoneessaan langat on järjestetty hyllyille värien mukaan. Sisustusarkkitehtinä Jokela taas suunnittelee paljon valkoisia sisustuksia.

”Omassa elämässä pystyn kuitenkin käyttämään paljon värejä. Olen elänyt hyvinkin värikkäissä kodeissa välillä. Minun vaatteeni ovat värikkäitä. En pystyisi elämään ilman värejä!”

Jokela ei tosin aina ole pukeutunut värikkäästi. 2000-luvun alussa ystävä ihmetteli, miksi Jokela pukeutuu mustaan, kun hänen työnsä ovat kuitenkin värikkäitä.

”Siitä päivästä lähtien lopetin mustien vaatteiden ostamisen!”

Kukka-asetelmista Anu Jokela innostui muutama vuosi sitten. Hänellä on oma palsta, jossa hän kasvattaa kukkia.

Kuten lähes kaikkien suomalaisten, myös Jokelan keväästä tuli koronavirusepidemian takia erilainen kuin mitä hän oli alunperin suunnitellut. Kaikki Hilmalan kevään kukka- ja kudontakurssit on nyt peruttu, samoin kaikki käsityöalan messut. Sisustusarkkitehtinä Jokelalla kuitenkin riittää töitä, joten välitöntä tulojen romahdusta ei onneksi ole näköpiirissä.

Ja onneksi koronavirusepidemia ei myöskään estä sitä kaikkein tärkeintä, käsitöiden tekemistä. Kukka-asetelmia voi edelleen koota ja kankaita kutoa. Kohta pääsee taas palstalle kasvattamaan omia kukkia – kunhan taimet on ensin esikasvatettu pienessä kerrostaloasunnossa.

Anu Jokelan vinkit käsityöharrastuksen aloittamiseen

Jos omat harrastukset ovat koronavirustilanteen takia tauolla, nyt on hyvä hetki kokeilla jotain uutta. Sisustusarkkitehti ja käsityövalmentaja Anu Jokela neuvoo, miten käsityöharrastuksessa pääsee alkuun.

Tekeminen on tärkeämpää kuin lopputulos

”Sanoisin kaikille suomalaisille, että älä ota sitä niin vakavasti. Koulun käsityöopetus on voinut johtaa monen traumatisoitumiseen. Jos ei ole ollut luontaisesti hyviä motorisia kykyjä ja virkkaukset ovat olleet vähän sinnepäin, on voinut jäädä sellainen ajatus, etten osaa. Ole armollinen itsellesi. Tekeminen on paljon tärkeämpää kuin lopputulos.”

Unohda täydellisyyden tavoittelu

”Esimerkiksi itse kudotussa huivissa ei tarvitse olla täydelliset reunat. Meidän päähän on paukutettu sitä, että käsityön laadun pitää olla samanlaista kuin kaupasta ostetun. Nykyään kaupoissa kuitenkin myydään tuotteita, jotka ovat vähän sellaisen pässin pökkimän näköisiä, eli niissä on tavoiteltu sitä, että ne näyttäisivät käsin tehdyiltä, vaikka ne ovat teollisia. Enemmän kuin siihen, miten huivin reunat asettuvat, kiinnitä huomiota värien vaihtumiseen. Nauti prosessista sen sijaan, että pinnistelisit sen eteen, että saisit täydellisen tuotteen.”

Aloita helpoista

”Kankaankudonta on helppoa. Riittää, että ostaa pienet kangaspuut ja lankoja, katsoo yhden Youtube-videon ja alkaa kutoa. Ensin kannattaa tehdä pieniä töitä, kuten koristetyynyn päällisen. Neulelankoja voi käyttää ihan yhtä hyvin, lankojen ei tarvitse olla kudontalankoja.”

”Kukka-asetelmissa voi aloittaa luonnonkukista. Esimerkiksi haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltu lupiini kukkii kesä-heinäkuussa. Sen poimiminenhan on ympäristöteko ja erittäin hyvä syy tehdä kukka-asetelma. Poimintaretkelle kannattaa ottaa mukaan vesiastia, johon kukat laitetaan heti poimimisen jälkeen. Kaikki kukat eivät ala juoda vettä, sillä varteen tulee ilmakupla. Ilmakuplan saa poistettua dippaamalla varsien päät kiehuvaan veteen varoen kuitenkin, ettei höyry vahingoita kukintaosaa. Sen jälkeen kukat kannattaa laittaa juomaan vettä pariksi tunniksi ja vasta sitten tehdä kukka-asetelma.”

Katso mallia muilta

”Kaiken voi oppia! Minua esimerkiksi harmitti se, etten osaa neuloa, joten viime kesänä päätin opetella neulomaan. Hain Youtubesta videon, jonka opastuksella opettelin erilaisia neuloksia. Internet ja Youtuben ohjevideot ovat ihmeellinen maailma, josta löytyy vaikka mitä.”

Anu Jokela on koonnut Youtube-kanavalleen erilaisia ohjevideoita muun muassa kudontaan, virkkaamiseen ja kukka-asetelmiin liittyen. Voit tutustua videoihin täällä.