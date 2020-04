Nimikirjaimet A.W.E.N. viittaavat nimeen Axel Wilhelm Edvard von Numers ja lyyra kertoo siitä, että yliopisto on ollut hänelle tärkeä, arvioi historian tutkija Katja Weiland-Särmälä.

Axel von Numers hakkasi rinta rottingilla nimikirjaimensa espoolaiskallioon lähes 200 vuotta sitten. Teon motiivi on askarruttanut Tapiolassa jo vuosia.

Tapiolan Itärannassa sijaitseva punainen kallio on hakattu täyteen erilaisia merkkejä: on nimikirjaimia, sydämiä ja vuosilukuja. Osa kaiverruksista on hyvinkin taidokkaita, osa sitten taas vähän yksinkertaisimpia.

Yksi taidokkaammista kaiverruksista esittää lyyraa. Sen yläpuolelle on hakattu koukeroisin kirjaimin A.W.E.N. sekä päivämäärä 1.7.1839.

Kuka on tämä A.W.E.N ja miksi hän on halunnut jättää merkkinsä Tapiolan rantakallioon? Tätä kysymystä on pohtinut historiantutkija Katja Weiland-Särmälä.

Hän asuu aivan Itärannan kallioiden vieressä ja kirjoitti kaiverruksista blogissaan jo syksyllä 2015. Weiland-Särmälän kaukaisia sukulaisia on myös asunut alueella sijainneessa Otaniemen kartanossa.

Weiland-Särmälä uskoo tietävänsä, kuka nimikirjainten takana on. Kyseessä on hyvin todennäköisesti Axel Wilhelm Edvard von Numers, joka eli vuosina 1816–1865. Numersien suku asui 1700- ja 1800-luvuilla Otaniemen kartanossa.

Otaniemen kartanon maihin kuului myös nykyisessä Itärannassa sijainnut Björnholmin torppa, joka sijaitsi kallion lähellä. Torppa purettiin myöhemmin Länsiväylän tieltä.

Von Numersin suvun naiset kävivät synnyttämässä Björnholmin torpassa. Sukuselvityksen mukaan myös Axel von Numers syntyi torpassa.

Kaiverruksen lyyraa viittaa Weiland-Särmälän mukaan Axel von Numersin yliopisto-opintoihin. Lyyra on Helsingin yliopiston tunnus.

Axel von Numers aloitti oikeustieteen opinnot Helsingin yliopistossa vuonna 1834.

”Se on ollut aika kova juttu tuohon aikaan. Hän tulee sotilassuvusta ja hän ollut sukunsa ensimmäisiä ylioppilaita. Lyyra on ollut hänelle tärkeä. Ajattelisin, että se on ollut osa hänen identiteettiään”, Weiland-Särmälä pohtii.

Sitä, miksi kaiverruksen päivämääränä on 1.7.1839, voi vain arvailla. On mahdollista, että Axel von Numers on valmistunut silloin yliopistosta.

”Joku merkittävä päivä se hänelle on, kun hän on sen halunnut kallioon kaivertaa”, Weiland-Särmälä sanoo.

Weiland-Särmälän havaintojen mukaan Axel von Numersin kaiverrus on vanhin Itärannan kallioiden kaiverruksista. Tuoreimmat ovat 2010-luvulta.

”Se on tosi kiva paikka ja siellä on selvästi vuosien saatossa vietetty aikaa. Ilmeisesti Tapiolan nuoret tai rakastavaiset käyvät vieläkin kirjoittamassa siihen samaan kallioon omia merkkejään.”

Syy kalliokaiverruksiin on yksinkertainen: ihminen haluaa jättää itsestään jäljen, vaikka sitten pienenkin.

”Halutaan jättää muisto, että tässä minä olen ollut ja katsonut auringonlaskua. Se on hauskaa, elävää kulttuuriperinnettä.”

Erilaisia vanhempia ja uudempia kalliokaiverruksia löytyy eri puolilta Suomea. Maan ehkä tunnetuin kalliokaiverruskeskittymä on Hangossa, Hauensuolen kallioilla, jossa on yli 600 kaiverrusta. Vanhimmat Hauensuolen kaiverruksista ovat 1400-luvulta.