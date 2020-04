Koivun rungon sisällä virtaava mahla pyrkii ulos rungossa olevasta vauriokohdasta ja jäätyy, jos yöllä on pakkasta.

Koivuissa keväisin villisti virtaava mahla voi pakkasöinä jähmettyä komeiksi mahlapuikoiksi: Yksi sellainen on nähtävillä esimerkiksi Espoon Tapiolassa.

Näin keväällä koivuissa voi bongata jännittävän näyn: iso, jääpuikkoa muistuttava vaalea klöntti tursuaa ulos koivun rungosta. Yksi tällainen puikko törröttää muun muassa Espoon Tapiolassa.

Kyseessä ei kuitenkaan ole jääpuikko, ainakaan perinteinen sellainen. Valkoinen aines on jäätynyttä koivunmahlaa, joka on yöpakkasissa jähmettynyt jääpuikkoa muistuttavaan asetelmaan.

Mahlainen piikki sijaitsee puussa Espoon Tapiolassa

Mahla on lehtipuiden solukoissa virtaavaa maitiaisnestettä, joka sisältää puille tärkeitä ravintoaineita.

”Koivulla on tähän aikaan vuodesta hurja mahlavirtaus. Kun koivun silmut kehittyvät, kuljettaa puu rungossa ravintoainetta ylös juurista”, kertoo Helsingin yliopiston professori Kurt Fagerstedt.

Talven aikana puissa sattuu usein vaurioita ja esimerkiksi oksia katkeilee. Lehtipuut eivät tuota havupuiden tapaan pihkaa vauriokohtien suojaksi vaan kevään koittaessa mahla pääsee valumaan vapaasti ulos vaurioituneesta rungosta.

”Aurinkoisella säällä mahla virtaa hurjasti. Jos menee näin keväällä koivun alle, saa varmasti pisaroita niskaansa. Yöllä, kun lämpötila painuu alle nollan, mahla sitten jäätyy”, Fagerstedt selittää.

Koivunmahlassa on jonkin verran sokereita, mikä laskee sen jäätymispistettä. Niinpä pakkasta on oltava vähintään pari astetta ennen kuin mahla jäätyy.

Mahlaa kertyy eniten juuri nyt, kun koivun silmut ovat kehittymässä. Tämä on myös sitä aikaa, kun koivunmahlaa kerätään. Koivunmahlassa on muiden sokereiden ohella myös ksylitolia.

Periaatteessa myös mahlapuikkoon jähmettynyttä mahlaa voisi käyttää, jos sen sulattaa. Fagerstedt ei kuitenkaan suosittele ottamaan mahlapuikkoa mukaan kotiin.

”Puikkoon on voinut kertyä likaa ympäristöstä, jos se on ollut siinä kovin kauan. Mahlaa on parempi valuttaa suoraan rungosta.”