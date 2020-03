Koko Suomen tuntemia meikkejä tehdään keskellä Kauklahtea: 50-vuotiaan Lumenen tehtaalla syntyy päivittäin kymmeniätuhansia kauneudenhoitotuotteita.

Espoon Kauklahdessa luonto on lähellä ja tunnelma lähes maaseutumainen, vaikka Helsingin ydinkeskustaan on matkaa vain parikymmentä kilometriä. Näissä maisemissa ovat valmistuneet monen meikkipussista löytyvät meikit ja voiteet.

Kosmetiikkayhtiö Lumenen tehtaalla syntyy päivittäin kymmeniätuhansia kauneudenhoitotuotteita. Tänään on ripsivärien ja kasvonaamioiden ohella valmistunut esimerkiksi purkeittain eri voiteita yöksi, päiväksi ja silmien ympärille. Pakkaushihnalla on muun muassa minikokoisia päivävoiteita, joita voi löytää ensi joulun joulukalentereista.

Lumenen tuotekehitys- ja vastuullisuusjohtaja Tiina Isohanni esittelee esimerkiksi seerumien raaka-aineina käytettäviä lakansiemenöljyä ja muita marjansiemenöljyjä, jotka ovat peräisin elintarvikevalmistuksessa yli jääneistä siemenistä.

Pohjoinen luonto ja luonnollisuus ovat olleet ne teemat, joiden ympärille Lumene on rakentanut vahvasti brändiään parin viime vuosikymmenen ajan.

Se on näkynyt mainoskuvissa ja brändiin liitetyissä mielikuvissa, mutta Isohannin mukaan yhtiön tavoitteena on, että se näkyy entistä enemmän tuotannon eri vaiheissa.

”Tällä hetkellä katsomme tuotteen elinkaarta entistä kokonaisvaltaisemmin ja pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme kierrätettävyyttä ja kestävyyttä.”

Yksi esimerkki tästä oli se, kun maaliskuun alussa Lumene ilmoitti luopuvansa turpeen käytöstä tuotteissaan soiden suojelun takia. Käytännössä se tarkoittaa, että valikoimista poistuu kolme tuotetta, joiden raaka-aineena on ollut suomalainen turve.

Pari vuotta sitten Lumene ilmoitti vähentävänsä mikromuovien käyttöä tuotteissaan. Pakkausmateriaaleissa on puolestaan pyritty miettimään entistä enemmän kierrätettävyyttä ja materiaalia on vähennetty, sillä esimerkiksi kosmetiikan käytöstä syntyy valtava määrä muovi- ja kartonkiroskaa.

”Vielä ei olla biohajoavissa pakkausmateriaaleissa, mutta työtä kierrätettävyyden eteen tehdään”, Isohanni toteaa.

Tiina Isohanni esittelee raaka-aineina käytettäviä marjasiemenöljyjä.

Päätös luopua turpeesta osui samaan ajankohtaan, kun Lumene juhlisti 50 vuotta täyttänyttä brändiään. Ensimmäiset pari vuotta lääketeollisuusyhtiö Orioniin kuuluva Noiro oy valmisti Lumenen tuotteita Helsingissä Vallilassa, mutta Kauklahteen yritys muutti jo 1970-luvulla.

Kun Isohanni saapui taloon vuonna 1986, yhtiössä keskityttiin lähinnä kotimaan markkinoiden valloittamiseen. Yllättävää kyllä juuri laman aikaan, vuosina 1991–1995, kohtuullisen huokeana kosmetiikkamerkkinä tunnettu Lumene onnistui kasvamaan Suomessa.

Vuosikymmen loppuun mennessä siitä oli tullut Suomen myydyin kosmetiikkamerkki. Lumene oli kirjaimellisesti monen huulilla, sillä joka kolmas suomalaisten ostamista huulipunista oli sen valmistama.

2000-luku merkitsi puolestaan kansainvälistymistä samaan aikaan, kun Lumene oli siirtynyt Orionilta brittiläiselle pääomasijoittajalle Langholm Capitalille.

Lumenea vietiin vahvasti Venäjän ja Yhdysvaltojen markkinoille. Aluksi laajentuminen näytti lupaavalta, ja kosmetiikkaa saatiin myyntiin esimerkiksi tuhansiin CVS Pharmacy - ja Target-ketjujen myymälöihin läpi Yhdysvaltojen.

Näin jälkikäteen Yhdysvaltojen ja Venäjän valloitukset tapahtuivat liian suurella vauhdilla, toteaa Lumenen nykyinen toimitusjohtaja Johan Berg. Berg saapui Lumenelle kaksi vuotta sen jälkeen, kun yhtiön myynti oli lähtenyt rajuun laskuun.

Vuonna 2016 liikevaihto oli alle puolet kymmenen vuoden takaisesta yli 135 miljoonasta eurosta. Suurimpana syynä laskuun olivat muutokset Venäjän-kaupassa ja liian suuri myyntipisteverkosto Yhdysvalloissa.

Lumenen myynnistä noin 60 prosenttia tapahtuu Suomessa ja 40 prosenttia muualla. Toimitusjohtaja Johan Berg kertoo tavoitteena olevan, että parin vuoden päästä luvut olisivat toisin päin.

Nyt myyntiä on saatu hiljalleen kasvamaan, ja viimeiset pari vuotta suunta on Bergin mukaan näyttänyt lupaavalta. Samalla katse on taas entistä tiiviimmin maailmalla. Tosin tällä kertaa se on suunnattu Pohjois-Euroopan, Englannin ja Kiinan markkinoille sekä verkkokauppaan.

Varsinkin Pohjoismaissa on hänen mukaansa mennyt paremmin kuin aiemmin. Viime vuoden lopussa Lumene sai meikkivoiteensa myyntiin H&M-ketjun liikkeisiin Ruotsissa. Englannissa puolestaan yhteistyökumppanina on muun muassa John Lewis -ketju.

Lumenen tehtaalla syntyy päivittäin kymmeniätuhansia kauneudenhoitotuotteita. Työn tohinassa koneenhoitajat Minka Holmsten (vas.) ja Tea Vartiainen.

Uusi yritys markkinoida Lumenea maailmalla on vaatinut kuitenkin myös uusia keinoja. Vuosina 2016–2017 brändi uudistettiin täysin, ja se näkyi kaupoissa Lumenen hyllyillä. Entiset sinisävyiset pakkaukset saivat väistyä vaaleiden tieltä, ihonhoito nostettiin entistä vahvemmin keskiöön ja ajatusta pohjoisesta kauneudesta vahvistettiin.

Brändiuudistus osui otolliseen hetkeen, sillä samaan aikaan Lumenen jo pitkään edustama ehostautumistapa nousi muuallakin pintaan. Muotimaailma hehkutti mahdollisimman luonnollisen näköistä ja pehmeää meikkiä. Lisäksi hyggeilyn, pohjoismaisen elämänmuodon, ihannointi ja ympäristön arvostus nousivat maailmalla.

Vuonna 2017 Lumene lanseerasi “Ole oma tulkintasi kauniista” -kampanjan uudistuneen brändin esittelemiseksi. Kampanjassa kysyttiin, millaista on pohjoinen kauneus.

Täysin nappiin mainoskampanja ei kuitenkaan mennyt. Videolla vaalean päähenkilön vastakohdiksi oli valittu tummia tai voimakasta meikkiä käyttäviä naisia, ja video sai voimakasta kritiikkiä vastakkainasettelun takia.

Videosta tehtiin uusi versio, ja sittemmin Lumenen mainosvideoissa kosmetiikkamerkkiä edustavina malleina on ollut hyvin erinäköisiä naisia vaaleaveriköiden lisäksi.

Elintarviketeollisuudessa sivutuotteena syntyvää lakansiemenöljyä käytetään seerumeissa.

Kosmetiikassa trendit voivat myös vaihtua nopeasti. Toistaiseksi luonnollisuuteen ja vähäeleisyyteen perustuva meikkaustapa on edelleen sitä tyyliä, jolle näyttää olevan kysyntää.

Parin vuoden takaisen brändiuudistuksen jälkeen Lumene on saatu jälleen kasvamaan. Liikevaihto oli viime vuonna yli 75 miljoonassa eurossa, vaikkakin vielä liiketulos on ollut tappiolla. Vielä vuoden alussa Bergin mukaan tähtäimessä oli ylittää tänä vuonna 80 miljoonan euron liikevaihto, mutta koronaviruksen talousvaikutusten takia enää ei ole varmuutta siitä, miltä loppuvuosi tulee näyttämään.

Lumenen tyyliä Berg ei ole lähdössä muuttamaan, sillä se on se, jolla kosmetiikkamerkki erottuu kilpailijoistaan varsinkin maailmalla.

”Lumenen tarina on niin erilainen kuin monen muun.”

Tähän tarinaan kuuluu myös se, että tuotteet ja niiden kehittäminen halutaan pitää jatkossakin pääasiallisesti Kauklahdessa. Yhtiö on vastikään uusinut vuokrasopimuksensa. Uusiminen on vaikuttanut siihen, että toimintaa on haluttu keskittää Kauklahteen entisestään.

Viime vuonna Lumene otti takaisin omaan tuotantoonsa esimerkiksi puuterien, poskipunien ja maskaroiden valmistuksen. Monien muiden kosmetiikkavalmistajien tapaan Lumene on aiemmin hankkinut ne Italiasta alihankintana, kuten esimerkiksi rajauskynät ja luomivärit.

Kaikki ihonhoitotuotteet on tehty koko ajan Kauklahdessa, ja niiden varaan Lumene laskee myös tulevaisuutensa.

”Niissä on se meidän selkäranka ja osaaminen”, Berg sanoo.