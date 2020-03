Ossi Pirkkonen maalaa vanerille taideteosta, joka on tarkoitus kiinnittää vanhan teollisuusalueen aitaan Espoon Kerassa.

Kaupunkiaktiivi Jaakko Blombergilla on haave: Unohtuneet logistiikkahallit muuttuvat urbaanin taiteen ja kulttuurin keitaaksi Espoossa. ”Tarkoitus on tehdä Kerasta paikka, jonka kaikki tuntevat.”

S-ryhmän vanhoihin logistiikkahalleihin Kerassa kaavaillaan uutta urbaanin taiteen ja kaupunkikulttuurin keskittymää.

Hallit jäivät tyhjilleen reilu vuosi sitten, kun S-ryhmän logistiikka- ja kuljetusyritys Inex partners muutti Espoon Kerasta Sipooseen. Nyt halleista löytyy muun muassa liikunta- ja elintarvikealan yrityksiä – ja kohta siis myös kaupunkikulttuuria.

Hankkeen puuhamiehenä toimii pitkän linjan kaupunkiaktiivi Jaakko Blomberg. Hänen perustamansa Kera-kollektiivi aikoo tuottaa vanhalla teollisuusalueella muun muassa taidetta ja erilaisia tapahtumia. Kera-kollektiivi toimii tiiviissä yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

”Tarkoitus on luoda alusta, missä yhdessä eri tahojen kanssa voitaisiin järjestää tapahtumia, kuten pieniä festivaaleja, joissa olisi useampi esiintyjä. Hallien keskellä olevalle sisäpihalle on tarkoitus luoda urbaani keidas, missä olisi muun muassa taidetta”, Blomberg maalailee.

Blomberg on ollut tekemässä muun muassa Siivouspäivää, Kallio Block Partyä ja Kalasataman Vapaakaupunki -hanketta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Blomberg on toteuttamassa kaupunkikulttuurihanketta Espooseen.

”Keraa ei oikein kukaan tiedä valmiiksi, joten siellä pitää tehdä kaikki tai ei mitään -asenteella. Sen pitää olla tarpeeksi iso juttu, jotta ihmiset löytävät paikalle. Tarkoitus on tehdä Kerasta paikka, jonka kaikki tuntevat.”

Jaakko Blomberg

Alunperin haaveena oli toteuttaa Kerassa ensimmäisiä tapahtumia jo alkukesästä, mutta koronavirusepidemian aiheuttamat rajoitukset pakottivat muuttamaan suunnitelmia. Nyt alueella tehdään ulkotiloihin taideteoksia, ja tapahtumia on alustavasti suunniteltu vasta loppukesälle.

”Tilanne elää koko ajan. Niin kauan kun ei ole mahdollista järjestää tapahtumia, menemme taide edellä”, Blomberg sanoo.

Espoo suunnittelee Keran alueelle uutta kaupunkikeskusta. Sen toteutumiseen menee kuitenkin vielä vuosia, minkä takia S-ryhmä on halunnut saada tyhjillään oleviin tiloihin väliaikaista käyttöä. Huolena oli, että muuten logistiikkahalleille käy samalla tavalla kuin radan toisella puolella vuosikausia tyhjillään oleille Agan vanhoille rakennuksille, jotka ovat päässeet huonoon kuntoon.

Rakentaminen Keran alueella alkaa aikaisintaan parin vuoden päästä.