Levoton nuoriso aiheutti Pohjois-Espoossa sijaitsevalla asuinalueella häiriöitä. Nuoria harmittaa, kun pienellä asuinalueella ei ole oikein mitään tekemistä.

Kuuden jälkeen perjantai-iltana Kalajärvellä on hiljaista. Kirjastolla pari ala-asteikäistä tyttöä pelaa tietokoneilla. Muita asiakkaita ei näy missään. Keskustassa näyttää aika lailla siltä, miltä pienen, vajaan 3 000 asukkaan asuinalueella voisi perjantai-iltana odottaakin näyttävän: autiolta.

Aina täällä ei kuitenkaan ole näin hiljaista. Tammi–helmikuun taitteessa Kalajärven kirjasto nousi otsikoihin, kun siellä päädyttiin supistamaan viikonlopun aukioloaikoja häiriköivän nuorison takia. Pieni joukko nuoria oli sotkenut ja mölynnyt kirjastossa toistuvasti. Koulujen hiihtolomaviikkoa puolestaan alkoi Kalajärvellä niin, että koulurakennuksesta rikottiin ikkuna ja varastettu auto päätyi ajelun päätteeksi ojaan.

Kirjaston vieressä sijaitsevan ravintolan yrittäjä Pashew Omar sanoo, että hiljainen ilta on poikkeus. Hän on pyörittänyt ravintolaa Kalajärvellä nyt nelisen vuotta, ja aina nuoriso on ollut levotonta, – ”Se myös kuuluu teini-ikään”, Omar sanoo – mutta viimeiset puoli vuotta on meno on ollut erityisen levotonta. Nuoret ovat Omarin mukaan muun muassa nimitelleet hänen työntekijöitään rasistisesti ja vieneet hänen autostaan rahaa.

”He tekevät joka päivä jotain. He kannustavat toisiaan tekemään pahaa. Viikonloput ovat pahimpia, sillä silloin he ovat usein juoneet jotain. Tuntuu, ettei mikään toimi heihin.”

Hän on harkinnut jopa ravintolan sulkemista.

Yrittäjä Pashew Omar on niin kyllästynyt nuorison häiriköintiin, että hän on jopa harkinnut ravintolansa sulkemista.

Toimivia keinoja on kuitenkin etsitty, vieläpä aika järein voimin. Viime aikoina nuorisopalvelut, kirjasto, poliisi ja alueella toimivat järjestöt ovat yrittäneet yhdessä saada tilannetta takaisin hallintaan.

”Olemme reagoineet heti siihen, kun tuli tieto, että Pohjois-Espoossa nuorten häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt. Kun kirjasto pyysi apua häiriöiden takia, meiltä lähti heti ensiapua paikalle”, sanoo alueellisten nuorisopalveluiden päällikkö Lasse Raivio.

Ensiapu tarkoittaa tässä yhteydessä jalkautuvan nuorisotyön työntekijöitä, jotka ovat muun muassa päivystäneet kirjastolla parina lauantai-iltana.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjois-Espoon piiri on puolestaan pitänyt nuorille suunnattua kahvilaa tiistai-iltaisin kirjastolla, ja torstaisin kirjastolla on järjestetty vapaaehtoisin voimin nuorille suunnattua lukukoiratoimintaa.

”Meille ei ole tullut asiakkailta tai henkilökunnalta enää palautetta nuorten käytöksestä. Nyt on hyvät tunnelmat, sellaiset tunnelmat, että valtaosa nuorista toivoo, että päästäisiin pian takaisin normaaleihin aukioloaikoihin. Tilanne on siinä mielessä tasaantunut”, sanoo kirjastopalvelupäällikkö Katariina Lauronen.

Joku on töhrinyt sähkökaapin Kalajärvellä.

Myös poliisin mukaan tilanne Kalajärvellä on rauhoittunut.

”Kyllä siellä edelleen ilkivaltaa ja päihteiden käyttöä esiintyy, mutta pahin vaikuttaisi olevan ohi. Kalajärvi on vähän syrjässä oleva pieni paikka, eli kun siellä tapahtuu, se näkyy heti kaikille, vaikka samaa on muuallakin Espoossa”, pohtii komisario Hannu Väänänen poliisin ennalta estävästä toiminnosta.

Kalajärven nuorisotilalla Rentolassa on perjantaina alkuillasta parikymmentä nuorta. Osa pelaa koripalloa liikuntasalissa, osaa leipoo pannukakkua, joku makaa säkkituolissa katsomassa videota puhelimeltaan. Tavallinen ilta tavallisella nuorisotalolla siis.

Kirjaston levottomuudet eivät juuri nuorisotilalla näy, sanovat nuorisonohjaajat Karoliina Sorvari ja Heidi Laari. Viime aikoina osa kirjastolla häiriötä aiheuttaneista nuorista on ruvennut käymään myös Rentolassa, mutta nuorisotilalla he käyttäytyvät asiallisesti.

”He vaikuttavat olevan todella aikuisennälkäisiä ja kaipaavat keskustelemista. Me käymme heidän kanssaan täällä hyviä, syvällisiäkin keskusteluja”, Laari sanoo.

”Kyllä! Nuoret puhuvat todella mielellään. He haluavat kertoa, mitä on tapahtunut”, Sorvari jatkaa.

Heidi Laari ja Karoliina Sorvari työskentelevät nuorisonohjaajina Pohjois-Espoossa. He uskovat, että yksi syy levottomuksiin on se, ettei Kalajärvellä oikein ole nuorisolle paikkoja, missä viettää aikaa.

13-vuotiaat Rea Syrjäsuo, Steven Trepp ja Figo Danlammachag pelaavat ristiseiskaa. Roosa Lindman, 13, seuraa peliä vierestä. Kaikki neljä ovat kuulleet kirjaston levottomuuksista. Heitä harmittaa se, että pienen joukon toilailujen takia kirjastolla ei pysty viettämään enää aikaa lauantai-iltaisin.

”Lauantaisin se oli ainut paikka, missä pystyi olemaan illalla. Rentola ei ole auki lauantaisin, ja Juvis [Juvanpuiston nuorisotila muutaman kilometrin päässä Kalajärveltä] on aika tylsä paikka”, Syrjäsuo sanoo.

Figo Danlammachag (vas.), Steven Trepp, Rea Syrjäsuo, Roosa Lindman pelasivat perjantai-iltana korttia Kalajärven nuorisotila Rentolassa.

Samoilla linjoilla ovat sohvalla retkottavat 15-vuotiaat Mikael Mäki ja Juho Kujala.

”Se on typerää, kun kaikki menee kiinni. Ei siinä ole mitään järkeä, että rikotaan paikkoja. Se on sitten kaikilta muilta pois. Nyt sitten täällä on poliisikin koko ajan pyörimässä”, Kujala sanoo.

Kujalan ja Mäen mielestä tilanne on pahentunut viimeisen vuoden aikana.

”Varmaan se johtuu yllyttämisestä, kun jengi liikkuu isossa porukassa ja kuvioissa on myös alkoholijuomia. Ja kun ei täällä toisaalta ole kauheasti tekemistä”, Mäki pohtii.

Mikael Mäkeä (vas.) ja Juho Kujalaa harmittaa se, että vaikka vain osa nuorista käyttäytyy huonosti, osuvat vaikutukset, kuten esimerkiksi kirjaston aukioloaikojen supistaminen, kaikkiin nuoriin.

Tekemistä Kalajärvellä ei tosiaan liikaa ole. Perjantaina kirjasto sulkee ovensa kahdeksalta. Sen jälkeen auki on enää kauppa ja pitseriat – ja tietysti nuorisotila Rentola. Lauantai-iltaisin tilanne on vielä huonompi. Silloin kirjasto menee kiinni kolmelta, eikä Rentola ole auki lainkaan.

Rentolan aukioloaikoja on jouduttu supistamaan, koska alueella ei ole tarpeeksi nuorisonohjaajia. Nyt kolme nuorisonohjaaja vastaa Rentolan lisäksi myös Juvanpuiston nuorisotilasta, joten tiloja on pidettävä auki vuorotellen. Alueellisten nuorisopalveluiden päällikkö Raivion tavoitteena on, että Kalajärvelle ja Juvanpuistoon saataisiin uusia nuorisonohjaajien paikkoja.

”Meillä pitäisi olla kuusi työntekijää, jos haluaisimme pitää molempia tiloja auki neljänä päivänä viikossa. Nyt jouduin tekemään päätöksen, että tilat ovat auki vuorotellen.”

Alexander Rehn ja Jonne Haakana viettivät perjantai-iltaa Kalajärven kirjastolla.

Myöhemmin illalla nuoria löytyy myös Kalajärven kirjastosta. Noin kymmenen nuoren porukka istuu viettämässä aikaa kirjahyllyjen kupeessa. Meininki vaikuttaa – taas kerran – rauhalliselta.

Nuorten viesti on sama kuin nuorisotalolla:

”Se on ihan typerää, että viikonloppuisin pitää olla tuolla ulkona kylmässä, kun Rentolakaan ei ole auki”, sanoo Alexander Rehn, 13.

Kello tulee kahdeksan ja kirjasto menee kiinni. Nuoret suuntaavat pihalle.

”Mitäs nyt?”

”Oisko Rentola?”

Ja niin porukka alkaa valua pimeässä illassa kohti nuorisotilaa. Tänään sinne pääsee, huomiselle pitääkin jo keksiä muita suunnitelmia.