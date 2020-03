Jorma Österholm ja Terttu Finnberg aikovat vielä tämän vuoden pitää auki heidän isänsä perustamaa Kauniaisten kelloa ja kultaa. Liike on yksi vanhimmista Kauniaisissa.

Kauniaisten keskustassa toimii kelloja ja kultaa myyvä perheyritys, jolla on vitriineissä persoonallisia harvinaisuuksia. Yksi sellainen on esimerkiksi rannekello, jolla pystyi nauhoittamaan lyhyitä ääniklippejä 80-luvun lopulla.

Takaseinälle on ripustettu korjauksessa olevia seinäkelloja, vitriinikaappi on täytetty vuosien varrella kertyneillä herätyskelloilla ja tiskin alla näkyy valikoima rannekelloja.

Kauniaisten kelloa ja kultaa pyörittävä Jorma Österholm on työskennellyt koko ikänsä kellojen ympäröimänä, mutta pian hän aikoo viettää vähemmän aikataulutettua elämää. Alkuvuodesta Österholm ilmoitti, että tämän vuoden jälkeen hän aikoo luopua yrityksestään, joka on yksi vanhimmista Kauniaisissa.

Österholm kaivaa tiskin alimmaisilta hyllyiltä esiin kultaisen naisten rannekellon, joka on säilynyt muistona liikkeen alkuajoilta.

”Edelleen se käy, vaikka onkin yli 50 vuotta vanha.”

Vuonna 1966 Österholmin isä Gösta Österholm avasi liikkeen juuri valmistuneeseen Kauniaisten ensimmäiseen ostoskeskukseen. Samalla sekä yritys että perhe muuttivat Kauniaisiin Helsingistä, jonne Österholm oli neljä vuotta aiemmin perustanut Vaasankatu 19:ssä toimineen Kelloliike G. Österholmin.

”Hän kuuli, että tänne 2 000 asukkaan pieneen kauppalaan oli rakennettu ostoskeskus, ja päätti rohkeasti siirtyä tänne. Siihen varmasti vaikutti se, että Vaasankadulta muutti kaksi muutakin liikettä tänne”, Jorma Österholm kertoo.

Österholmin sisko Terttu Finnberg muistaa olleensa isänsä mukana, kun he kävivät katsomassa ensimmäistä liiketilaa.

”Tänne jäämiseen vaikutti se, että granilaiset ottivat hänet hyvin vastaan. Uskollisilla kanta-asiakkailla me olemme eläneet”, Finnberg kertoo.

Jo nuorena sisarukset lähtivät seuraamaan isänsä jalanjälkiä ja auttoivat myymälässä. Isänsä yritystä he eivät lähteneet heti jatkamaan, vaan vuonna 1987 he perustivat oman kello- ja kultasepänliikkeen Kehäkullan Espoontorille.

Gösta Österholmin tullessa eläkeikään vuonna 1994 Jorma Österholm päätti ottaa vetovastuun Kauniaisten kellosta ja kullasta. Terttu Finnberg siirtyi myös veljensä avuksi Kauniaisiin, kun Kehäkullan toiminta päättyi vuonna 2009 ja heidän isänsä kuoli.

Kultaisen naisten rannekello on peräisin liikkeen alkuajoilta

Ennen kuolemaansa Gösta Österholmilla oli tapana käydä päivittäin liikkeessä.

”Vielä kuolemaansa edeltäneenä lauantainakin hän kävi täällä ikään kuin jäähyväiskäynnillä. Hän ei puhunut mitään vaan istui ja katseli”, Österholm kertoo.

Vuosien varrella Österholm ja Finnberg ovat nähneet, kuinka kysyntä ja tarjonta ovat muuttuneet ainakin heidän kello- ja kultasepänliikkeessään.

Pöytähopeita he ovat myyneet runsaasti kauniaislaisille. Menneinä vuosikymmeninä lahjatavaroiksi meni myös suuria määriä kaiverrettuja tuoppeja, viinamittoja ja taskumatteja, mutta nykyään niitä ei enää juuri osteta lahjoiksi, Finnberg ja Österholm kertovat.

Rannekellojen myynti puolestaan romahti 2000-luvun alussa, kun kellonajan katsominen puhelimen näytöltä yleistyi. Ajat kuitenkin muuttuvat.

Viime vuosina rannekellojen käyttö on jälleen lisääntynyt, ja aivan viime aikoina myös perinteisten herätyskellojen kysyntä on tullut takaisin.

”Viimeksi eilen käytiin kysymässä herätyskelloa”, Finnberg kertoo.

Tosin herätyskellot eivät ole enää aivan joka kello- ja kultaliikkeen valikoimissa, eikä kaikkea perinteistä osaamista löydy enää jokaiselta myyjältä.

Österholm esimerkiksi tekee suurimman osan kellon pattereiden vaihdoista itse, ja hän on pystynyt kilpailemaan siinä ketjuliikkeisiin verrattuna.

Kun hänellä menee kellon patterinvaihtoon aikaa vartista puoleen tuntiin, ketjuliikkeessä kello saatetaan lähettää sepälle, ja vaihdossa kestää paljon kauemmin. Viime vuonna Österholmilla oli yli 5 000 patterinvaihtoa.

Kellojen myynnissä Finnberg ja Österholm ovat huomanneet myös sen, etteivät kikkailu ja uudet teknologiat ole välttämättä myyntivaltteja.

Österholmilla on tiskin alla säilössä liikkeen alkuajoista muistuttavan kultaisen rannekellon lisäksi muita rannekelloja menneiltä vuosilta.

Hän ottaa esiin vuodelta 1987 peräisin olevan Seikon digitaalisen rannekellon, jonka ominaisuuksiin kuuluu se, että kellolla pystyy myös nauhoittamaan ääntä neljästä kahdeksaan sekuntiin.

”Tämä on ainut kappale, mutta se ei mennyt kaupaksi.”

1990-luvulla puolestaan markkinoilla oli rannekello, jolla pystyi ottamaan kuvia ja siirtämään ne kellosta tietokoneelle.

”Näitä myin yhden tai kaksi kappaletta.”

Suurin osa asiakkaista etsii yksinkertaista rannekelloa, mutta mikä tahansa ei kuitenkaan kelpaa.

”Valinta menee usein enemmän kellon brändin kuin laadun mukaan”, Österholm toteaa.

Seikon digitaalisella kellolla pystyi nauhoittamaan ääntä.

Casion kellossa on myös kamera.

Kauniaisten kello ja kulta on ollut pitkään alueen tärkeimpiä kivijalkaliikkeitä. Jorma Österholm valittiin vuoden kauniaislaiseksi yrittäjäksi vuonna 2011.

Perheyrityksen pyörittäminen on merkinnyt Österholmille sitä, että hän on elänyt liikkeen aukioloaikojen ehdoilla ja pitänyt yhden vapaapäivän viikossa: sunnuntain.

”Se ei enää tässä iässä tahdo riittää.”

Pari vuotta sitten liikkeen lopettaminen kävi hänen mielessään ensimmäisen kerran, kun kauppakeskus Granin laajennusosaa tehtiin vuosina 2017–2018 ja yritys joutui vuoden evakkotauolle. Tuolloin Österholm tuli kuitenkin toisiin ajatuksiin.

”Silloin ajattelin, että ei hitsi, kyllä haluan vielä nähdä tämä laajennusosan.”

Nyt ikä alkaa tulla jo vastaan. Österholm on 68-vuotias ja Finnberg 72-vuotias. Heidän toiveissaan on löytää liikkeelle jatkaja, vaikka he aikovatkin väistyä. Samalla Österholm aikoo jatkossa vilkaista rannekelloaan aiempaa vähemmän.

”Kunhan päivät saa jotenkin kulumaan, mutta ei ole kiire mihinkään.”