Viime vuonna Etelä-Tapiolan lukioon pääsi jopa 7,0 keskiarvolla. Tänä vuonna aloituspaikkoja on tarjolla enemmän kuin koskaan aiemmin.

Viime vuoden yhteishaussa Etelä-Tapiolan lukiossa koettiin poikkeuksellinen tilanne, kun moni oppilas pääsikin opiskelemaan huomattavasti aiempaa alemmalla keskiarvolla kovatasoisena tunnettuun lukioon.

Lukio joutui kesällä järjestämään lisähaun, kun yllättäen 35 opiskelupaikkaa jäi aluksi täyttämättä. Vaikka syksyllä lukiossa aloittikin oppilaita alemmilla keskiarvoilla kuin yleensä, Etelä-Tapiolan lukion vs. rehtorin Juha Kiviojan mukaan se ei ole näkynyt lukion arjessa.

”Arki on jatkunut kuten tätä aikaisemminkin. Lopulta lukiossa aloitti vain muutama oppilas alle 8,5 keskiarvolla.”

Perinteisesti Etelä-Tapiolan lukioon pääsy on vaatinut vähintään 9,1 keskiarvoa, ja se on ollut Espoon vaikein lukio päästä sisään. Viime vuonna opiskelupaikan saattoi saada jopa 7,0 keskiarvolla.

Rehtorin mukaan alarajaa hipovilla arvosanoilla lukioon hyväksyttyjä oppilaita oli vain muutama, ja heistäkin osa jätti ottamatta opiskelupaikan vastaan. Myöskään lukiolaisten opintomenestyksestä ei ole pystynyt päättelemään sitä, millä arvosanoin lukioon on tultu, eivätkä opettajat edes tiedä oppilaiden lähtötasoa, Kivioja kertoo.

”Emme erottele oppilaita millään tavalla.”

Vasta abivuonna ja ylioppilaskirjoituksissa on Kiviojan mukaan mahdollista nähdä, miten lukioaika on vaikuttanut kokonaisuudessaan arvosanojen kehitykseen.

Yhteishaku lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen on käynnissä 10. maaliskuuta saakka. Tänä vuonna Etelä-Tapiolan lukiossa on haettavissa 150 paikkaa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Jo viime vuonna aloituspaikkojen määrä oli nostettu 140:een, sillä tulevina vuosina oppilasmäärät kasvavat Espoossa. Myös muissa Espoon lukioissa on lisätty aloituspaikkoja.

Mahdollista on, että jatkossakin Etelä-Tapiolan lukioon saattaa päästä aiempaa alhaisimmilla keskiarvoilla, kun aloituspaikkoja on tarjolla enemmän. Viime vuonna lisähaun syiksi kerrottiin, ettei yli yhdeksän keskiarvolla hakeneita ollut tarpeeksi ja muut lukiot kiinnostivat myös hakijoita.

Kiviojan mukaan lukio on myös pyrkinyt sosiaalisessa mediassa tuomaan aiempaa enemmän esiin sitä, millaista opiskelu siellä todellisuudessa on. Hänen mukaansa korkeatasoisia lukioita pidetään usein kilpailuhenkisinä paikkoina jopa turhaan.

”Meidän tarkoituksemme on nimenomaan päinvastainen, eli pehmentää ja vähentää kilpailua oppilaiden kesken.”

