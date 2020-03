Seija Mettälä on ollut mukana pelastuskoiratoiminnassa parikymmentä vuotta. Nyt hänellä on kaksi koiraa: 7-vuotias Väinö, joka on jo eläkkeellä pelastuskoirahommista ja 3-vuotias Veeti, jota paraikaa koulutetaan pelastuskoiraksi.

Pelastuskoirat auttavat kadonneiden etsimisessä. Seija Mettälän Väinö-koira löysi kerran kadonneen, valitettavasti vain liian myöhään.

Se oli Väinön ensimmäinen etsintäkeikka. Kadonnut oli itsetuhoinen. Se tarkoitti, ettei tätä välttämättä löydettäisi elävänä.

Seija Mettälä ajoi Väinö kyydissään pimeää tietä kohti sovittua etsinnän johtopaikkaa. Jännitti sekä kadonneen, Seijan itsensä että Väinön puolesta. Autossa Seija alkoi puhua koiralle ääneen. Selitti, miten etsinnät etenevät ja miten Väinön tulisi toimia.

Vähän hassuahan se oli. Väinö oli kuitenkin koulutettu hälytyskoira. Tätä varten Väinö ja Mettälä olivat harjoitelleet lukemattomia tunteja. Jos kadonnut olisi Mettälän ja Väinön etsintäalueella, kyllä Väinö sen löytäisi.

Etsinnän johtopaikalla Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan etsinnästä vastaava johtaja oli muodostanut partiot, joille jokaiselle oli jaettu oma etsintäalueensa. Mettälä, Väinö ja kaksi suunnistamisesta ja radiopuhelimista vastaavaa kartturia muodostivat yhden etsintäpartion.

Väinön ja Mettälä partio lähti kulkemaan omalla alueellaan. Väinö liikkui vapaana, kuten tällaisissa etsinnöissä koirilla yleensä on tapana. Väinön kaulassa olevasta kellosta Mettälä tiesi, missä koira kulki.

Hetken kuluttua Mettälä kuuli varovaisen haukahduksen. Hän lähti kulkemaan ääntä kohti. Kun hän pääsi lähemmäs, alkoi Väinö haukkua kuuluvasti. Se oli tehnyt löydön.

Väinö on koulutettu löytämään eläviä ihmisiä. Siksi se haukahti alkuun niin varovaisesti. Se oli löytänyt ruumiin.

Kun koira löytää kadonneen, se alkaa haukkua. Kuvassa on pelastuskoiraksi kouluttautuva Veeti sekä kadonnutta esittävä Gabi Stubb.

Kun ihmisestä tehdään katoamisilmoitus, nytkähtää hyvin rasvattu koneisto liikkeelle. Ensisijaisesti etsinnöistä on vastuussa poliisi. Tarvittaessa se hälyttää paikalle Vapaaehtoisen pelastuspalvelun.

Vapepa puolestaan kutsuu paikalle alueellisia vapaaehtoisia, Espoon tapauksessa myös Espoon seudun pelastusalan yhdistyksen alaisuudessa toimivat Espoon pelastuskoirat.

Seija Mettälä, Päivi Ikonen ja Gabi Stubb ovat olleet Espoon pelastuskoirien toiminnassa mukana jo parikymmentä vuotta. Kun hälytys tulee – ja se tulee usein yöllä – he toimivat tuttujen rutiinien mukaan.

Itselle tarpeeksi lämmintä vaatetta päälle ja vaihtovaatekerta mukaan, koiralle kaulaan kello ja mahdollisesti gps-paikannin. Termospulloon teetä tai kahvia, sillä etsinnöistä voi tulla pitkät. Selkään etsintöjä varten valmiiksi pakattu reppu, jossa on muun muassa ensiapupakkaus ja avaruuspeite.

Sitten ajetaan kokoontumispaikalle. Etsintöjä johtaa poliisin apuna Vapepan johtaja.

Joskus, jos alue halutaan perata mahdollisimman tarkkaan, etsijät liikkuvat tiiviissä ketjussa. Tällöin koirat kulkevat kytkettyinä osana ketjua. Näin toimittiin muun muassa silloin, kun vapaaehtoiset muutama vuosi sitten etsivät Nuuksioon kadonnutta naista.

”Silloin haluttiin, että alue käydään läpi niin tarkkaan kuin mahdollista”, Ikonen muistelee.

Usein etsintä on taistelua aikaa vastaan. Tyypillisesti kadonnut on joko muistisairas, itsetuhoinen tai lapsi tai nuori. Kerran Espoon pelastuskoirien koira esimerkiksi löysi kesähelteellä kuumuudessa tuupertuneen muistisairaan heinikosta.

”Siinä oli ihan viime hetket käsillä”, Mettälä sanoo.

Joskus kadonnut löytyy ennen kuin etsinnät ovat ehtineet kunnolla edes alkaa. Ikonen muistelee ajaneensa Espoosta Sipooseen vain kuullakseen, että kadonnut olikin juuri löytynyt.

Välillä tulee myös vääriä hälytyksiä. Kerran erään iäkkään miehen puoliso oli tehnyt miehestä katoamisilmoituksen, kun tätä ei kuulunut illalla kotiin. Kävikin ilmi, että mies oli naisystävänsä luona. Puolisolla ei vain ollut toisesta naisesta aavistustakaan.

Seija Mettälä lähettää pelastuskoiraksi koulutettavan Veetin etsimään maastoon piiloutunutta Gabi Stubbia.

Ikonen, Mettälä ja Stubb ovat kaikki koiraihmisiä. Stubbilla on ollut kolme hälytyskoiraa, ja labradorinnoutaja Velho on Ikosen toinen hälytyskoira. Mettälällä on ollut kolme hälytyskoiraa, joista viimeisin, Väinö, on nyt eläkkeellä. Paraikaa Mettälä kouluttaa 3-vuotiaasta Veetistä hälytyskoiraa.

Pelastuskoiraksi ei ryhdytä noin vain. Koiran ja omistajan on osallistuttava useisiin koulutuksiin ja läpäistävä kokeita. Viranomaiset hyväksyvät kaikki poliisin apuna etsinnöissä käytettävät koirat.

”Pelastuskoiran ei tarvitse olla mitenkään erikoinen. Kunhan koira on utelias, peloton ja perso palkitsemiselle. Silloin koirasta saa kouluttamalla hyvän hälytyskoiran”, Stubb sanoo.

Usein pelastuskoirien ohjaajat ovat Ikosen, Mettälän ja Stubbin tavoin kokeneita koiran omistajia. Monet ovat harrastaneet koiran kanssa jotain muuta ennen pelastuskoiratoimintaan mukaan lähtemistä.

Ikosen ensimmäinen hälytyskoira oli esimerkiksi kääpiösnautseri, josta piti tulla agilitykoira. Agilityharrastus kuitenkin tyssäsi siihen, että koira halusi merkata kaikki esteet. Ikonen päätti kokeilla koiran kanssa raunioetsintää harjoitusradalla, ja sillä tiellä Ikonen on edelleen.

Päivi Ikonen ja labradorinnoutaja Velho harjoittelevat kadonneen etsimistä.

Jos koiralta vaaditaan uteliaisuutta ja pelottomuutta, on omistajallekin liuta vaatimuksia: pitää osata kouluttaa koiraa, pitää osata suunnistaa ja pitää osata antaa tarvittaessa ensiapua, muun muassa. Ja ennen kaikkea pitää osata pysyä rauhallisena. Tätä kaikkea harjoitellaan Espoon pelastuskoirien yhteisissä treeneissä ja koulutuksissa.

Ei ole mikään ihan pikku juttu herätä keskellä yötä ja lähteä etsimään tuntematonta ihmistä. Ja löydön tekeminen, se ei varsinkaan ole pikku juttu.

Mitä esimerkiksi Mettälä ajatteli, kun Väinö löysi kadonneen kuolleena?

”Päällimmäinen ajatus oli, että olin onnistunut kouluttamaan koiran juuri niin kuin pitikin. Sitten mielessä oli tietysti omaisten huoli. Että onneksi henkilö kuitenkin löytyi, vaikka kävi niin kuin kävi.”

Se on se tärkein syy, miksi etsintöihin osallistutaan: jotta kadonnut löytyisi. Vaikka aina löytöä ei tehtäisikään ajoissa, on tärkeää, että omaiset saavat jonkinlaisen vastauksen.