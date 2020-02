Parin viikon takaiset sateet katkaisivat Tekniikantien. Hätäensiapuna tielle ajettiin murskaa, ja nyt se muistuttaa hiekkatietä.

Otaniemessä sijaitsevan Tekniikantien pohjoispää on viimeisen parin viikon ajan muistuttanut enemmän maaseudun soratietä kuin kaupunginosan keskeistä katua.

Syy Tekniikantien sorapintaan ovat parin viikon takaiset kovat sateet.

Savimaalle rakennettu Tekniikantie on vajonnut ja viimeisen vuoden aikana siinä on ollut pari kertaa niin paljon vettä, että muutaman auto on vaurioitunut ajettuaan tielle kertyneeseen veteen.

Kun vettä pari viikkoa sitten tuli oikein urakalla, päätti kaupunki toimia. Tielle ajettiin hätäensiapuna pari kuormallista murskaa, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Jaana Junkkari Espoon kaupungilta.

”Vaikkakin tie on hankala ajettava, pelasti murska tilanteen niin, että siitä pääsee autolla yli.”

Tekniikantie on kovassa käytössä nyt, kun Maarintie on suljettu Raide-Jokerin rakennustöiden takia. Tekniikantietä käyttää myös useampi bussilinja. Siksi kaupungille oli tärkeää saada Tekniikantie pidettyä käytössä sateista huolimatta.

Sorapintaa on vaikea pitää hyvässä kunnossa ja kaupunki onkin joutunut lisäämään mursketta ja tasoittamaan tietä joitain kertoja.

”Välillä se on helposti ajettava, välillä monttuinen”, Junkkari sanoo.

Tekniikantielle on tarkoitus tehdä väliaikainen korotus. Samalla kivimurske kaavitaan pois. Toimenpiteen tarkasta aikataulusta ei ole tietoa, mutta Junkkari uskoo sen tapahtuvan ”aika pian”.

”Ei siitä vimpan päälle sillä tule, mutta helpommin ajettava.”

Jossain vaiheessa Tekniikantielle ollaan myös tekemässä perusparannus. Sen yhteydessä on tarkoitus ratkaista myös vesiongelma.