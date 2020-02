Kaupungin mukaan valtaosa Metro-areenan opasteista on päivitetty nykyistä nimeä vastaaviksi, mutta vanhalla nimellä olevia opasteitakin löytyy vielä jonkin verran.

Rakennus pysyy, mutta sponsorit vaihtuvat. Ja kun sponsorit vaihtuvat, vaihtuu myös nimi. Ja kun nimi vaihtuu, vaihtuvat myös opastekyltit.

Ainakin mikäli kyse on niinkin keskeisestä rakennuksesta kuin Tapiolassa sijaitseva Espoon Metro-areena, entiseltä nimeltään Barona-areena. Nykyisen nimensä Metro-areena sai vuonna 2015, kun Espoon kaupunki riensi talousvaikeuksissa kamppailevan monitoimihallin avuksi.

Vaikka nimenvaihdoksesta on jo vuosia, löytyy Espoosta edelleen opasteita, jotka ohjaavat kulkijan Metro-areenan sijasta Barona-areenalle.

”Ne on ollut kaikki tarkoitus korvata Metro-areenan viitoilla. Osa viitoista on sellaisissa paikoissa, ettemme ole niitä kaikkia vielä huomanneet, minkä vuoksi niiden uusiminen on jäänyt tekemättä. Yksittäisiä Barona-areenan viittoja on siis edelleen maastossa”, sanoo liikenteenhallintapäällikön viransijainen Antti Savolainen Espoon kaupungilta.

Tapaukset, joissa kaupungin opastekyltit pitää laittaa nimenvaihdoksen takia uusiksi, ovat Savolaisen mukaan harvinaisia.

”Meidän tiedotusperiaatteiden mukaisesti viitoitamme kohteet, jotka ovat liikenteellisesti merkittäviä, kuten tärkeimpiä virastoja, laitoksia ja palvelukohteita. Tällaisia nimenvaihdoksia, jotka vaikuttavat myös meihin, tapahtuu harvoin.”

Metro-areena on jo kolmas monitoimihallin nimi. Ennen Barona-areenaa halli tunnettiin Länsiauto-areenana. Länsiauto-areenalle opastavia kylttejä ei pitäisi Savolaisen mukaan enää Espoosta löytyä.

