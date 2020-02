No grill zone, huomauttaa lappu grillin vieressä.

Bodomjärven rannalla vaeltava voi törmätä grilliin, jolla ei saa grillata.

Oittaan suositulla luontopolulla Bodominjärven rannassa on penkkien ympäröimä pyöreä grillauspaikka.

Penkillä on kuitenkin laminoitu lappu: No grill zone. Grillaamisen ja nuotionteon kieltäminen paikassa, jossa on grillin lisäksi polttopuita näyttää kummalliselta.

Miksi paikalla on grilli, jos sitä ei saa käyttää?

Grilli on ravintola ja ulkoilukeskus Oittaan yksityiskäytössä, selittää yrittäjä Toni Loiva. Grilliä vuokrataan asiakkaille, ja toisinaan ravintolan henkilökuntakin laittaa ruokaa sen ääressä.

”Esimerkiksi jos menen tekemään sinne loimulohta”, Loiva sanoo.

Ravintola vuokraa grillauspaikkaa asiakkailleen.

Grillauspaikka on aivan ravintolan lähellä. Luvatonta käyttöä ei ole näkynyt ainakaan ongelmaksi asti, mutta kielto on silti voimassa varmuuden vuoksi.

”Yritämme pitää sitä meille vapaasti käytettävissä”, Loiva selittää.

Oittaalta löytyy myös yleisiä grillauspaikkoja, joille luontopolulla kulkeneet voivat mennä nauttimaan eväitään.