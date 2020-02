Espoon kaupungin omistama Villa Tallbo on ollut vuosia tyhjillään.

1900-luvun alussa Leppävaarassa sijaitsevan Gransinmäen etelärinteelle rakennettiin useampi asuintalo. Nyt niistä on jäljellä enää Villa Tallbo, joka sekin näyttää päässeen huonoon kuntoon.

Yksinäinen puutalo vilahtaa nopeasti bussin ikkunasta. Vaikka se sijaitsee vain muutaman kymmenen metrin päässä Turuntiestä ja kivenheiton päässä suljetusta Metropolia-ammattikorkeakoulun kampuksesta, näyttää se hyvin syrjäiseltä ja yksinäiseltä.

Taloa ympäröi villiintynyt ja pusikoitunut pihapiiri. Ikkunat on laitettu umpeen vanerilevyillä, ja seinät on töhritty graffiteilla.

Talo on nimeltään Villa Tallbo, ja se on viimeinen talo, joka on jäljellä Gransinmäen etelärinteen omakotitaloista. Alue sijaitsee kauppakeskus Sellon lähistöllä Leppävaarassa.

Valokuva Villa Tallbosta on 1950-luvulta.

Kilon kartanolla muun muassa autokuskina työskennellyt Johan Lönnqvist rakennutti Villa Tallbon asunnoksi perheelleen vuonna 1926.

”Se oli hirveän kivaa, oma pieni kylänsä. Siihen aikaan Leppävaara oli vielä aika rauhallista ja hiljaista aluetta. Kun olen mennyt 1950-luvulla Helsinkiin oppikouluun, menin suksilla asemalle,” muistelee Brita Romsi, joka asui Villa Talbossa 1950- ja 1960-luvuilla.

Romsin äiti, Rakel Birgit Enqvist, oli Johan Lönnqvistin tytär. Rakel Birgit Enqvist asui Villa Talbossa aina 1980-luvulle saakka. Silloin kaupunki pakkolunasti tontit taloineen itselleen.

”Äiti alkoi olla silloin jo vanha ja huonossa kunnossa. Hän luopui talosta mielihyvin. Se, että ei tarvinnut enää itse vettä kantaa ja puita pilkkoa, oli helpotus.”

Gransinmäen viereen nousi 1980-luvun lopulla koulu, joka toimi vielä viime vuonna Metropolia-ammattikorkeakoulun kampuksena. Kampus suljettiin vajaa vuosi sitten, sillä sen rakenteissa oli vakavia halkeamia ja painaumia.

Villa Tallbon ulkoseinät on maalattu täyteen graffiteja.

Kaupunki kaavoitti 1980-luvulla myös Gransinmäen etelärinteen. Kaavassa alueelle merkittiin muun muassa yleisten rakennusten korttelialue. Kaavan mukaiseen rakentamiseen ei koskaan ryhdytty.

Pakkolunastuksen ja kaavamuutoksen jälkeen talot jäivät pikkuhiljaa tyhjilleen, rapistuivat ja purettiin pois.

Romsi muistelee, että kaupunki olisi lunastuksen jälkeen vuokrannut Villa Tallboa asumiskäyttöön. Siitä, milloin ja miksi rakennus on jäänyt tyhjilleen, ei löydy tietoa Espoon kaupunginmuseon tai tilapalveluiden arkistoista.

”Rakennus on ollut vuosia tyhjillään. Sitä ei ylläpidetä, mutta se on suojattu ilkivallalta. Kunnosta en osaa sanoa, mutta onhan se selvää, että ei se parane vuosien saatossa”, sanoo toimitilapäällikkö Mauri Laurila Espoon tilapalveluista.

Villa Tallbo on kaavassa merkitty suojeltavaksi.

”Meillä ei ole Villa Tallbolle omaa käyttöä, koska nykyinen kaava rajoittaa sitä. Kaupunki pohtii kaavan tarkistamista, mutta mitään virallista ei alueella ole vielä vireillä”, Laurila sanoo.

Espoon kaupungilla ei ole Villa Tallbolle käyttöä.

Brita Romsi on vieraillut lapsuutensa kotitalolla muutaman kerran sen jälkeen, kun hänen äitinsä myi talon kaupungille.

”Käytiin katsomassa yhtenä vuonna, vieläkö siellä omenapuu olisi jäljellä. Joku vuosi takaperin julkisuudessa etsittiin vanhoja raparpereja, jotka olisivat 1930-luvulta tai vanhempia ja kävin katsomassa, olisiko talon pihalla ollut niitä, mutta ei ollut enää.”

Aikaa on kulunut jo niin paljon, ettei tieto siitä, että talo on graffitien peitossa liiemmin hetkauta Romsia.

”Eihän se ihan sama enää ole kuin omassa lapsuudessa. Pitää sen verran realisti olla, ettei sen säilyttämistä voi hirveästi vaatia. Olisihan se tietysti mukava, jos joku säilyttäisi sen esimerkkinä maatyöläisen asunnosta.”