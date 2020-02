Iivisniemen koululla harjoittelevaa Espoon lavatanssijoiden ryhmää on häiriköity jo jonkin aikaa. Koulun liikuntasalin ovi on teljetty kahdesti ulkoa päin kesken harjoitusten.

Nuoret häiriköivät Espoon lavatanssijoiden harjoituksia Iivisniemen koululla Kaitaalla. Yhdistyksellä on harjoitukset koululla kahdesti viikossa.

Ensimmäisen kuukauden aikana häirintä oli lähinnä ikkunoiden ja ovien paukuttamista, kertoo tanssinopettaja Eija Kormi Espoon lavatanssijat ry:stä.

Viime aikoina häirintä on kuitenkin pahentunut. Nuoret ovat muun muassa teljenneet liikuntasalin oven ulkopuolelta kahdesti.

”Ensimmäisellä kerralla oli käytetty vain puutikkuja, mutta toisella kertaa he olivat jo selvästi varautuneet ja löytäneet jostain laudan, jolla oven sai kunnolla teljettyä”, Kormi kertoo.

Tanssijat ovat molemmilla kerroilla päässeet ulos toista reittiä, mutta tilanteet ovat olleet ahdistavia.

Liikuntasalista toisesta ovesta ulos päässeet tanssijat ottivat kuvan siitä, miten ovi oli teljetty.

Eniten Kormia harmittaa se, ettei kukaan tunnu voivan tehdä tilanteella mitään.

Espoon lavantanssijoiden vuoro on niin sanottu oma valvonta -vuoro. Se tarkoittaa, ettei paikalla ole erillistä iltavalojaa. Oma valvonta -vuorolla seura tai yhdistys vastaa itse tiloista ja niiden valvonnasta.

”Olin ensin kouluun yhteydessä, mutta siellä ei voitu tehdä oikein mitään, sillä ei ole varmaa tietoa, ovatko häiriköijät koulun oppilaita. Viimeisimmällä kerralla kutsuin poliisit paikalle, mutta heidän saapumisensa kesti niin kauan, että nuoret olivat lähteneet.”

Kormin mukaan poliisi ehdotti, että Kormi ja tanssiryhmäläiset yrittäisivät puhua nuorten kanssa. Tätäkin on Kormin mukaan koetettu, mutta nuoret ovat lähteneet karkuun, kun heidän kanssaan on yritetty keskustella.

Seuran toimintaan ja Iivisniemen koululla pidettyihin vuoroihin Kormi ei ole halunnut antaa häiriköinnin vaikuttaa.

”Ei tällaisten saa antaa vaikuttaa. Täytyy jatkaa vain. Se on vain harmi, että apua ei oikein mistään saada.”

Espoon liikuntapaikkojen tilavaraus- ja seuratoimintayksikön yhteyspäällikkö Mirja Taavila on tietoinen Iivisniemen koulun tilanteesta. Vastaavankaltaisia ongelmia on ollut myös Nöykkiössä, jossa niin ikään on urheiluseurojen oma valvonta -vuoroja.

”Se on todella harmillista, että kun jossain lähtee tällainen toiminta liikkeelle, se alkaa helposti levitä. Olemme näissä tilanteissa ohjeistaneet soittamaan poliisin paikalle. Emme oikein valitettavasti pysty tekemään muuta.”

Taavilan mukaan myös kaupunki on ollut poliisin yhteydessä, ja poliisi on vahvistanut toimintaansa alueella. Myös koulujen kanssa on tehty yhteistyötä.

”Olemme tehneet kaiken, mitä pystymme tekemään.”

Seurojen oma valvonta -vuorot ovat käytössä isossa osassa Espoon kouluja. Valtaosa illoista sujuu Taavilan mukaan kouluilla hyvin.

”Tämä on vuosikausia mennyt hienosti, mutta sitten aina tulee valitettavasti näitä, että joku keksii jotain typerää.”