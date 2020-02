Suurpeltoa varten oli suuret suunnitelmat: Plaza, johon tulee kahviloita ja ravintoloita ja viereen nuorille asuntoja. Sitten Nuorisosäätiö joutui vaikeuksiin ja kiinteistösijoitusyhtiö meni konkurssiin

Veden pintaa peittää ohut jääkerros, josta kevätauringon valo heijastuu kauniisti. Veden keskeltä nousee hiekkakasoja kuin pieniä saaria.

Jos katse ei osuisi veteen jäätyneisiin styroksilevyihin ja aluetta kiertävään metalliaitaan, voisi jopa ajatella katselevansa varta vasten tehtyä koristelammikkoa.

Aidattu lammikko Suurpellon puistokadun varressa ei kuitenkaan ole osa alueen virallista maisema-arkkitehtuuria. Se on keskeneräinen työmaa. Monttu, joka jäi niille sijoilleen kun suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Icon päätyi konkurssiin joulukuussa.

Iconin oli tarkoitus rakentaa Suurpeltoon Icon Plaza -nimellä markkinoitu keskustakortteli. Keskustakortteliin piti tulla kolme kerrostaloa ja yksi tornirakennus. Katutasoon oli suunniteltu liiketiloja, joihin toivottiin muun muassa kahviloita ja ravintoloita.

Nyt konkurssipesä käy neuvotteluja tontin myymisestä.

”On vaikea sanoa tarkkaa aikataulua. Pyrimme siihen, että kesään mennessä tontille on ostaja tiedossa ja kauppa tehty”, sanoo asianajaja Lassi Nyysönen Iconin konkurssipesää hoitavasta asianajotoimisto Fennosta.

Icon Plazan ensimmäiset asunnot olivat ennakkomarkkinoinnissa viime vuonna. Yhtään asuntoa ei keskustakorttelista kuitenkaan ehditty myydä.

Kiinteistösijoitusyhtiö Icon meni konkurssiin joulukuussa. Työmaalla ehdittiin tehdä jonkin verran maaperän rakennukseen liittyviä töitä ennen kuin työt keskeytettiin.

Icon Plazan monttu ei ole ainut rakennuttajan talousvaikeuksien takia kesken jäänyt työmaa Suurpellossa.

Icon Plazan tonttia vastapäätä, osoitteessa Henttaan puistokatu 2–4, on vaneriaidalla aidattu monttu. Montun pohjalla kasvaa varpuja, yhdessä laidassa näkyy mustia putkia.

Kuvassa vasemmalla näkyy Icon Plazan tontti, jonka keskellä on vesilammikko. Tien toisella puolella, kuvan oikeassa alareunassa näkyy Mandatumin tontti, johon piti alunperin nousta Nuorisosäätiön rakennuttama kerrostalo.

Tähän piti nousta Nuorisosäätiön rakennuttama kerrostalo, jossa olisi ollut asuntoja 18–29-vuotiaille. Keskustataustainen Nuorisosäätiö kuitenkin hakeutui velkasaneeraukseen viime keväänä. Syynä olivat säätiön entisten johtajien tekemät liiketoimet.

Poliisi epäilee, että säätiön entinen johto on kierrättänyt rahaa itselleen ja liikekumppaneilleen säätiön kannalta epäedullisten kauppojen ja vuokrasopimusten kautta.

Tontilla ehdittiin tehdä paalutustyöt ennen kuin Nuorisosäätiö ajautui vaikeuksiin. Korttelin toisella puolella, osoitteessa Henttaan puistokatu 10–14, on toinenkin tyhjä tontti, jonne piti nousta Nuorisosäätiön kerrostalo.

Nyt tontti näyttää myllätyltä savipellolta.

Nuorisosäätiö oli vuokrannut Henttaan puistokatu 2–4:n tontin Sampo-konserniin kuuluvalta Mandatum Life -henkivakuutusyhtiöltä. Henttaan puistokatu 10–14:n tontin säätiö oli puolestaan vuokrannut vakuutusyhtiö Kalevalta, joka tekee läheistä yhteistyötä Sampo-konsernin kanssa.

Nuorisosäätiön vaikeuksien myötä molemmat tontit palautuivat niiden alkuperäisten omistajien hallintaan.

Nyt molempien tonttien kehittämisestä vastaa Sampo. Sen suunnitelmissa on rakennuttaa Henttaan puistokatu 2–4:n tontille kovan rahan vuokra-asuntoja.

Suunnitelmat ovat jo pitkällä, ja toiveissa on, että rakennustyöt voitaisiin aloittaa jo tämän vuoden puolella. Uudet suunnitelmat noudattelevat olemassa olevaa kaavaa, joten rakentamiselle ei sen puolesta ole estettä.

”Tuskin kuitenkaan rakennutamme itsellemme koko volyymiä. Tarvitsemme karkeasti arvioituna noin puolelle tontista jonkun sijoittajakumppanin, joka ottaa sitten itselleen vuokrataloksi toisen puolikkaan”, sanoo Kim-Erik Westberg Sampo-konsernista.

Nuorisosäätiön oli tarkoitus rakentaa Suurpellossa kahdelle tontille. Kuvassa keskellä on tyhjä tontti osoitteessa Henttaan puistokatu 2–4. Kuvan oikeassa reunassa näkyy vilaus Henttaan puistokatu 10–14:n tontista, johon Nuorisosäätiön piti myös rakentaa. Nyt molempien tonttien kehittämisestä vastaa finanssikonserni Sampo.

Henttaan puistokatu 10–14:n osalta suunnitelmat ovat vielä kesken.

”Se on perustamisolosuhteiltaan aika vaikea tontti ja sen johdosta järkevän talousyhtälön löytäminen ei ole ihan helppoa. Tutkimme erilaisia vaihtoehtoja ja selvitämme, mikä olisi toiminnallisesti paras ja pystytäänkö sellainen toteuttamaan”, Westberg sanoo.

Käytännössä se tarkoittaa, että Sampo selvittää nyt, minkälaisilla suunnitelmilla se saisi tontille rakennettavasta kokonaisuudesta taloudellisesti houkuttelevan.

Suurpellon kannalta on tietysti harmillista, että keskeisellä paikalla on nyt kolme tonttia, joilla kaikilla rakentaminen on jumissa. Erityisen harmilliseksi asian tekee se, että sekä Iconin että Nuorisosäätiön toisella tontilla oli jo ehditty aloittaa ensimmäiset työt, minkä takia ne näyttävät keskeneräisiltä työmaamontuilta.

Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula Espoon kaupungilta on kuitenkin luottavainen sen suhteen, että tonteille nousee vielä rakennuksia.

”Kyllähän tämä määrätyllä tavalla hidastaa Suurpellon kehittymistä. Ikävintä on se, että alueella on nyt keskeneräistä. Rakentamiseen on kuitenkin kiinnostusta ja varmasti hankkeita lähtee liikkeelle.”

Toistaiseksi kaupungin suuntaan ei ole tullut toiveita voimassa olevien kaavojen muuttamisesta. Se tarkoittaa, että uudet rakennuttajat ovat toteuttamassa kohteensa olemassa olevien kaavojen mukaan.

Esimerkiksi siihen, että nuorisoasuntojen sijaan rakennetaankin kovan rahan vuokra-asuntoja, ei tarvita kaavamuutosta vaan pelkkä uusi rakennuslupa riittää.

Icon Plazan tontin kohdalla tosin kaavamuutoskin saattaa jossain vaiheessa tulla ajankohtaiseksi. Se riippuu siitä, millainen taho ostaa tontin konkurssipesältä ja minkälaisia suunnitelmia tulevalla uudella omistajalla mahdollisesti on.

Nyt kaavassa muun muassa määritellään, että korttelin ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoittaa julkisessa käytössä olevia tiloja, kuten liiketilaa. Alun perin suunnitelmissa oli myös, että kortteliin nousisi hotelli.

”Icon Plazan tontissa on esteettisiä ja liiketilaa koskevia vaatimuksia. Ne ovat varmasti sellaisia, joista on vaikea lähteä luopumaan. Myös hotellityyppistä toimintaa toivomme kortteliin edelleen. Sille on varmasti jonkinlaista kysyntää”, Vikkula pohtii.

Aurinkoisena kevätpäivänä Suurpellossa on rauhallista. Lintujen liverrykseen sekoittuu jostain kauempaa kuuluvat työmaan äänet.

Iconin ja Nuorisosäätiön tonteilla on hiljaista. Täällä työmaan ääniä saadaan vielä toistaiseksi odottaa.