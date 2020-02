Maria Pekkola käy lapsensa kanssa leikkimässä Nöykkiönlaakson koulun pihalla. Häntä ihmetyttää ihmisten into ajaa autonsa koulun pihalle.

Ilta-aikaan Nöykkiönlaakson koulun piha muuttuu epäviralliseksi parkkipaikaksi. Tai siltä piha ainakin näyttää Maria Pekkolan ottamassa valokuvassa.

Hän käy silloin tällöin ilta-aikaan koulun pihalla leikkimässä lapsensa kanssa.

”Olen kiinnittänyt tähän huomiota viime kesästä asti. Aika usein, jos koululla on illalla joku jumppa tai sählyvuoro, autoja on pihalla parkissa.”

Pekkolaa kummastuttaa ihmisten haluttomuus jättää autoaan oikealle parkkipaikalle, joka on noin sadan metrin päässä.

”Pihalle ei johda mitään väylää, jota saisi ajaa autolla. Autot on siis ajettu pihalle kävely- ja pyörätietä pitkin. Parkkipaikalla tilaa on valtavasti. Tuntuu typerältä, että autot on pakko ajaa sinne, missä ei ole parkkipaikkoja.”

Pekkolan ja tämän lapsen leikkejä autot eivät ole häirinneet.

”Eivät autot sinänsä leikkivälineissä olemiseen ja leikkimiseen vaikuta. Mutta ne vievät paljon vapaata tilaa, jossa voisi pelata esimerkiksi pallopelejä.”

Kaupungille ei ole tullut valituksia Nöykkiönlaakson koulun pihapysäköinnistä. Sen sijaan lähistöllä sijaitsevan Nöykkiön koulun pihalle oltiin koulun vanhempainillan yhteydessä pysäköity niin, että se vaurioitti koulun pihan nurmikkoa.