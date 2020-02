Laura Rajakallio kuuntelee labradorinnoutaja Rosan keuhkoja. Nyt ei ole kyse mistään vakavammasta, Rosalla on vain kennelyskää.

Monet haluavat, että lemmikki kuolee kotona tutussa ympäristössä. Liikkuva eläinlääkäri Laura Rajakallio yllättyi kuitenkin siitä, kuinka moni hänen työkeikoistaan koskee eläimen lopettamista.

Potilas ei vaikuta kovin sairaalta. Ruskea labradorinnoutaja Rosa, 6, tervehtii eläinlääkäri Laura Rajakalliota Helsingin Tammisalossa iloisesti häntä heiluen. Kun Rajakallio yrittää kuunnella Rosan keuhkoja, kellahtaa Rosa kyljelleen ja vaatii rapsutuksia.

Ainut sairauden merkki on silloin tällöin kuonosta kuuluva yskähdys. Se on syy, miksi Rosan omistaja ja Rajakallion vanha koulukaveri Anne Herler on kutsunut Rajakallion paikalle.

Rajakallio epäilee yskän syyksi kennelyskää, koirien keuhkoputkentulehdusta. Perusterveellä koiralla sen ei pitäisi olla vaarallinen. Varmuuden vuoksi Rajakallio ottaa kuitenkin Rosasta verinäytteen.

Rosa pysyy kiltisti paikallaan Herlerin jalkojen välissä, kun Rajakallio ottaa tassusta verta pieneen verinäyteputkeen. Verikokeen jälkeen köhivä potilas suunnistaa määrätietoisesti toimittajan luo kerjäämään paijauksia.

Laura Rajakallio ottaa verikokeen labradorinnoutaja Rosasta. Omistaja Anne Herler pitää koiraa paikallaan.

Yleensä Rajakallion potilaat eivät ole näin pirteitä.

Hänellä on pakettiautoon rakennettu liikkuva eläinklinikka, ja hän tekee vain kotikäyntejä. Hyvin usein kotikäynnin syy on se kaikkein surullisin: lemmikin lopettaminen. Tai mieluummin Rajakallio puhuu eutanasiasta, armokuolemasta.

Kun Rajakallio aloitti pari vuotta sitten kiertävänä eläinlääkärinä, hän ajatteli, että eutanasiakeikkoja varmasti tulee. Niiden määrä oli kuitenkin yllätys.

”Eutanasia on edelleen yleisin syy, miksi minut kutsutaan paikalle. On kaikille osapuolille mukavampaa, jos se tapahtuu rauhallisissa olosuhteissa.”

Juuri rauhalliset olosuhteet ovat syy siihen, miksi lemmikki halutaan lopettaa mieluummin kotona kuin eläinlääkäriasemalla. Monelle on tärkeää, että rakas perheenjäsen saa lähteä turvallisesti, tutussa ympäristössä, läheistensä ympäröimänä.

”Eläinlääkärille eutanasia on työtä, mutta omistajalle se on aina herkkä ja ainutlaatuinen tilanne. Ihmiset surevat eri lailla. Eläinlääkärin pitää osata lukea tilannetta. Toiset haluavat keskustella, toiset taas olla hiljaa”, Rajakallio sanoo.

Laura Rajakallio

Usein ihmiset ovat miettineet tarkkaan, miten he haluavat, että heidän lemmikkinsä kuolee. Paikka on yleensä jokin lemmikille tärkeä paikka, kuten omistajan syli tai lemmikin oma peti.

Osa saattaa varata eutanasia-ajan jopa pari viikkoa etukäteen, osa taas haluaa seurata lemmikin vointia mahdollisimman pitkään ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

”Perjantaisin tuntuu tulevan aika paljon yhteydenottoja. Kun lemmikin vointi huononee, eutanasiakäynti saattaa tulla hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.”

Rajakallion eutanasiakäynnit etenevät usein saman kaavan mukaisesti. Ensin hoidetaan paperityöt, kuten laskun kirjoittaminen ja tuhkauslähete. Sen jälkeen eläimelle annetaan rauhoittava pistos takajalkaan.

”Se on vähän kuin esilääkitys. Eläin nukahtaa ja rauhoittuu siihen”, Rajakallio selittää.

Kun eläin on nukahtanut, asennetaan sen etu- tai takajalkaan kanyyli, josta aletaan pumpata rauhoittavaa lääkettä elimistöön. Eläimen uni syvenee pikkuhiljaa, ja vähitellen elintoiminnot lakkaavat.

”Monet pelkäävät, että kuolema olisi jotenkin dramaattinen tai ruma, mutta se on monella tapaa hyvin rauhallinen tapahtuma”, Rajakallio sanoo.

Vaikka hän on lopettanut satoja eläimiä, ei eutanasia ole koskaan pelkkä rutiinitoimenpide.

”Usein saa kyyneleitä pidätellä, jos paikalla on esimerkiksi lapsi tai vanhus, jolle se lemmikki on ollut kaikki kaikessa.”

Rajakalliolla on itsellään ollut aina lemmikkejä. Nytkin perheeseen kuuluu kaksi marsua ja kaksi koiraa. Hän tietää myös, miltä rakkaasta eläimestä luopuminen tuntuu. Aiemmin Rajakallio on saattanut omat lemmikkinsä niiden viimeiselle matkalla itse. Nyt, kun eutanasioita alkaa olla takana monta ja ne yhdistyvät vahvasti töihin, ei hän välttämättä haluaisi enää itse lopettaa omia lemmikkejään.

”Siinä tulee työmoodi päälle. Tilanne on kuitenkin eläinlääkärin näkökulmasta eri tavalla kliininen kuin omistajan. Kun sen tekee itse, joutuu keskittymään työsuoritukseen. On aika hankala laittaa kanyylia paikalleen, kun silmät ovat kyynelissä.”

Anne Herler ja labradorinnoutaja Rosa katselevat, kun Laura Rajakallio siirtää liikkuvaa eläinklinikkaa. Rosa on sen verran iso koira, että se hoidetaan kotona eikä autossa.

Tammisalossa pirteän labradorinnoutajan Rosan verinäytteet ovat asianmukaisesti putkessa, ja Rajakallio lähtee viemään niitä analysoitaviksi tien varrella seisovaan pakettiautoon. Valkoinen, eläinten kuvilla koristeltu pakettiauto on Rajakallion erikoisuus ja suuri ylpeyden aihe. Se saattaa jopa olla Suomen ainut pyörillä kulkeva eläinklinikka.

Rajakallio asettaa verinäytteen auton perällä olevaan laitteeseen. Kuuluu hiljaista hurinaa, kun laite alkaa erotella verinäytteestä plasmaa. Vartin kuluttua kuuluu piippaus ja tulokset ilmestyvät Rajakallion kannettavan tietokoneen näytölle.

Rosan tulehdusarvot ovat hieman koholla, mutta niin vähän, ettei antibiootteja tarvitse määrätä. Sen sijaan Rajakallio neuvoo Herleriä ostamaan Rosalle limaa irrottavaa yskänlääkettä.

Jos Rajakalliolla ei olisi autossaan pientä klinikkaa, olisi tulosten saamisessa kestänyt kauemmin. Ensin olisi pitänyt ajaa näytteiden kanssa klinikalle, analysoida näytteet ja soittaa sen jälkeen asiakkaalle. Nyt Rajakallio pystyy käymään tulokset läpi asiakkaan kanssa saman tien.

”Voin tehdä kaiken täällä. Se helpottaa työtä huomattavasti. Jos eläintä pitää esimerkiksi nesteyttää, onnistuu sekin samalla tavalla kuin jos olisimme klinikalla.”

Valtaosa Rajakallion hoitamista lemmikeistä on koiria ja kissoja. Isot koirat hän tutkii lähes poikkeuksetta asiakkaan kotona, pienempiä eläimiä hän hoitaa myös hoitopöydällä auton takatilassa.

Eutanasioiden lisäksi Rajakallio muun muassa antaa rokotuksia sekä tekee terveystarkastuksia ja pieniä kirurgisia toimenpiteitä, kuten kissojen kastraatioita.

Laura Rajakallion pakettiauto on pieni eläinklinikka.

Liikkuva eläinklinikka oli Rajakallion pitkäaikainen haave. Rajakallio pyöritti aikoinaan Itä-Helsingin Puotilassa omaa eläinklinikkaa yhdessä opiskelukaverinsa kanssa.

”Haaveilimme jo silloin, että olisipa ihanaa, jos olisi ambulanssi, jolla voisi kierrellä asiakkaiden luona.”

Vuosia kului. Rajakallio ja hänen opiskelukaverinsa myivät klinikkansa isommalle ketjulle, ja Rajakallio jatkoi ketjun palkkalistoilla eläinlääkärinä.

”Mietin, onko eläinlääkärin työ siellä sitä, mitä haluan tehdä eläkeikään asti. Pohdin sitä kolme vuotta aktiivisesti.”

Lopulta Rajakallio päätti lopettaa miettimisen ja ryhtyä tekoihin. Hän katsoi sopivan pakettiautomallin ja suunnitteli sinne sisätilat, jotka urakoitsijat toteutti suunnitelmien mukaan. Syntyi Petmobiili, pyörillä kulkeva eläinklinikka.

Laura Rajakallio mittaa, onko Rosalla kuumetta. Omistaja Anne Herler pitää koiraa paikallaan.

Rajakallio asuu Espoon Pohjois-Espoossa ja kiertää autollaan eri puolilla pääkaupunkiseutua ja Länsi-Uuttamaata. Toiminta-alueeseen mahtuvat niin kantakaupungin kapeat kadut kuin Kirkkonummen maaseutu. Kaikkialle, minne on mahdollista järkevässä ajassa ajaa, mennään.

”Helsingin keskustassa on kyllä aika hirveää ajaa tällä. En mahdu mihinkään parkkihalleihin”, Rajakallio sanoo.

Yksi eksoottisimmista keikkapaikoista osui kohdalle pari vuotta sitten. Rajakallio oli tilattu eutanasiakeikalle saareen Helsingin edustalle. Oli kelirikkoaika, ja saarelle kuljettiin naskalit kaulassa siltä varalta, että jää pettäisi alta. Rajakallion iso musta lääkärinsalkku kulki asiakkaan vetämässä kelkassa.

”Ihmiselle, joka pelkää todella paljon heikkoja jäitä, se oli aika järkyttävä kokemus”, Rajakallio sanoo ja nauraa.

Joskus liikkuvan eläinlääkärin työ on todella liikkuvaa.