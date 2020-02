Espoolaisessa tehdasrakennuksessa kehitetään puuvillan korvaavaa kuitua, jonka odotetaan mullistavan vaateteollisuuden. Pahamaineinen elastaanikaan ei ole este materiaalin uusiokäytölle.

Kokoushuoneen pöydälle on levitetty eri kangaspaloja. Yksi näyttää aivan farkulta ja tuntuu puuvillamaiselta. Kangaspalan tarkempi kosketus paljastaa, että materiaali on sittenkin jotain muuta. Kahdesta eri trikookankaasta on jo vaikeampi arvata kumpi on puuvillaa ja kumpi ei.

Kankaat on valmistanut Espoossa toimiva Infinited Fiber, jonka päämäärä ei ole mitenkään vähäpätöinen. Sen tavoitteena on mullistaa vaateteollisuus.

”Me tähtäämme siihen, että korvaamme puuvillan, sillä sen kasvattaminen on ympäristön kannalta todella kuluttavaa”, toteaa tuotepäällikkö Kirsi Terho.

Infinited Fiber on neljän vuoden ajan kehittänyt täysin uudenlaista materiaalia vaateteollisuuden tarpeisiin. Se valmistaa selluloosapohjaista kuitua, jonka raaka-aineena on tekstiilijäte.

Tekstiilijätteen käyttöön perustuvan uuden materiaalin kehittäminen on välttämätöntä, sillä vaateteollisuus on yksi pahimmista ympäristön saastuttajista.

Toistaiseksi suuressa mittakaavassa alalla on tapahtunut vasta vähän, mutta Kivenlahdessa tapahtuu jo vauhdilla.

Kirsi Terho tutkii kuitua Infinited Fiberin pilotointikeskuksessa. ”Me tähtäämme siihen, että korvaamme puuvillan, sillä sen kasvattaminen on ympäristön kannalta todella kuluttavaa.”

Espoossa kuidun kehitystyötä tehdään lähes piilossa. Infinited Fiber sijaitsee toimistorakennuksessa, jonka seinällä ei ole edes sen nimeä kantavaa kylttiä.

Puuvillalle se etsii korvaajaa siksi, että se on yksi vaateteollisuuden pääraaka-aineista. Puuvillan tuotanto on valtava vesisyöppö ja saastuttaa vesiä samanaikaisesti, kun maailmanlaajuisesti makeasta juomavedestä on yhä suurempi pula.

Kierrätyskuidun valmistukseen kuluu toki myös vettä ja kemikaaleja, mutta huomattavasti vähemmän kuin puuvillan tuotannossa.

”Kilo tätä tarvitsee 50 litraa vettä. Kilo puuvillaa tarvitsee 20 000 litraa vettä. Puhutaan aika isoista asioista”, Terho toteaa.

Maailmalla monet suurimmista vaatebrändeistä tietävät jo Infinited Fiberin tekemästä kuidusta.

Alla oleva video tiivistää alle minuutissa, miten jäte muuttuu langaksi.

Kiinnostus kuituun heräsi, koska vaateteollisuuden on pakko ratkaista myös toinen ongelma, eli miten hävikkiä vähennetään. Vaatteita tuotetaan enemmän kuin koskaan, mutta niiden käyttöikä on puolittunut viimeisten 15 vuoden aikana. Valtaosa valmistetuista vaatteista päätyy kaatopaikalle tai poltettavaksi.

”Ongelma on suuri. Meidän tarkoituksena on se, että miljoonat kilot tekstiilijätettä voidaan muuttaa uudeksi ja kestäväksi tekstiilikuiduksi”, toteaa Infinited Fiberin markkinointijohtaja Ann Sarimo.

Nyt kuidun kehittämisessä ollaan jo pitkällä, ja yritys on kasvanut vauhdilla.

Kun kuidun pilotointi aloitettiin Espoossa vuonna 2017, mukana olivat vain Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin, toimitusjohtaja Petri Alava ja ensimmäiseksi työntekijäksi palkattu Terho.

Nyt tiimi on kasvanut 16 työntekijään, ja Infinited Fiberin saama rahoituspotti eri sijoittajilta oli viime vuonna yli kahdeksan miljoonaa euroa. Siihen ovat sijoittaneet esimerkiksi Fortum ja H&M.

Kuitua valmistetaan VTT:n pilottitehtaalla Kivenlahdessa.

Sarimo ja Terho vetävät takit niskaan ja lähtevät käymään tien toisella puolella olevassa VTT:n pilotointikeskus Bioruukissa. Varsinainen kuidun valmistus tapahtuu siellä sekä Valkeakosken entisellä viskoositehtaalla. Jälkimmäisestä yritys on saanut myös laitteistoa ja osaavia työntekijöitä.

Infinited Fiberin kehittämä kuitu eroaa muista selluloosasta tehdyistä kuiduista kuten viskoosista, modaalista tai lyocellista. Sitä pystytään myös kierrättämään uudelleen ilman, että laatu heikkenee.

”Tämä ei ole enää viskoosi, vaan täysin uudenlainen tuote. Se, mistä brändit ovat olleet innostuneita on se, että tämähän tuntuu aivan puuvillalta”, Sarimo toteaa.

Pilotointivaiheessa tekstiilijätettä on saatu esimerkiksi Finlaysonin järjestämistä tekstiilikeräyskampanjoista ja Lindströmin vedettävistä käsipyyherullista, joita on useissa yleisövessoissa.

Kuidun valmistuksessa yritys käyttää VTT:n kehittämää kuituteknologiaa, jolla esimerkiksi tekstiilikierrätyksen kannalta pahaksi leimattu elastaani pystytään erottelemaan kuidusta. Esimerkiksi monissa farkuissa saattaa olla vain yksi prosentti elastaania ja muuten materiaalina on puuvilla.

”Tässä ei sitä rajoitetta tule, ja seassa voi olla muitakin kuin selluloosapohjaisia kuituja. Me pystymme käsittelemään elastaanin, polyesterin, värit ja viimeistelykemikaalin. Totta kai, jos yli 20 prosenttia on muuta kuin selluloosapohjaista, sitä ei ole taloudellisesti järkevää käsitellä”, Terho kertoo.

Suomessa Infinited Fiberin nimi nousi esille, kun viime Linnan juhlissa sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) päällä ollut puku oli valmistettu sen tekemästä kierrätyskuidusta. Puvun suunnittelut Anne-Mari Pahkala otti Infinited Fiberiin yhteyttä, ja he yhdessä lähtivät edistämään pukua. Mekko lähtee Pariisiin esittelyyn Première Vision -tapahtumaan, jossa kaikki maailman suurimmat brändit ovat paikalla.

Maria Ohisalon puvun kankaassa oli käytetty Infinited Fiberin kehittämää kuitua.

Terho ja Sarimo pitävät tätä vain sivujuonteena. Infinited Fiberin tavoitteena on tehdä yhteistyötä vain kaikkein suurimpien vaatebrändien kanssa. Espooseen ei ole tarkoitus perustaa kuitu- ja lankatehdasta koko maailman tarpeisiin, vaan Infinited Fiberin pyrkimyksenä on, että se myy tehdas- ja tuotantolisenssiä valmistajille.

Pilottivaatteiden tuotannossa yritys on tehnyt yhteystyötä esimerkiksi H&M:n kuuluvan Weekday-brändin ja Game of Thrones -televisiosarjan näyttelijän Maisie Williamsin kanssa.

Terhon mukaan tällä hetkellä he tekevät jonkinlaista yhteistyötä 10–15 maailman suurimman vaatebrändin kanssa, joihin kuuluu esimerkiksi farkkumerkki Levi’s.

”Kaikkien niiden kanssa käymme jonkinlaista keskustelua, testataan tai tehdään jotain muuta”, Terho sanoo.

Hän ottaa käsiinsä palan linjaston päästä tipahtanutta puhtaan valkeaa kuitua ja hypistelee sitä.

Jos kaikki menee suunnitellusti, lähivuosina tästä kuidusta valmistettuja vaatteita on tarkoitus olla markkinoilla, ja vaatteen materiaalilapusta löytyy uusi nimi.