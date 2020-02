Kalajärven kirjastossa haittaa on aiheuttanut pieni joukko nuoria. Kirjastossa toivotaan, että omatoimikirjaston laajemmat aukioloajat voitaisiin palauttaa mahdollisimman pian.

Kalajärven kirjastossa on supistettu aukioloaikoja nuorten häiritsevän käytöksen takia. Pieni joukko nuoria on sotkenut ja metelöinyt kirjastossa. Lisäksi kirjaston lähistöllä on mahdollisesti käytetty ja välitetty päihteitä.

Kirjasto sai nuorten käyttäytymisestä niin paljon palautetta muilta asiakkailta, että Kalajärven kirjaston viikonlopun aukioloaikoja päätettiin supistaa tilanteen rauhoittamiseksi.

Aiemmin kirjasto oli viikonloppuisin auki omatoimikirjastona kello 07–20. Omatoimikirjasto tarkoittaa sitä, että kirjastossa ei ole paikalla henkilökuntaa.

Asiakkaat kuitenkin pääsevät tilaan esimerkiksi kirjastokortilla ja voivat käyttää kirjastoa omatoimisesti. Tammikuun puolesta välistä alkaen Kalajärven kirjasto on mennyt viikonloppuisin kiinni jo kello 15.

”Iso kuva on se, että asiakkaat ovat olleet todella tyytyväisiä omatoimikirjastoon, mutta nyt joidenkin nuorten käyttäytyminen on ollut sellaista, että osa muista asiakkaista on kokenut, ettei kirjastossa ole enää miellyttävä asioida omatoimiaikana. Kirjasto on kuitenkin tarkoitettu kaikille. Siksi jouduttiin turvautumaan näin radikaaliin toimenpiteeseen”, sanoo kirjastopalvelupäällikkö Katariina Lauronen.

Nuorten häiriökäyttäytyminen alkoi viime vuoden puolella ja siihen yritettiin aluksi puuttua tekemällä yhteistyötä koulun, nuorisotyön ja Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen kanssa. Nuorille myös järjestettiin keskustelutilaisuuksia ja heidän kanssaan laadittiin yhdessä säännöt siitä, miten kirjastossa tulee käyttäytyä.

Kun meno kirjastossa ei tästä huolimatta rauhoittunut, päätettiin aukioloaikoja supistaa.

”Konsultoimme tässä muita toimijoita ja poliisia. Keskustelimme laajasti siitä, mikä palvelisi parhaiten sitä, että häiriökäyttäytyminen saataisiin loppumaan. Tämä on nyt selkeä viesti, että peli on vihelletty poikki.”

Kalajärvellä ei ole juuri paikkoja, joissa nuoret voisivat viettää aikaa. Nyt tehty kirjaston aukioloaikojen supistaminen osuu muiden kirjaston käyttäjien lisäksi niihin nuoriin, joilla ei ole ollut mitään tekemistä häiriökäyttäytymisen kanssa.

”Tällainen on aina harmillista nuorten näkökulmasta. Kalajärvellä valtaosa nuorista on fiksuja. Tämän käyttäytymisen takana on pienempi joukko, jolla on muutenkin haasteita”, Lauronen sanoo.

Aukioloaikojen supistaminen on näyttänyt tepsivän: Kirjastossa on jo nyt Laurosen mukaan paljon rauhallisempaa.

”Nuoret ovat hoksanneet, että näin voi käydä, kun ei pidetä yhteisistä sopimuksista kiinni. Se on ollut myös kiva huomata, että nuoret edelleen käyvät kirjastossa. Se on tärkeä paikka nuorille.”

Vaikka aukioloaikoja on supistettu, aiotaan Kalajärven kirjastossa huomioida nuoria muuten. Pohjois-Espoon Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistys jatkaa nuorille tarkoitettujen pop up -kahviloiden pitämistä Kalajärven kirjastossa ja myös kaupungin nuorisopalvelut järjestää kirjastossa ohjattua toimintaa nuorille.

Omatoimiaukioloaikoja on käytössä useissa Espoon kirjastoissa. Pääasiassa kokemukset niistä ovat olleet hyviä, Lauronen sanoo.

”Aina silloin tällöin jossain on jotain pientä. Nuoret eivät ole ainut ryhmä. Joskus joku laitapuolen joukko on saattanut ottaa kirjaston omakseen.”

Myös muissa kirjastoissa omatoimiaukioloaikoja on välillä jouduttu supistamaan. Yleensä aukioloajat kuitenkin palautetaan takaisin, kun tilanne on rauhoittunut. Näin todennäköisesti toimitaan myös Kalajärvellä.

