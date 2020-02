Säällä kuin säällä tehtävistä ulkotreeneistä on tullut paikallinen ilmiö Kalajärvellä. Idea ulkotreeneistä syntyi, kun Tanja Mäntyvaara halusi harjoitella niin, että lapsetkin voivat olla mukana.

Nainen vilkaisee oikealle ja vasemmalle ja juoksee kevyesti tien yli. Äkkiseltään häntä voisi luulla tavalliseksi lenkkeilijäksi, mutta kun katsoo tarkemmin, huomaa, että hänellä on kädessään taiteiltu jumppamatto ja vesipullo.

Nainen suuntaa kohti Kalajärven kuntorataa. Radan vieressä seisoo Tanja Mäntyvaara. Maassa hänen ympärillään on kymmeniä juomapulloja ja siististi taiteiltuja mattoja.

”He lähtivät pitkälle lenkille”, Mäntyvaara sanoo ja viittaa kuntoradan suuntaan.

Nainen laskee mattonsa ja juomapullonsa maahan ja katoaa pimeälle kuntoradalle.

Kello on pari minuuttia yli kuusi, ja Mäntyvaaran vetämät Kalajärven ulkotreenit ovat juuri alkaneet. Alkulämmittelynä osallistujat juoksevat noin kilometrin mittaisen lenkin.

Tammikuinen ilta on synkkä ja harmaa kuin marraskuussa. Päivällä on satanut, mutta illaksi sade on tauonnut. Maa on sateen jäljiltä edelleen märkä ja kurainen.

Hetken aikaa on hiljaista ja kuuluu vain Vihdintien liikenteen tasainen humina. Sitten osallistujia alkaa ilmestyä metsälenkiltä. Ensin yksi, sitten toinen. Mäntyvaara ohjeistaa palaajat syväkyykkyyn. Vähitellen kyykyssä olevat treenaajat täyttävät kuntoradan reunan.

”Kädet ylös ja kävelyä kyykyssä eteenpäin!” Mäntyvaara ohjeistaa.

Ja niin hahmot alkavat vyöryä kyykyssä yhtenä massana pitkin mutaista parkkipaikkaa.

Sari Tanskanen treenaa kyykkykävelyä ja muu ryhmä kannustaa.

Mäntyvaaran vetämistä ulkotreeneistä on tullut Kalajärvellä pienimuotoinen ilmiö. Parhaimmillaan treeneissä on käynyt 50 ihmistä. Se on varsin hyvin, kun ottaa huomioon, että Kalajärvellä asuu noin 2 700 asukasta.

Parhaiten treenit vetävät porukkaa aurinkoisella säällä, mutta pilkkopimeänä ja kosteana tammikuun iltanakin paikalle on saapunut yli 30 treenaajaa.

Sari Tanskanen käy Kalajärvellä ulkotreeneissä kolme kertaa viikossa, säällä kuin säällä.

”Ei tässä sokerista olla. Se on se erityinen fiilis, minkä saa, kun treenaa ulkona. Tässä saa olla raittiissa ilmassa”, Tanskanen puhisee syväkyykkyasennosta.

”Tämä on ihan huippua! Kun on sisätyö, niin tässä saa hyvin ulkoilmaa ja happea. Kerran satoi suoraan naamaan, mutta sekään ei haitannut”, sanoo vieressä kyykkäävä Satu Boxberg.

Ulkotreeneissä tehdään paljon harjoituksia pareittain. Ossi Salminen hyppää ja Laura Niilekselä lankuttaa.

Lähtökohtaisesti ulkona treenaamisessa ei ole mitään uutta. Puistojumppia on järjestetty Suomessa kesäisin ainakin 1990-luvulta asti, ja erilaisiin juoksukouluihin on perinteisesti kuulunut ulkona treenaaminen.

Uutta on kuitenkin se, että myös rankat lihaskuntotreenit ja toiminnalliset harjoitukset on nyt viety ulos. Eikä vain kesän auringonpaisteeseen ja vihreälle nurmelle vaan myös pimeään aikaan sateeseen ja mutaisille kentille.

Espoossa ulkotreenejä tarjoaa Mäntyvaaran lisäksi muun muassa Helena Wasastjernan ja Eva-Lotta Backmanin Outdoor training, joka järjestää niitä Matinkylässä, Olarissa ja Kauniaisissa.

”Näyttää siltä, että on tullut tällainen uudenlainen trendi treenata ulkona. Meilläkin ryhmät ovat kasvaneet koko ajan”, sanoo Helena Wasastjerna. Hän on vetänyt ulkotreenejä reilun kolmen vuoden ajan.

Ulkotreenien suosiota selittävät varmasti monet seikat: ensinnäkin kiinnostus toiminnalliseen ja kehonpainoharjoitteluun on kasvanut, ja toisaalta treeneissä pääsee nauttimaan raittiista ilmasta ja liikkumaan yhdessä porukassa.

Lisäksi yrittäjän on helppo järjestää ulkotreenejä. Kaupungin lenkkipolulla voi huoletta harjoitella isollakin porukalla ilman sen kummempia välineitä tai tilavuokria ja -varauksia.

”Kyllä se helpottaa, ettei tarvitse miettiä tilavuokria. Luonnossa punnerruksissa ja askelluksissa voi käyttää luonnon materiaaleja, kuten kiviä”, Wasastjerna sanoo.

Ossi Salminen, Martta Niilekselä, Tuomas Niilekselä ja Laura Niilekselä käyvät ulkotreeneissä yhdessä.

Kalajärven kuntoradalla on siirrytty nopeus- ja reaktioharjoitteluun. Heijastimet vilkkuvat lamppujen valossa, kun treenaajat pomppivat toistensa ympäri. Tarkoitus on yrittää osua pariin, mutta samalla liikkua niin, ettei pari saa osumia.

Laura Niilekselän ja Ossi Salmisen hippaleikkiin liittyvät nopeasti myös lapset Martta Niilekselä, 7, ja Tuomas Niilekselä, 8.

”Yleensä me leikitään keppileikkejä. Me kastellaan keppi vedessä ja tehdään siltoja ja kävellään niillä”, Tuomas Niilekselä kertoo, mitä lapset puuhastelevat, kun aikuiset treenaavat.

”Mä olen myös paininut Aarnin kanssa lätäkössä”, Martta Niilekselä ilmoittaa.

Jos liike vaikuttaa tarpeeksi kiinnostavalta, osallistuvat Martta ja Tuomas Niilekselä itsekin treeneihin.

”Mun suosikkiliike on vuorikiipeilijä. Se on helppo, kun siinä pitää kiipeillä maata vasten”, Tuomas Niilekselä sanoo.

”Tää on mun lemppari!” Martta Niilekselä huikkaa ja asettuu kevyen oloisesti kylkilankkuun.

Kalajärven treeneissä on tänään paikalla alle kymmenen lasta. Se on aika vähän. Yleensä lapsia on paljon enemmän, treenejä vetävä Tanja Mäntyvaara sanoo.

”Lapset leikkivät maastossa, kun aikuiset treenaavat. Oma lapsikin aina välillä kysyy, että pääseekö hän mukaan treeneihin.”

Itse asiassa Mäntyvaara sai idean ulkotreenien järjestämisestä nimenomaan lapsista. Vuonna 2016 Mäntyvaara oli äitiysvapaalla ja treenasi paljon niin, että lapsi oli mukana. Hän sai ajatuksen, että tällaiset treenit voisivat kiinnostaa muitakin.

”Aloin ilmoitella Facebookissa, että vedän treenejä ja että halutessaan treeneihin voi ottaa lapset mukaan maastoon.”

Kiinnostuneita riitti. Nyt Mäntyvaaran perustamassa Espoon ulkotreenaajat TM coaching -nimisessä Facebook-ryhmässä on lähes tuhat jäsentä. Mäntyvaara vetää treenejä kolme kertaa viikossa Kalajärvellä ja kerran viikossa Leppävaarassa.

Venla Kääpä, 3, ja Anu Kääpä tsemppaavat kottikärrykävelyssä Nina Serlachiusta.

”Ossi, noi muut hyppää paljon korkeemmalle kuin sä”, Martta Niilekselä arvioi harjoitusta, jossa pitää hypätä lankussa olevan parin yli.

Leikit keskeytyvät välillä, kun lapset eläytyvät aikuisten treeneihin – joskus enemmän ja joskus vähemmän kannustavasti.

Kun vuorossa on kottikärrykävely, kuuluu ähinän ja puhinan joukosta kirkas ääni:

”Hyvä äiti! Hyvä äiti!”

Venla Kääpä, 3, kannustaa käsillään kottikärryinä hitaasti etenevää Anu Kääpää.

Ja äitihän jaksaa!