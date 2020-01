Stop-nappia viime tingassa painanut matkustaja sai kuskin raivoamaan. Pohjolan Liikenne pahoittelee kuskin käytöstä.

Rauhallinen bussimatka sai ikävän käänteen Espoossa, kun kuljettaja alkoi raivoamaan matkustajalle.

Facebookissa kiertää kirjoitus, jossa matkustajana ollut nainen kertoo, kuinka bussikuski oli yhtäkkiä menettänyt malttinsa ja alkanut huutamaan sekä kiroilemaan linja-autosta poistuneelle nuorelle miesmatkustajalle.

Tilannetta sivusta seuranneen naisen mukaan kuljettaja oli alatyylisesti kiroillut ja nimitellyt pois jäänyttä matkustajaa, koska tämä ei ollut kuljettajan mielestä painanut pysähtymisnappia riittävän ajoissa. Kuljettaja oli jatkanut jupinaa ja kiroilua vielä sen jälkeenkin, kun matkustaja oli poistunut kyydistä.

Naisen kirjoituksessa kerrotaan, että tilanne oli erityisen ikävä siksi, että kyydissä oli hänen kanssaan erityisoppilaita, joista osa oli pelästynyt kuljettajan käytöstä hyvin paljon.

Välikohtaus sattui viime perjantaina aamupäivällä noin kello 10.30 bussilinjalla 531 Espoon Malminmäen kohdalla. Linjaa liikennöivästä Pohjolan Liikenteestä vahvistetaan tällaisen tapauksen sattuneen tuohon aikaan Matinkylän suuntaan matkalla olleessa bussissa.

Pohjolan Liikenteen liikennejohtaja Johan Nykvistin mukaan kuljettajaan on oltu yhteydessä ja hänen kanssaan on keskusteltu tapahtuneesta.

Nykvistin mukaan Facebookissa levinnyt kirjoitus pitää siltä osin paikkansa, että kuljettaja on menettänyt malttinsa ja kiroillut matkustajan jäädessä pois kyydistä.

”Kiistatonta on se, että voimasanoja on käytetty. Päivänselvää on myös se, ettei kiroilu kuulu hyväksyttyyn käyttäytymiseen asiakaspalvelutehtävissä.”

Tapahtuneessa epäselvää on se, mitä sanoja kuski on tarkalleen käyttänyt. Kuljettaja on kiistänyt sen, että hän olisi esimerkiksi nimitellyt matkustajaa. Kuljettaja on kertonut kiroilun syyksi sen, että hän joutui jarruttamaan hyvin nopeasti.

Nykvistin mukaan suoraa asiakaspalautetta tapahtuneesta heille ei ole tullut, vaan Pohjolan Liikenne sai tiedon tapahtuneesta samaisesta sosiaalisen median päivityksestä.

Pohjolan Liikenne pahoittelee kuskin käytöstä.

”Olemme luonnollisesti pahoillamme siitä, että lapset ja muut matkustajat ovat joutuneet kuulemaan tällaista kielenkäyttöä.”