Ruotsinkielinen Vindängenin koulu remontoitiin vuosina 2012–2013. Nyt koulu menee uudestaan remonttiin, ja tällä kertaa väistötilat löytyivät 18 kilometrin päästä.

Tapiolalaisen Johanna Meriläisen perheessä suunnitellaan ensimmäistä kertaa vakavasti kakkosauton hankintaa. Tähän asti perhe on tehnyt lähes kaikki matkansa julkisilla ja perheen ainoaa autoa on tarvittu harvoin.

Meriläinen pelkää tilanteen muuttuvan, kun hänen lapsensa aloittaa ensimmäisen luokan Vindängenin koulussa syksyllä. Ruotsinkielinen Vindängenin koulu muuttaa Tapiolasta remontin takia ensi lukuvuodeksi väistötiloihin 18 kilometrin päähän Karhusuolle.

Autolla Tapiolasta Karhusuolle pääsee reilussa vartissa, mutta julkisilla matkaan menee yli tunti.

”Nyt sitten pääsemme elämään periespoolaista elämäntapaa, kun joudumme hankkimaan toisen auton. Monessa muussa perheessä on myös puhuttu, että heillä on sama tilanne edessä.”

Kaupunki on luvannut järjestää kuljetukset Vindängenin koulun pihalta Karhusuolle aamuisin ja iltapäivisin, mutta Meriläisen mukaan vanhemmat ovat silti huolissaan muun muassa lasten kulkemisista harrastuksiin.

Monet Vindängenin koulun eka- ja tokaluokkalaiset käyvät koulun järjestämässä iltapäiväkerhossa. Siinä missä Tapiolasta lapsen on voinut hakea helposti iltapäiväkerhosta itselle sopivaan aikaan, ovat vanhemmat jatkossa kaupungin hankkimien kuljetusten varassa.

”Se, että bussi pamahtaa johonkin aikaan koulun pihalla, vaikeuttaa paljon logistiikkaa. Jos iltapäivällä lapsella on jokin harrastus, lapsi on käytännössä pakko hakea autolla Karhusuolta, jos harrastus ja koulukuljetuksen aikataulu eivät osu juuri yhteen. Monet perheet ovat sanoneet, että heillä on mietitty työajan lyhentämistä, mutta se on taloudellisesti aika kova ratkaisu.”

Koulukuljetusten aikatauluja ei ole vielä lyöty lukkoon, ja niistä on tarkoitus keskustella yhdessä vanhempien kanssa, sanoo ruotsinkielisestä opetuksesta vastaava johtaja Barbro Högström.

Kun Vindängenin koulu oli edellisen kerran remontin takia väistötiloissa lukuvuonna 2012–2013, oli oppilaille järjestetty kuljetukset väistötiloihin Espoonlahteen.

”Siihen sopeuduttiin viimeksikin. Vanhempien huoli on ymmärrettävää, mutta on hyvä muistaa, että tuo väistö meni silloin hyvin”, Högström sanoo.

Vanhempia ihmetyttää, miksi seitsemisen vuotta sitten remontoitu koulu pitää nyt remontoida uudelleen. Edellisessä remontissa ei syystä tai toisesta korjattu koulun kattoa ja sen eristyksiä. Viime kesänä tehdyissä tutkimuksissa selvisi, että katto ja sen eristykset ovat huonossa kunnossa.

”Se on hyvä asia, että tilapalvelut ovat nyt todenneet, että tämä on korjattavaa ja ovat oma-aloitteisia sen suhteen. Nyt ei oppilaita eikä opettajia altisteta huonolle sisäilmalle”, Högström sanoo.

Se, että koulun väistötilat löytyvät vajaan 20 kilometrin päästä, ei ole ideaalitilanne, mutta ei myöskään aivan poikkeuksellista.

”Espoossa tilat ovat tiukilla, ja vaihtoehdot vähissä”, sanoo hankepäällikkö Tuija Höysniemi Espoon tilapalveluista.

Esimerkiksi Tapiolassa sijaitseva Aarnivalkean koulu oli muutama vuosi sitten väistössä lähes yhtä kaukana Järvenperässä.

”Poikkeustilanne on se, jos lasta pitää itse kuljettaa. Vindängenin tapauksessa kaupunki järjestää kuitenkin kuljetuksen. Olen saanut vanhemmilta myös palautetta, että tämä ratkaisu on paljon parempi kuin sellainen, joka olisi esimerkiksi alle viiden kilometrin päässä, mutta johon lapsen pitäisi kulkea omatoimisesti” Höysniemi sanoo.

Koulurakennuksia koskevat tarkat laissa määritellyt vaatimukset, minkä takia koulua ei voida noin vain siirtää esimerkiksi tyhjillään olevaan toimistokiinteistöön. Se vaatisi muun muassa kaavamuutoksen, asianmukaiset rakennusluvat ja hyvin perusteellisen remontin.

Kun Otaniemien lukio aloitti vanhoissa toimistotiloissa viime syksynä, oli tiloja ensin remontoitu pitkään ja hartaasti. Vindängenin koulun väistö kestää vain yhden lukuvuoden eikä sen takia kannata lähteä remontoimaan väliaikaisia tiloja.

Parakkikoulun perustaminen taas on sen verran kallis ja raskas urakka, että näin lyhyitä väistöjä varten niitä ei ole ollut tapana rakentaa.

”On tärkeää, että lapsilla on hyvä oltavat. Karhusuon koulu on uusi hieno koulu, jossa on hyvät ja tarkoituksenmukaiset tilat”, Höysniemi sanoo.

Karhusuolla on vielä toistaiseksi tilaa, sillä koulu kasvaa nyt vuosiluokka kerrallaan alakoulusta yhtenäiskouluksi.

”Vuoden päästä Karhusuolle ei olisi enää mahtunut”, Höysniemi summaa.