Onko tässä Suomen säälittävin jalkapallokenttä? Maalit seisovat kuraisella työmaalla ja pallo voi pudota louhikkoon

Maalit on tarkoitus ottaa käyttöön muualla ja palauttaa takaisin, kun Kehä I:sen kannen puistoalue valmistuu.

Jalkapallomaalit tuotiin Kehä I:n kannen päälle rakennetulle puistoalueelle liian aikaisin. Pelipaikka on tarkoitus ottaa käyttöön vasta sitten, kun puistoalue on valmis.