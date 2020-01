Helsingin Sanomat on viimeisen vuoden aikana kertonut useista asukkaita kummastuttaneista katutöistä. Espoon katupäällikkö Esa Rauhalan mukaan kyse on yksittäistapauksista.

Toukokuussa HS Espoo kertoi ensin, kuinka liikenteenjakaja oli asennettu vinoon Latokaskessa. Seuraavana päivänä julkaistiin juttu katuvalaisimesta, joka oli asennettu keskelle jalkakäytävää Tapiolan Harjuviidassa.

Kesäkuussa otsikoissa oli Espoon keskuksessa liikennekyltin edessä kasvava lehmus ja heinäkuussa Harjutien katuremontti, jossa oli asukkaiden mielestä isoja puutteita.

Uutiset Espoon katutöiden kummallisuuksista huolestuttivat kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajaa, kokoomuksen Jouni Särkijärveä. Niinpä hän päätti tehdä valtuustokysymyksen, johon oli koottu useita esimerkkejä epäonnisista katutöistä.

Valtuustokysymys on yksi keino, jolla kunnanvaltuutettu voi saada huomiota tärkeänä pitämälleen asialle sekä ylempien virkamiesten vastaukset esittämiinsä kysymyksiin.

Valtaosa Särkijärven valtuustokysymykseensä nostamista esimerkeistä oli sellaisia, jotka olivat tulleet julkisuuteen HS Espoon uutisoinnin kautta.

”Tapahtumia oli niin paljon ja ne olivat kaikki sellaisia, että jos joku olisi ajatellut asiaa paikan päällä, olisi todennäköisesti huomattu, että nyt menee väärin”, Särkijärvi perustelee valtuustokysymystään.

Särkijärvi on toiminut Espoon kunnallispolitiikassa 1970-luvun alusta asti. Hän ei muista, että olisi aiemmin kuullut yhtä monesta katutöihin liittyvästä virheestä näin lyhyen ajan sisään.

”Ei tällaisia ole koskaan aikaisemmin tässä mittakaavassa sattunut. Toki se voi olla pelkästään sattumaa, että niitä on nyt kertynyt”, Särkijärvi sanoo.

”Tämä valtuustoaloitteen tarkoitus on herätellä, että teknisellä toimialalla pitäisi työ- ja toimintakulttuuria muuttaa niin, että kaikki ymmärtäisivät, että siellä tehdään tosissaan töitä yhteisen hyvän vuoksi.”

Vinoon asennettu liikenteenjakaja korjattiin myöhemmin.

Särkijärven valtuustokysymys käsiteltiin tällä viikolla kaupunginhallituksessa. Siihen oli laatinut vastauksen katupäällikkö Esa Rauhala. Rauhalan mukaan Särkijärven esille nostamissa esimerkeissä on kyse yksittäistapauksista, eikä niiden perusteella voida vetää johtopäätöksiä liikennesuunnittelun ja kadunrakentamisen toimintakulttuurista.

”Meillähän on 300–400 hanketta koko ajan käynnissä. Meillä kaavoituksen kanssa yhteistyötä, suunnittelua, perusparantamista ja vanhan korjaamista. Pääsääntöisesti työt sujuvat hyvin. Ongelmalliset kohteet ovat Helsingin Sanomien Espoo-mediassa vähän korostuneet.”

Osassa tapauksista on ollut kyse selvistä suunnittelu- ja toteutusvirheistä, mutta esimerkiksi Harjutien katuremontissa kyse oli kompromissista, kun asukkaiden toiveita yritettiin sovittaa yhteen kapean katutilan kanssa.

”Harjutien kohdalla asukkaat olivat toivoneet pysäköintipaikkoja. On hyvä muistaa, että toteutamme vain kaupunkisuunnittelulautakunnan, jonka puheenjohtaja Jouni Särkijärvi on, hyväksymiä asemakaavoja. Harjutie on kapea katu, ei siinä ollut pysäköintipaikkojen suhteen muita mahdollisuuksia kuin tehdä tällainen ratkaisu.”

Harjutien parkkipaikkojen reunakivi oli niin korkea, että sen yli on asukkaiden mukaan vaikeaa ajaa ilman, että auton pohja naarmuttuu. Kaupunki madalsi myöhemmin parkkipaikkojen reunakivet.

Kaupunki toteutti Harjutiellä asukkaiden toivomat pysäköintipaikat 1,5 metrin levyisinä kivettyinä taskuina. Tarkoitus on, että pysäköidyt ajoneuvot sijaitsevat osin ajoradalla.

Siinä tosin tehtiin käytännön virhe, sillä pysäköintipaikkojen reunakivet asennettiin alunperin korkeina reunakivinä, joiden yli ajaminen oli vaikeaa. Myöhemmin tilannetta korjattiin viistämällä reunakivet pysäköinnin kohdalla.

”Mielipiteitä on aina paljon ja meidän täytyy niiden yhteensovittamiseksi tehdä kompromisseja”, Rauhala sanoo.

Vino liikenteenjakaja, keskellä jalkakäytävää seisova valaisin ja liikennekyltin edessä nököttävä puu ovat sen sijaan selvästi kaupungin tekemiä virheitä, jotka kaupunki on korjannut omalla kustannuksellaan.

Virheistä on myös otettu opiksi, Rauhala vakuuttaa.

”Nämä ovat hyviä herätyksiä siihen, että pitää täsmentää, mitkä kaikki asiat pitää eri vaiheissa tarkistaa.”

Liikennemerkin edessä kasvanut puu johtui esimerkiksi siitä, ettei vihersuunnittelun ja liikenteenohjauksen suunnitelmia oltu missään vaiheessa tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena.

”Eri suunnittelualojen, kuten esimerkiksi liikenteenohjauksen ja vihersuunnittelun, yhteensovittamisen ohjeita on meillä nyt täsmennetty”, Rauhala sanoo.

Särkijärvi ei ole Rauhalan antamiin vastauksiin täysin tyytyväinen.

”Tällaisia yksittäistapauksia ei voi esiintyä, jos toimintakulttuuri on kunnossa. Toivottavasti tämä toi nyt kaupungin johdolle esiin, että ongelmia on.”